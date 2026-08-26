Artık Hollanda ailesine katılmış olsa da Xavi, bir zamanlar 2010 Dünya Kupası finalinde Güney Afrika'da Hollandalıların kalbini kırmıştı. İspanyol teknik adam, Hollanda'nın ilk Dünya Kupası kupasını kazanma hayallerini yıkan İspanya takımının bir parçasıydı ve bu yolda eski Barcelona takım arkadaşları Giovanni van Bronckhorst ile şu anda Belçika milli takımının teknik direktörü olan Mark van Bommel'i mağlup etmişti. İlginç şekilde, o finalde forma giyen Nigel de Jong ise şimdi KNVB'nin teknik direktörü konumunda ve 16 yıl sonra Xavi'yi Zeist'te karşılamaya yardımcı oldu.

İspanyol'un oyunculuk döneminin zirvesindeki muazzam küresel itibarı öyle büyüktü ki, ebeveynler çocuklarına bile onun adını verdi. Bunlardan biri de 2003 doğumlu Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu Xavi Simons. Simons, artık milli takımda ünlü adaşının yönetiminde parlamak için altın bir fırsata sahip. Dört yıllık sözleşmesi resmen yürürlüğe girerken, teknik adamı şimdi futbol felsefesini Hollanda kültürüyle harmanlamak ve uluslararası başarıyı yeniden kazandırmak gibi dev bir görev bekliyor.