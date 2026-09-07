Northampton Başkanı Kelvin Thomas, düzenleyici onayın alınmasını memnuniyetle karşıladı ve sürecin kapsamlı mali ve geçmiş kontrollerini içerdiğini vurguladı. Thomas, konsorsiyumun futbola duyduğu gerçek tutkuyu ve son maçlarda da tribünde yer aldıklarını öne çıkardı.

Yatırımcıların kulübe hem mali istikrar hem de stratejik büyüme getireceği konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Thomas, "Bu, ayrıntılı ve titiz bir süreçti" dedi. "Grup içinde önemli ölçüde Brezilya temsili bulunması nedeniyle, onların da yanlarında biraz Brezilya heyecanı ve yeteneği getirmelerini umuyoruz."