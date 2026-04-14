İngiliz gazetesi The Independent'ın haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu, yaz transferi için bir seçenek olarak AFC Sunderland'da forma giyen eski Leipzig forveti Brian Brobbey'i değerlendiriyor. Habere göre Bayern, 24 yaşındaki Hollandalı oyuncuyu şimdiden izlemeye almış durumda.
Bir zamanlar Jonathan Tah için bir kabusa dönüşmüştü: FC Bayern'in Harry Kane için sürpriz bir yedek adayı olduğu iddia ediliyor
Brobbey, Ajax Amsterdam'dan 20 milyon avronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilerek, bu sezonun başlamasından hemen önce "Black Cats"e katılmıştı. Ancak Independent'ın haberine göre, bu forvetin transferi pek de ucuz olmayacak; ilgilenen bir kulübün masaya yaklaşık 50 milyon avro koyması gerekecek.
Bayern'de Brobbey, gelecekte tartışmasız ilk 11'in sahibi olan Harry Kane'in yedeği olarak görev yapabilir. Bu kadro yerini şu anda Nicolas Jackson işgal ediyor, ancak Chelsea'den sezon sonuna kadar kiralanan Senegalli oyuncunun yazın ötesinde Münih'te kalması imkansız görünüyor.
Kiralama sözleşmesine dahil edilen ve belirli sayıda ilk 11'de oynama sayısına ulaşıldığında devreye girdiği bildirilen satın alma zorunluluğundan, Bayern, Jackson'ın sınırlı sürelerde forma giymesi nedeniyle kurtulabilir; medya haberlerine göre, 24 yaşındaki oyuncu bunun yerine Serie A'daki AC Milan'a transfer olabilir.
Anthony Gordon, FC Bayern'e transfer olacak mı?
Bununla birlikte, Bayern'in sadece yedek kadroda yer alması planlanan bir oyuncu için bu kadar yüksek bir transfer ücreti ödemesi son derece olasılık dışı. Üstelik Brobbey, bu sezon Sunderland'da pek de parlak bir performans sergilemiyor; 25 Premier Lig maçında altı gol ve bir asist kaydetti.
Buna ek olarak, Sky'ın haberlerine göre Münih ekibi, klasik bir santrfor olan Brobbey'den biraz daha çok yönlü bir profile sahip oyuncular arıyor. Çünkü rekor şampiyonu aslında esas olarak sol kanatta Luis Diaz'ın yedeği ve rakibi olacak birini arıyor. İdeal senaryo: Her iki pozisyonu da oynayabilecek bir oyuncunun gelmesi.
Bu bağlamda, son zamanlarda Newcastle United'dan Anthony Gordon'a yönelik "çok somut" bir ilgiye dair çok sayıda uyumlu haber ortaya çıktı. Bir Sky haberine göre, İngiliz milli oyuncu, yeri doldurulamaz Diaz'ın arkasında sol kanattaki boş pozisyon için "kesinlikle aranan aday" olarak gösteriliyor.
Brobbey'in aksine, 25 yaşındaki oyuncu çok daha çok yönlü ve bir kanat forvetinin yanı sıra, forvetin merkezinde veya hatta Kane gibi bir santrforun arkasında 10 numara olarak da oynayabilir. Ayrıca, Newcastle'ın Finansal Fair Play (FFP) kurallarıyla ilgili zorluklar nedeniyle bazı yıldız oyuncularını satmak zorunda kalması, FCB için bir avantaj olabilir.
Brobbey, Tah için bir kabusa, Leipzig için ise bir fiyaskoya dönüşüyor
Sky, Bayern'in Gordon için masaya koyacağı olası bir fiyat olarak 70 milyon avroya kadar bir rakamı öne sürüyor. Ancak bu rakam, FFP kuralları nedeniyle sözde baskı altında olmalarına rağmen Magpies'te sadece alaycı bir gülümseme yaratacaktır. Zira İngiliz milli oyuncunun, FC Arsenal gibi mali gücü yüksek İngiliz kulüpleri tarafından da aranan bir isim olduğu söyleniyor.
Açık olan şey, her halükarda iki oyuncunun da önümüzdeki yaz Säbener Straße'ye transfer olmayacağıdır; sonuçta, tek bir transfer döneminde bu kadar yüksek harcamalar yapmak, Münih kulübünün orta vadeli gelecek için planladığı iddia edilen kadro stratejisine hiçbir şekilde uymaz.
Özellikle de Brobbey konusunda başka bir risk daha söz konusu. Hollandalı oyuncu, bir zamanlar RB Leipzig'de gerçek bir transfer hayal kırıklığı olmuştu. 14 maçta gol atamayan oyuncu, sonunda 16 milyon euroya yetiştiği kulüp Ajax'a geri döndü. Orada nihayet patlama yaşadı, 163 maçta 56 gol attı ve sonunda Sunderland'a transfer oldu.
Özellikle Bayern'in stoperi Jonathan Tah, Brobbey'i bir iki gün daha hatırlamış olmalı, çünkü Brobbey, Eylül 2024'te Almanya ile Hollanda arasında oynanan Nations League maçında (2-2) ona büyük sorunlar çıkarmıştı. Tah, çoğu zaman Brobbey'e faul yapmak zorunda kalmış ve ikinci yarıda sarı-kırmızı kart görmemek için oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.