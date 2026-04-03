Yaklaşan yaz transfer döneminde bazı kulüplerin olası teklifleri sorulduğunda Eberl, Absolut Bayern'e verdiği röportajda şöyle dedi: "İsterlerse teklif etsinler, onun sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor."
"Bırakın söylesinler": Max Eberl, Vincent Kompany'nin Bayern'den ayrılacağına dair söylentileri yalanladı
Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünün spor direktörü, FCB'nin baş antrenörü hakkındaki spekülasyonlardan hiç etkilenmemiş görünüyor ve onu övgüyle bahsediyor: "Henüz 40 yaşında olsa da, şimdiden en büyük antrenörler kulübüne girmiştir. Çünkü o çok zeki, akıllı bir insandır. Lütfen 'insan' kelimesini altını çizin! İnsanlar ona her zaman saygı duymuştur. Ama o, her gün bu saygıyı daha da artırıyor. Sadece kendisi olarak kalarak."
Eberl'e göre, Belçikalı teknik direktörün takımı ve kulübü bir bütün olarak nasıl geliştirdiğini "her gün" hissedebiliyoruz. "Büyük bir takımın kaptanı olarak edindiği deneyimi her maç öncesinde takıma aktarıyor. Bu özelliği harika, sakinliği bize çok iyi geliyor."
Kompany'nin Manchester City'ye transferi gündemde olduğu söyleniyor
Sky'ın son haberine göre, Manchester City teknik direktör Pep Guardiola'nın sezon sonunda ayrılmasına hazırlanıyor ve bu nedenle Kompany'yi onun halefi olarak değerlendiriyor. 2008 ile 2019 yılları arasında Skyblues forması giyen Belçikalı eski oyuncu, kulüple hâlâ güçlü bir duygusal bağa sahip.
Ancak aynı zamanda Münih'ten erken bir ayrılış son derece olasılık dışı ve Sky'ın bilgilerine göre 39 yaşındaki teknik direktör için şu anda gündemde bile değil. Kompany, Bayern'de olağanüstü bir iş çıkarıyor; diğerlerinin yanı sıra, Alman rekortmeniyle Bundesliga'da şampiyonluk yolunda ilerliyor.
Bunun yanı sıra, sportif direktör Christoph Freund ve Eberl'in başını çektiği spor yetkilileriyle de mükemmel bir ilişki sürdürüyor. Ekim 2025'te Bayern yöneticileri, başarılı teknik direktörleriyle sözleşmeyi 2029'a kadar erken uzattı. Bu sözleşmede yaz için bir çıkış maddesi bulunmuyor.