Getty Images Sport
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'Biraz Brezilya tarzı!' - Chelsea'nın eski yıldızı Alexandre Pato, İngiltere'de satın alma hamlesini hedefliyor
Pato konsorsiyumunun devralmasına onay çıktı
BBC'ye göre, eski Chelsea ve Brezilya forveti Alexandre Pato, Northampton Town'da hisse satın almasına onay verilen bir yatırım konsorsiyumunun parçası. Bağımsız Futbol Düzenleyicisi (IFR) ve İngiliz Futbol Ligi (EFL), önerilen satın alımı da onayladı.
Pato, Londra merkezli Gemcorp Capital ile birlikte Sports Alpha Capital'in (SAC) yatırımcıları arasında gösterildi.
Bu haber, League Two kulübünün nisan ayında grupla görüşmeleri ilk kez doğrulamasının ardından aylardır süren spekülasyonlara son verdi. Bu süreç, SAC'nin daha önce Colchester United ile yürütülen görüşmelerden çekilmesinin ardından başlamıştı.
- Getty Images Sport
Başkan titiz süreci övdü
Northampton Başkanı Kelvin Thomas, düzenleyici onayın alınmasını memnuniyetle karşıladı ve sürecin kapsamlı mali ve geçmiş kontrollerini içerdiğini vurguladı. Thomas, konsorsiyumun futbola duyduğu gerçek tutkuyu ve son maçlarda da tribünde yer aldıklarını öne çıkardı.
Yatırımcıların kulübe hem mali istikrar hem de stratejik büyüme getireceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.
Thomas, "Bu, ayrıntılı ve titiz bir süreçti" dedi. "Grup içinde önemli ölçüde Brezilya temsili bulunması nedeniyle, onların da yanlarında biraz Brezilya heyecanı ve yeteneği getirmelerini umuyoruz."
Küme düşmenin ardından borçsuz hedefler
Önerilen yatırım, Cobblers'ın League Two'ya düşmesinin ardından kulüp için zorlu bir dönemde geliyor. Kulüp geçen sezon League One'ı son sırada tamamlayarak sıkıntılı bir sezon geçirirken, vergi öncesi zararının £3 milyonun hemen altında olduğunu da açıkladı.
Thomas daha önce, gelecek yatırımın mevcut borcu ortadan kaldıracağını ve sağlam bir mali temel sağlayacağını doğrulamıştı.
Eski Villarreal, Sao Paulo, Corinthians ve Orlando City forveti 37 yaşındaki Pato, geçen yıl futbolculuk kariyerini noktaladı ve şimdi kurumsal ortaklarıyla birlikte kulüp sahipliğine geçiş yapıyor.
- Getty Images Sport
Son evrak işleri sürüyor
Düzenleyici onayların alınmasının ardından Northampton Town, kalan belgeleri sonuçlandırıp işlemi tamamlamak için harekete geçiyor.
Mayıs ayında göreve getirilen teknik direktör Chris Hogg, Manchester City'den forvet Matty Warhurst'ün de aralarında bulunduğu 13 yaz transferini kadrosuna kattıktan sonra sahada ekibini yeniden kurmayı sürdürüyor.
Nihai yatırım yapısı ve ana yatırımcılara ilişkin tüm ayrıntılar, işlem resmen tamamlandıktan sonra açıklanacak.
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