AFP
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“Biranızın tadını çıkarın ve puan tablosuna bakmayın!” Brighton, beş gollü muhteşem bir performansla Crystal Palace'ı dağıtırken Fabian Hurzeler'den taraftarlara harika mesaj
Brighton, M23 derbisinde fırtına gibi esti
Brighton, pazar günü Crystal Palace’ı 5-0 yenerek rakibini farklı mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk 10 dakikada konuk takıma üstünlüğünü kabul ettirdi ve kısa sürede 3-0 öne geçti. Jaydee Canvot’nun kendi kalesine attığı gol farklı galibiyetin başlangıcı olurken, Diego Gomez orta saha çizgisinden attığı müthiş golle maça damga vurdu. Gomez’in golü henüz yedinci dakikada geldi.
Yasin Ayari’nin attığı üçüncü gol, Brighton’ın fırtına gibi başladığı ilk bölümün son noktası oldu. İkinci yarıda Charalampos Kostoulas ve Jack Hinshelwood da fileleri havalandırarak unutulmaz derbi galibiyetinin skorunu belirledi. Bu sonuç Brighton’ı lig sıralamasında kısa süreliğine ikinci basamağa taşıdı. Ancak Arsenal’ın daha sonra Nottingham Forest’ı 1-0 yenmesiyle güney kıyısı ekibi üçüncü sıraya geriledi.
- Getty Images Sport
Puan durumuna değil, performanslara odaklanın
Alınabilecek 21 puanın 16’sını toplamış olmasına rağmen Hurzeler, taraftarların ayaklarının yere basmasını ve anın tadını çıkarmasını istiyor. Telefonlardan uzaklaşıp ezeli rakiplerine karşı kazandıkları derbi zaferini kutlamanın önemini vurguladı.
“Puan tablosuna bakmasınlar,” dedi Hurzeler. “Bu gece telefonları olmadan eğlensinler, bir bira ya da başka bir şey içsinler ve Brighton’ın renklerini taşımaktan keyif alsınlar.
“Şu anda puan tablosuna bakmıyorum. Elbette olumlu ve olumsuz sonuçlar her zaman değerlendirmelere yol açar ama sonuçta performansımıza odaklanmamız gerekiyor. Kontrol edebileceğimiz tek şey bu ve süreci böyle yönetiyoruz.”
Hurzeler, yoğun maç takvimine girerken Brighton’ın önceliğinin sürekli gelişim olduğunu belirterek antrenörlük yaklaşımını da anlattı. “Buraya geldiğimden beri, iyi ya da kötü bir dönem geçirsek de her zaman performansa odaklanıyoruz,” diye açıkladı. “Performansa odaklanmamızın başlıca nedeni, oyuncuları ve kulüp olarak kendimizi geliştirmek istememiz. Bu yüzden puan tablosuna bakmak için doğru zamanın şimdi olduğunu düşünmüyorum. Doğru olan, maçı yeniden izleyip gelişmeye çalışmak ve iyi bir şekilde toparlanmak. Çünkü perşembe günü önümüzde yeni bir sınav var.”
Crystal Palace çökerken Sage özür diledi
Yedi maçta yalnızca yedi puan toplayan Crystal Palace için lig tablosu pek iç açıcı değil. Teknik direktör Pierre Sage, küçük düşürücü yenilginin ve takımının teslim oluşunun tüm sorumluluğunu üstlendi.
Sage, “Bugün ne olduğunu bilmiyorum,” dedi. “Taraftarlardan özür dilemek istiyorum çünkü bu kulübe karşı işimizi yaparken böyle bir görüntü sergilememiz normal değil. Beklediğimiz seviyede değiliz. Bunun için gerçekten üzgünüm çünkü bunun onlar için ne kadar önemli olduğunu biliyorum ama bugün sahada varlık gösteremedik. Bu bizim için de çok önemli. Sanırım takımın nasıl bir ortamda oynadığını anlamadık.”
- Getty Images Sport
Avrupa geceleri ve ülke içindeki zorlu sınavlar
Brighton'ı önümüzdeki haftalarda birden fazla kulvarda yoğun bir maç takvimi bekliyor. Takımın ilk gündemi Avrupa: Perşembe günü Konferans Ligi'nde Çek ekibi Jablonec ile karşılaşacak.
Avrupa'daki maçının ardından Hurzeler'in ekibi, gelecek hafta sonu Liverpool ile mücadele etmek için Anfield'a gidecek. Brighton, zorlu ekim ayını lider Manchester City ile oynayacağı iki maçla tamamlayacak. Enzo Maresca'nın ekibiyle hem FA Cup'ta hem de Premier League'de karşılaşacak.
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