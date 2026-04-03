"Bırakın söylesinler": Max Eberl, Vincent Kompany'nin Bayern'den ayrılacağına dair söylentileri yalanladı

Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünün spor direktörü, FCB'nin baş antrenörü hakkındaki spekülasyonlardan hiç etkilenmemiş görünüyor ve onu övgüyle bahsediyor: "Henüz 40 yaşında olsa da, şimdiden en büyük antrenörler kulübüne girmiştir. Çünkü o çok zeki, akıllı bir insandır. Lütfen 'insan' kelimesini altını çizin! İnsanlar ona her zaman saygı duymuştur. Ama o, her gün bu saygıyı daha da artırıyor. Sadece kendisi olarak kalarak."

Eberl'e göre, Belçikalı teknik direktörün takımı ve kulübü bir bütün olarak nasıl geliştirdiğini "her gün" hissedebiliyoruz. "Büyük bir takımın kaptanı olarak edindiği deneyimi her maç öncesinde takıma aktarıyor. Bu özelliği harika, sakinliği bize çok iyi geliyor."