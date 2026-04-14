"Bırakın dans etsin!" - Lamine Yamal'ı eleştirenler, Barcelona efsanesi tarafından susturuldu

Rakitic, Barcelona forması giymenin getirdiği baskıya rağmen, oyuncuların Avrupa'nın önemli maçlarında o anın tadını çıkarmaları gerektiğini vurguladı.

Barca Universal'ın aktardığına göre, Barça efsanesi "Hangi maçların özel olduğunu biliyoruz ve her ayrıntıyı biraz daha özenle hazırlıyorsunuz" dedi. "Eğlenmeyi ve mutlu olmayı asla unutma, çünkü çok fazla baskı var, ama senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var. Lamine ile yapmamız gereken şey, onun eğlenmesine, dans etmesine, kendi işini yapmasına izin vermek, ama aynı zamanda sorumluluk almasını da görmek istiyorum.

"Normalde genç oyunculara çok fazla şey söylemenize gerek yoktur, ancak Lamine, çok genç olmasına rağmen kendisinden çok şey bekleyen ve daha fazlasını isteyen bir noktaya geldi. Ve bunlar, onun büyük ölçüde gelişebileceği maçlar ve Barça'nın ona her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İlk maçına çıktığı günden beri o 'akış'a sahip; sanırım bunu ifade eden kelime bu. Ben o kadar modern değilim, daha çok eski kafalıyım, ama günümüzde futbol böyle. Bu tür şeyler oyunun bir parçası, ama önemli olan daha sonra sahada neler olduğu ve o da orada görevini yerine getiriyor – daha fazlasını isteyemeyiz."