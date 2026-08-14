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'Biraz garip' - Jamie Carragher, Arsenal'ın Myles Lewis-Skelly'yi göndermeye istekli olmasına şaşırdı
Arsenal sürpriz bir satışı değerlendiriyor
Premier Lig şampiyonu Arsenal'ın, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu United ve Chelsea'ye teklif etmesinin ardından Lewis-Skelly'nin ayrılığına onay vermeye açık olduğu bildirildi. Bu beklenmedik tavır, Bruno Guimaraes'in Newcastle United'dan 75 milyon £ karşılığında gelmesinin ardından kuzey Londra'daki orta saha rekabetini artırmasıyla ortaya çıktı. Bir önceki sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmasına rağmen İngiltere milli oyuncusu ilerleyen bölümde takıma girmeyi başardı ve Arsenal'ın Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarıyla yenildiği maçta Şampiyonlar Ligi finaline ilk 11'de başlayan en genç ikinci İngiliz oldu.
- Focus Images
Carragher transfer tutumunu sorguladı
Carragher, Arsenal'ın Hale End akademisinden yetişen en parlak oyunculardan birini paraya çevirmeye istekli görünmesinin arkasındaki mantığı açıkça sorguladı.
The Overlap Fan Debate'te konuşan Carragher, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "İşin bana biraz garip gelen tarafı buydu. Neredeyse Arsenal, Myles Lewis-Skelly'yi Manchester United'a teklif etmiş gibi hissettirdi. Ayrılmak isteyen Myles Lewis-Skelly değildi ya da onun tarafı böyle bir şeyi ortaya atmadı. Şok da tam olarak buradan kaynaklandı, oyuncunun cephesinden çok bundan."
Televizyon yorumcusu, Arsenal'ın üst düzeyde kendini çoktan kanıtlamış bir yetenekle yollarını ayırarak büyük bir hata yapacağını söyledi. Şöyle devam etti: "Hâlâ buna inanamıyorum. Elbette geçen sezon onun için sezonun geneli çok iyi geçmedi ama genç bir oyuncu, Bernabeu'da ondan gördüğüm performanslar gibi performanslar çoktan ortaya koyduysa, belki bir yıl ya da 18 ay önce, sol bekte Bernabeu'da oyunu o yönetiyordu, sonra da Paris Saint-Germain'e karşı finalde merkez orta sahadaki performansı. O yaşta gerçekten çok özel değilseniz o seviyede oynayamazsınız.
"Tüm genç oyuncuların inişleri ve çıkışları olur. Geçen sezon muhtemelen istediği kadar forma şansı bulamadı. Ama 20 yaşındaki bir oyuncu olarak şimdiden ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde tavanı çok yüksek. Arsenal'ın onu göndermeyi aklından bile geçireceğine inanamadım. Gerçekten garip bir durum gibi görünüyor."
Arteta transfer spekülasyonlarından kaçındı
2030'a kadar Emirates Stadyumu'yla sözleşmesi devam eden Lewis-Skelly, Como karşısında attığı golün ardından ev sahibi taraftarlara kalp işareti yaparak kalma isteğinin altını çizdi.
Teknik direktör Mikel Arteta, maçın ardından genç oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşurken söylentilere girmeyi reddetti: "Herhangi bir spekülasyon hakkında konuşmayacağım. Oyuncularımız hakkında spekülasyon varsa, bu iyiye işarettir. Bu, dikkat çektiğimiz ve onların iyi iş çıkardığı anlamına gelir."
Öte yandan Arsenal, savunmaya takviye arayışını sürdürürken, Aston Villa'nın Ezri Konsa'sı için ikinci girişimini yaptı ve Bayer Leverkusen stoperi Jarell Quansah için de ilk temaslara başladı.
- Getty Images Sport
Genç oyuncuyu forma rekabeti bekliyor
Lewis-Skelly, Arteta'nın kalabalık orta saha rotasyonunda kendine yer açmaya çalışırken düzenli süre alma konusunda belirleyici bir mücadeleyle karşı karşıya. Arsenal, Premier League şampiyonluğunu koruma yolundaki sezonunu bu hafta sonu Community Shield'da Manchester City karşısında açacak. Kulislerde ise Emirates'teki yönetim, çok yönlü genç oyuncuyu kadroda tutup tutmamaya ya da son tarih geçmeden dikkat çeken bir yurt içi transfere onay verip vermemeye karar vermek zorunda.
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