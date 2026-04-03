"Bırakın izlesinler!" - Bayern Münih yöneticisi, Vincent Kompany'nin geleceği konusunda uyarıda bulundu

En üst düzeydeki teknik direktörlük kariyerinin henüz başlarında olmasına rağmen, Kompany şimdiden kıtanın diğer dev kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Ancak Eberl, Allianz Arena'nın yedek kulübesini izleyen hayranların sayısının artmasından hiç etkilenmiyor. Bayern'in spor direktörü, kulübün dışarıdan gelen tekliflere karşı tamamen güvende olduğunu vurguluyor.

TZ Munchen ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Eberl'e, Kompany'nin gelişimini izleyen üst düzey kulüpler hakkında soru soruldu. "Bırakın izlesinler. 2029'a kadar sözleşmesi var. Henüz 40 yaşına basacak olsa da, şimdiden en seçkin teknik direktörler grubuna girmiştir. Çünkü çok zeki, akıllı biridir. Hem de gerçekten zeki. Ayrıca her zaman çok saygı duyulan bir isim olmuştur," dedi Eberl.