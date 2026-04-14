Getty Images
Çeviri:
"Bırakın dans etsin!" - Lamine Yamal'ı eleştirenler, Barcelona efsanesi tarafından susturuldu
Rakitic, artan eleştiriler karşısında Yamal'ı savunuyor
Yamal, son zamanlarda yaptığı bir dizi açık sözlü yorum ve oyundan alınmasına gösterdiği öfkeli tepkilerin taraftarlar ve yorumcular arasında tartışma yaratmasının ardından gündemin en önemli maddelerinden biri haline geldi. 18 yaşındaki kanat oyuncusu, Barcelona’nın en parlak yeteneklerinden biri olmaya devam ediyor, ancak kişiliği ve kendine güveni karışık tepkilere yol açıyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde Atlético Madrid ile oynayacağı kritik çeyrek final rövanş maçına hazırlanırken, eski Blaugrana orta saha oyuncusu Rakitic genç oyuncuyu savunmak için devreye girdi. Hırvat oyuncu, dikkatlerin Yamal'ı çevreleyen gürültüden ziyade, onun olağanüstü yeteneğine odaklanması gerektiğini düşünüyor.
- Getty Images Sport
Rakitic, genç oyuncuyu anın tadını çıkarmaya çağırıyor
Rakitic, Barcelona forması giymenin getirdiği baskıya rağmen, oyuncuların Avrupa'nın önemli maçlarında o anın tadını çıkarmaları gerektiğini vurguladı.
Barca Universal'ın aktardığına göre, Barça efsanesi "Hangi maçların özel olduğunu biliyoruz ve her ayrıntıyı biraz daha özenle hazırlıyorsunuz" dedi. "Eğlenmeyi ve mutlu olmayı asla unutma, çünkü çok fazla baskı var, ama senin yerinde olmak isteyen milyonlarca insan var. Lamine ile yapmamız gereken şey, onun eğlenmesine, dans etmesine, kendi işini yapmasına izin vermek, ama aynı zamanda sorumluluk almasını da görmek istiyorum.
"Normalde genç oyunculara çok fazla şey söylemenize gerek yoktur, ancak Lamine, çok genç olmasına rağmen kendisinden çok şey bekleyen ve daha fazlasını isteyen bir noktaya geldi. Ve bunlar, onun büyük ölçüde gelişebileceği maçlar ve Barça'nın ona her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. İlk maçına çıktığı günden beri o 'akış'a sahip; sanırım bunu ifade eden kelime bu. Ben o kadar modern değilim, daha çok eski kafalıyım, ama günümüzde futbol böyle. Bu tür şeyler oyunun bir parçası, ama önemli olan daha sonra sahada neler olduğu ve o da orada görevini yerine getiriyor – daha fazlasını isteyemeyiz."
Genç yıldız için rehberlik ve liderlik çok önemli
Rakitic, Yamal’ın doğuştan gelen yeteneğini övmekle birlikte, böylesine erken gelişmiş bir yeteneği yönetmenin soyunma odasında güçlü bir liderlik gerektirdiğini kabul etti.
"Bence 'zor' kelimesi durumu tam olarak ifade etmiyor, ancak [Carlos] Puyol, Rakitic veya Xavi gibi bir kaptanın ona faydası olacağını düşünüyorum," diye açıkladı. "Ancak bu kolay değil, çünkü işler ters gittiğinde, bunun suçunu onun gençliğine atıyoruz – ve bu hem iyi hem de kötü durumlar için geçerli."
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Barcelona, yarı finale yükselme şansını sürdürmek için tüm dikkatini Atlético Madrid ile oynayacağı belirleyici Şampiyonlar Ligi maçına çevirdi. İlk maçı 2-0 kaybeden takım, son dört takım arasına kalmak için üç gol farkla kazanması gerekiyor; bu durumda yarı finalde Arsenal ya da Sporting CP ile karşılaşacak.