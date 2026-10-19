Alınabilecek 21 puanın 16’sını toplamış olmasına rağmen Hurzeler, taraftarların ayaklarının yere basmasını ve anın tadını çıkarmasını istiyor. Telefonlardan uzaklaşıp ezeli rakiplerine karşı kazandıkları derbi zaferini kutlamanın önemini vurguladı.

“Puan tablosuna bakmasınlar,” dedi Hurzeler. “Bu gece telefonları olmadan eğlensinler, bir bira ya da başka bir şey içsinler ve Brighton’ın renklerini taşımaktan keyif alsınlar.

“Şu anda puan tablosuna bakmıyorum. Elbette olumlu ve olumsuz sonuçlar her zaman değerlendirmelere yol açar ama sonuçta performansımıza odaklanmamız gerekiyor. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu ve süreci böyle yönetiyoruz.”

Hurzeler, yoğun maç takvimine girerken Brighton’ın önceliğinin sürekli gelişim olduğunu belirterek antrenörlük yaklaşımını da anlattı. “Buraya geldiğimden beri, iyi ya da kötü bir dönem geçirsek de her zaman performansa odaklanıyoruz,” diye açıkladı. “Performansa odaklanmamızın başlıca nedeni, oyuncuları ve kulüp olarak kendimizi geliştirmek istememiz. Bu yüzden puan tablosuna bakmak için doğru zamanın şimdi olduğunu düşünmüyorum. Doğru olan, maçı yeniden izleyip gelişmeye çalışmak ve iyi bir şekilde toparlanmak. Çünkü perşembe günü önümüzde yeni bir sınav var.”