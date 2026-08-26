AFP
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Bir zamanlar Hollanda'nın kalbini kırmıştı, şimdi ise patronları! Xavi'nin Hollanda futbol efsaneleriyle ömür boyu süren gizli aşkının perde arkası
Zeist'te resmî tanıtım
Xavi Hernández, Zeist'teki KNVB Kampüsü'nde Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtıldı. KNVB'nin 12 Ağustos 2026'da yaptığı resmi açıklamanın ardından İspanyol teknik adam, Hollanda'nın başına geçmek için dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu atama, Ronald Koeman'ın yerini almasıyla tarihi bir dönüm noktası anlamına geliyor ve 1978'de Ernst Happel'den bu yana milli takımın başına geçen ilk Hollandalı olmayan teknik direktör oluyor.
- BSR Agency
Hollandalı takım arkadaşlarıyla inşa edilen bir miras
Barcelona'daki görkemli oyunculuk kariyeri boyunca Xavi, birçok ikonik Hollandalı takım arkadaşıyla aynı sahayı paylaştı. Birlikte en sık forma giydiği Hollandalı oyuncu, 204 maçla Phillip Cocu oldu; onu, eski Endonezya milli takım teknik direktörü Patrick Kluivert altı sezona yayılan 174 maçla yakından takip etti. Orta saha oyuncusu, Cocu ve Kluivert'in yanı sıra, 1998-99 La Liga şampiyonluğunu daha sonra Hollanda'nın efsaneleri arasına giren başka Hollandalı isimlerle de kazandı. Bu isimler arasında Giovanni van Bronckhorst, Frank de Boer, şu an Hollanda U-21 milli takımının başantrenörü olan Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Marc Overmars, Edgar Davids, Ibrahim Afellay, Ronald de Boer, Winston Bogarde ve Mark van Bommel de vardı.
- ZUMA Press Wire
Akıl hocaları, teknik direktörler ve eski rakipler
Xavi'nin taktik eğitimi büyük ölçüde Hollandalı teknik direktörler tarafından şekillendirildi; Louis van Gaal onu 1998'de A takıma yükseltti, Frank Rijkaard ise daha sonra ona kaptan yardımcılığı verdi ve takımı La Liga ile Şampiyonlar Ligi zaferlerine taşıdı. Barcelona'da teknik direktör olarak Frenkie de Jong, Luuk de Jong ve Memphis Depay'i çalıştırdı; Frenkie ile birlikte 2022-23 La Liga şampiyonluğunu kazandı. Milli takımındaki yeni kulübesinde Xavi'ye, eski Real Madrid golcüsü Ruud van Nistelrooy eşlik edecek; aktif futbolculuk dönemlerinde ona karşı ünlü şekilde hiç galibiyet alamadığı, El Clásico'daki sert rakibi.
- AFP
Acı dolu geçmiş ve yeni bir sayfa
Artık Hollanda ailesine katılmış olsa da Xavi, bir zamanlar 2010 Dünya Kupası finalinde Güney Afrika'da Hollandalıların kalbini kırmıştı. İspanyol teknik adam, Hollanda'nın ilk Dünya Kupası kupasını kazanma hayallerini yıkan İspanya takımının bir parçasıydı ve bu yolda eski Barcelona takım arkadaşları Giovanni van Bronckhorst ile şu anda Belçika milli takımının teknik direktörü olan Mark van Bommel'i mağlup etmişti. İlginç şekilde, o finalde forma giyen Nigel de Jong ise şimdi KNVB'nin teknik direktörü konumunda ve 16 yıl sonra Xavi'yi Zeist'te karşılamaya yardımcı oldu.
İspanyol'un oyunculuk döneminin zirvesindeki muazzam küresel itibarı öyle büyüktü ki, ebeveynler çocuklarına bile onun adını verdi. Bunlardan biri de 2003 doğumlu Tottenham Hotspur orta saha oyuncusu Xavi Simons. Simons, artık milli takımda ünlü adaşının yönetiminde parlamak için altın bir fırsata sahip. Dört yıllık sözleşmesi resmen yürürlüğe girerken, teknik adamı şimdi futbol felsefesini Hollanda kültürüyle harmanlamak ve uluslararası başarıyı yeniden kazandırmak gibi dev bir görev bekliyor.
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