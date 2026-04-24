"Biraz belirsiz" - Sebastian Coe'nun iddialı Old Trafford projesiyle ilgili son gelişmeleri aktarmasının ardından, Manchester United'ın 2 milyar sterlinlik yeni stadyumunun tamamlanma tarihi henüz belli değil
Coe, "Kuzeyin Wembley'i" vizyonundaki engelleri ortaya koyuyor
Coe, Ratcliffe’in Manchester United için son teknoloji ürünü bir stadyum inşa etme planına ilişkin ihtiyatlı bir güncelleme yaptı ve arazi ediniminin ciddi bir zorluk teşkil ettiğini kabul etti. Yeniden canlandırma görev gücü başkanı, 2 milyar sterlinlik (2,7 milyar dolar) projenin “doğru yönde” ilerlediğini, ancak 100.000 kişilik bir stadyum için yeterli alanı temin etmenin lojistik açıdan yavaş bir süreç olduğunu açıkladı.
Proje, yeni konutlar ve eğitim tesisleri de dahil olmak üzere Trafford bölgesinin daha geniş çaplı bir dönüşümünün katalizörü olmayı amaçlıyor. Ancak Coe, önündeki engeller konusunda gerçekçi bir yaklaşım sergiledi ve arazinin bir araya getirilmesinin aşamalı ve kademeli bir süreç olması nedeniyle taraftarların kulübün altyapısı konusunda hızlı bir çözüm beklememeleri gerektiğini belirtti.
Yeniden yapılanma sorumlusu, zaman çizelgesinin hâlâ "belirsiz" olduğunu kabul ediyor
"The Sports Agents" podcast'inde konuşan Coe'ye, United taraftarlarının projenin ne zaman tamamlanacağını bekleyebilecekleri soruldu. Coe, kesin bir tarih vermekten kaçınarak, stadyumun ölçeğinin tamamen mevcut araziyi çevreleyen çeşitli arsaların satın alınmasına bağlı olduğunu belirtti.
"Şu anda durum biraz belirsiz," diye açıkladı. "Stadyumun kapsamı belirleniyor ve ölçeklendirilmesi yanlış yapılıyor. Ancak bu da yine o bölgedeki çeşitli diğer arsaların satın alınmasına ve elde edilmesine bağlı. Şu anda tüm bunlar devam ediyor ve bu konuda sürekli yorum yapmayacağım. Ancak doğru yönde ilerliyoruz."
Londra 2012'den alınan dersler, Manchester'ın büyümesini desteklemek için kullanıldı
2012 Londra Olimpiyatları'nı yönetme deneyiminden yola çıkan Coe, bir spor merkezi etrafında yapılan imarın yerel yenilenmeyi hızlandırmanın en etkili yolu olduğunu savundu. Coe, dünya standartlarında bir stadyumun "çarpan etkisi"nin, geleneksel kentsel dönüşüm projelerine kıyasla istihdam ve konut alanlarında çok daha hızlı yatırım çekebileceğine inanıyor.
"Bakın, ben yenileme projelerini seviyorum ve bu projeye dahil olmamın istenmesinden gerçekten memnun oldum," dedi. "Yerel halkın hayatını kolaylaştıracak, yerel kaynaklarla finanse edilen iyi projelere gerçekten inanıyorum. Ayrıca Londra modelinden, spor merkezinin çevresinde bir proje inşa edildiğinde, diğer işlerin de halledilmesindeki çarpan etkisinin normalde olacağından çok daha hızlı olduğunu gördüm."
"Arazi edinimi her zaman karmaşıktır. Bunu Londra'dan biliyorum. Dolayısıyla şu anda iş, her şeyi sırayla ve aşamalı olarak bir araya getirmek ve dünya standartlarında bir stadyumu, içe dönük yatırımlar da dahil olmak üzere pek çok başka şey için bir katalizör olarak kullanmaktır. Yani mesele işler, konutlar ve eğitim hedefleridir. Sporun doğru şekilde kullanılarak yerel manzaraları değiştirdiğini pek çok kez gördüm ve bu heyecan verici bir proje."
Yıl sonuna kadar görev gücünün önerilerinin açıklanması bekleniyor
Old Trafford Yenileme Görev Gücü’nün 2026 yılının sonlarına doğru nihai önerilerini sunması bekleniyor. Bu rapor, kulüp yönetimine stadyumun yeri hakkındaki nihai karar ve çevresindeki 370 dönümlük alan için daha somut bir plan da dahil olmak üzere kesin bir yol haritası sunacak.
Arazi mülkiyeti sorunları çözülene ve inşaat için alan tamamen temizlenene kadar, kulüp ve küresel taraftar kitlesi sabırlı olmak zorunda kalacak. Önümüzdeki aylar, kulüp tarihindeki en büyük inşaat projesinin ölçeğini ve başlangıç tarihini nihai olarak belirleyecek arazi anlaşmalarını sonuçlandırmaya çalışan hukuk ve finans ekipleri için çok önemli olacak.