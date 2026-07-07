BBC’nin maç sonrası yayını sırasında ekrana gelen “Üç Aslan”ın soyunma odasındaki parti görüntülerine tepki gösteren İngiltere’nin eski rekor golcüsü, üzgün bir tavır sergiledi ve eleştirel bir görüş bildirdi. Rooney şöyle konuştu: “Ben biraz daha eski kafalıyım. Bir şey kazandıktan sonra… Bunun tadını çıkarmak gerektiğini biliyorum ama bence bu biraz erken.”

Buna karşılık, stüdyoda yorumcu olarak yer alan Chelsea efsanesi Cesar Azpilicueta ise bu değerlendirmeye katılmadı ve takımın kutlama yapma hakkını savundu. Azpilicueta şöyle konuştu: "Bir futbolcu olarak, ev sahibi takıma karşı bu tür maçlar oynadığınızda, bu atmosferi yaşadığınızda, bunun tadını çıkarmalısınız. Hayat dengeyle ilgilidir, futbol da dengeyle ilgilidir, tadını çıkarmalısınız. Şimdi dinlenip bir sonraki maça hazırlanacaklar."