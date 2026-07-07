AFP
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"Biraz erken" - Wayne Rooney, Meksika'ya karşı kazanılan Dünya Kupası galibiyetinin ardından İngiltere takımının soyunma odasında yapılan coşkulu kutlamalardan pek etkilenmedi; John Stones ise omuz sakatlığı numarası yaptı
Azteca’nın tarihi zaferi garantilendi
İngiltere, heyecan dolu 3-2’lik bir karşılaşmada Meksika’yı mağlup ederek Dünya Kupası çeyrek finallerine çıkmayı başardı. Tuchel’in takımı, zorlu yüksek rakım koşullarına ve düşmanca bir ev sahibi seyirci kitlesine karşı olağanüstü bir direnç gösterdi; Jarell Quansah’ın kırmızı kart görmesinin ardından son 40 dakikayı 10 kişiyle oynadı. Bu dramatik direnç, soyunma odasında coşkulu kutlamalara yol açtı; bu kutlamaların en dikkat çekici anı ise Stones’un teknik direktörünü kandırmak için omuz sakatlığı numarası yapmasıydı.
- AFP
Rooney, erken sevinç gösterilerini eleştirdi
BBC’nin maç sonrası yayını sırasında ekrana gelen “Üç Aslan”ın soyunma odasındaki parti görüntülerine tepki gösteren İngiltere’nin eski rekor golcüsü, üzgün bir tavır sergiledi ve eleştirel bir görüş bildirdi. Rooney şöyle konuştu: “Ben biraz daha eski kafalıyım. Bir şey kazandıktan sonra… Bunun tadını çıkarmak gerektiğini biliyorum ama bence bu biraz erken.”
Buna karşılık, stüdyoda yorumcu olarak yer alan Chelsea efsanesi Cesar Azpilicueta ise bu değerlendirmeye katılmadı ve takımın kutlama yapma hakkını savundu. Azpilicueta şöyle konuştu: "Bir futbolcu olarak, ev sahibi takıma karşı bu tür maçlar oynadığınızda, bu atmosferi yaşadığınızda, bunun tadını çıkarmalısınız. Hayat dengeyle ilgilidir, futbol da dengeyle ilgilidir, tadını çıkarmalısınız. Şimdi dinlenip bir sonraki maça hazırlanacaklar."
Dramatik olayların ortasında kırılan rekorlar
Bu tarihi zafer, İngiltere’nin Dünya Kupası maçında Estadio Azteca’da Meksika’yı yenen ilk takım olmasıyla çığır açan bir başarıya imza attı. Bu dramatik karşılaşma, devre arasına kadar Jude Bellingham’ın attığı hızlı iki golünden Quansah’ın oyundan atılmasına kadar, yüksek seviyede bir spor şöleniyle şekillendi; Quansah, 2006’da Rooney’den bu yana turnuvada kırmızı kart gören ilk İngiliz oyuncu oldu.
Maçın yarattığı yoğun baskı, maçın bitiminde büyük bir duygu patlamasına yol açtı; kaptan Harry Kane, deplasman taraftarlarıyla o kadar coşkulu bir şekilde tezahürat yaptı ki sesini tamamen kaybetti.
- Getty/GOAL
Sırada Norveç maçı var
Bu etkileyici sonuç, İngiltere’yi çeyrek finallere taşıyarak Norveç ile zorlu bir karşılaşmaya zemin hazırladı. Tuchel, cezalı Quansah’ın yokluğunu telafi etmek için savunma hattını yeniden düzenlerken, hemen bir savunma sorunu ile karşı karşıya kaldı. Teknik ekip, takımın konsantrasyonunu korumak ve fiziksel toparlanmalarını sağlamak için oyuncuların coşkusunu biraz dizginlemeli; bu süreçte Jordan Pickford’un olağanüstü formu, turnuva hedefleri açısından kilit öneme sahip olmaya devam edecek.
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