"Bırakın izlesinler!" - Bayern Münih yöneticisi, Vincent Kompany'nin geleceği konusunda uyarıda bulundu
Eberl, Kompany'nin ayrılacağına dair söylentileri yalanladı
En üst düzeydeki teknik direktörlük kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen, Kompany şimdiden kıtanın diğer dev kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Ancak Eberl, Allianz Arena'nın yedek kulübesini izleyen hayranların sayısının artmasından hiç etkilenmiyor. Bayern'in spor direktörü, kulübün dışarıdan gelen tekliflere karşı tamamen güvende olduğunu vurguluyor.
TZ Munchen ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Eberl'e, Kompany'nin gelişimini izleyen üst düzey kulüpler hakkında soru soruldu. "Bırakın izlesinler. 2029'a kadar sözleşmesi var. Henüz 40 yaşına basacak olsa da, şimdiden en seçkin teknik direktörler grubuna girmiştir. Çünkü çok zeki, akıllı biridir. Hem de gerçekten zeki. Ayrıca her zaman çok saygı duyulan bir isim olmuştur," dedi Eberl.
Seçkin bir koçluk itibarı
Kompany’nin efsanevi bir Premier Lig savunmacısından futbol dünyasının en çok rağbet gören taktiksel beyinlerinden birine dönüşümü oldukça hızlı oldu. 2022’de Burnley’nin başına geçip takımı Premier Lig’e yükselttikten sonra, ertesi sezon zorlu bir küme düşme mücadelesi yaşadı. Buna rağmen, 2024 yazında Bayern Münih tarafından göreve getirildi ve geçen sezon Bundesliga şampiyonluğunu kazanarak eleştirenleri susturdu.
Şu anda Bayern, bu sezon tüm büyük kupalar için mücadele ederken, Alman rekortmenine yaptığı katkı yadsınamaz. Eberl, Belçikalı oyuncunun dayanıklılığının ve karakterinin soyunma odasındaki en büyük varlıkları olduğuna inanıyor.
Teknik direktörün gelişimine değinen direktör, Kompany'nin otoriteyi zorla yaratmasına gerek olmadığını belirtti. Eberl, "Ancak o, sadece kendisi olarak kalarak [kendisine duyulan] saygıyı her gün artırıyor" diye açıkladı.
Allianz Arena'daki kişisel geleceği
Sohbet, Eberl’in kulüpteki görev süresine de kaydı. Haziran 2027’ye kadar süren bir sözleşmeye sahip olan sportif direktör, Bayern Münih’i karakterize eden yüksek baskı ortamına rağmen pozisyonu konusunda sakinliğini koruyor. Odak noktasının idari güvence yerine tamamen tarihsel başarılara yönelik olduğunu belirtiyor.
"Bayern'de işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendim. İşimi iyi yaparsam, sık sık görüşüp konuştuğum kişiler de kararlarını verecektir," dedi Eberl kendi durumu hakkında.
Sahaya odaklanmak
Bayern Münih, Real Madrid ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken, Eberl kulüp yönetiminin Kompany’nin projesine tam destek verdiğini vurguladı. Kendi gelişim sürecini değerlendiren Eberl, yönetim kurulu içindeki politikaya karşı sergilediği sakin tavrını vurgulayarak şöyle konuştu: "Ben işimi yapacağım – sonra da insanlar bana memnun olup olmadıklarını söyleyecekler. Yapabileceğim tek şey bu; başka hiçbir şeyi etkileyemem... [Durum konusunda] sakinim ve sahada olanlara odaklanmış durumdayım."