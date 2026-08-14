'Biraz garip' - Jamie Carragher, Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'yi göndermeye istekli olmasına şaşırdı

Carragher, Arsenal'ın Hale End akademisinden yetişen en parlak oyunculardan birini paraya çevirmeye istekli görünmesinin arkasındaki mantığı açıkça sorguladı.

The Overlap Fan Debate'te konuşan Carragher, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "İşin bana biraz garip gelen tarafı buydu. Neredeyse Arsenal, Myles Lewis-Skelly'yi Manchester United'a teklif etmiş gibi hissettirdi. Ayrılmak isteyen Myles Lewis-Skelly değildi ya da onun tarafı böyle bir şeyi ortaya atmadı. Şok da tam olarak buradan kaynaklandı, oyuncunun cephesinden çok bundan."

Televizyon yorumcusu, Arsenal'ın üst düzeyde kendini çoktan kanıtlamış bir yetenekle yollarını ayırarak büyük bir hata yapacağını söyledi. Şöyle devam etti: "Hâlâ buna inanamıyorum. Elbette geçen sezon onun için sezonun geneli çok iyi geçmedi ama genç bir oyuncu, Bernabeu'da ondan gördüğüm performanslar gibi performanslar çoktan ortaya koyduysa, belki bir yıl ya da 18 ay önce, sol bekte Bernabeu'da oyunu o yönetiyordu, sonra da Paris Saint-Germain'e karşı finalde merkez orta sahadaki performansı. O yaşta gerçekten çok özel değilseniz o seviyede oynayamazsınız.

"Tüm genç oyuncuların inişleri ve çıkışları olur. Geçen sezon muhtemelen istediği kadar forma şansı bulamadı. Ama 20 yaşındaki bir oyuncu olarak şimdiden ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde tavanı çok yüksek. Arsenal'ın onu göndermeyi aklından bile geçireceğine inanamadım. Gerçekten garip bir durum gibi görünüyor."