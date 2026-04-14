Bir zamanlar Jonathan Tah için bir kabusa dönüşmüştü: FC Bayern'in Harry Kane için sürpriz bir yedek adayı olduğu iddia ediliyor

Brobbey, Ajax Amsterdam'dan 20 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilerek, bu sezonun başlamasından hemen önce "Black Cats"e katılmıştı. Ancak Independent'ın haberine göre, bu forvetin transferi pek de ucuz olmayacak; ilgilenen bir kulübün masaya yaklaşık 50 milyon avro koyması gerekecek.

Bayern'de Brobbey, gelecekte tartışmasız ilk 11'in sahibi olan Harry Kane'in yedeği olarak görev yapabilir. Bu kadro yerini şu anda Nicolas Jackson işgal ediyor, ancak Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Senegalli oyuncunun yazın ötesinde Münih'te kalması imkansız görünüyor.

Kiralama sözleşmesine dahil edilen ve belirli sayıda ilk 11'de oynama sayısına ulaşıldığında devreye girdiği bildirilen satın alma zorunluluğundan, Bayern, Jackson'ın sınırlı sürelerde forma giymesi nedeniyle kurtulabilir; medya haberlerine göre, 24 yaşındaki oyuncu bunun yerine Serie A'daki AC Milan'a transfer olabilir.