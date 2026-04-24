"Biraz belirsiz" - Sebastian Coe'nun iddialı Old Trafford projesiyle ilgili son gelişmeleri aktarmasının ardından, Manchester United'ın 2 milyar sterlinlik yeni stadyumunun tamamlanma tarihi henüz belli değil

2012 Londra Olimpiyatları'nı yönetme deneyiminden yola çıkan Coe, bir spor merkezi etrafında yapılan imarın yerel yenilenmeyi hızlandırmanın en etkili yolu olduğunu savundu. Coe, dünya standartlarında bir stadyumun "çarpan etkisi"nin, geleneksel kentsel dönüşüm projelerine kıyasla istihdam ve konut alanlarında çok daha hızlı yatırım çekebileceğine inanıyor.

"Bakın, ben yenileme projelerini seviyorum ve bu projeye dahil olmamın istenmesinden gerçekten memnun oldum," dedi. "Yerel halkın hayatını kolaylaştıracak, yerel kaynaklarla finanse edilen iyi projelere gerçekten inanıyorum. Ayrıca Londra modelinden, spor merkezinin çevresinde bir proje inşa edildiğinde, diğer işlerin de halledilmesindeki çarpan etkisinin normalde olacağından çok daha hızlı olduğunu gördüm."

"Arazi edinimi her zaman karmaşıktır. Bunu Londra'dan biliyorum. Dolayısıyla şu anda iş, her şeyi sırayla ve aşamalı olarak bir araya getirmek ve dünya standartlarında bir stadyumu, içe dönük yatırımlar da dahil olmak üzere pek çok başka şey için bir katalizör olarak kullanmaktır. Yani mesele işler, konutlar ve eğitim hedefleridir. Sporun doğru şekilde kullanılarak yerel manzaraları değiştirdiğini pek çok kez gördüm ve bu heyecan verici bir proje."