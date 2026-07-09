Çünkü o zamanlar Issa Diop’un son milli maçı yaklaşık yedi buçuk yıl önceydi: En son Kasım 2018’de milli takımda oynamıştı – ancak Fas için değil, Fransa U21 takımı için. Toulouse doğumlu bu savunma oyuncusu, Equipe Tricolore’de uzun süre gelecek vaat eden bir süperstar olarak görülüyordu. Tüm genç milli takım kademelerinden geçti ve 2018’de FC Toulouse’daki performanslarıyla 25 milyon avroluk bir transferle West Ham’a transfer oldu.

Ancak Premier Lig’de iki iyi yılın ardından ilk 11’deki yerini kaybetti ve 2022’de yaklaşık 18 milyon euro transfer ücreti karşılığında Fulham’a geçti; ancak burada da kadroda sabit bir yer edinemedi. Gelişimi durdu. Fransa milli takımında Dayot Upamecano ve William Saliba gibi stoperler hiyerarşide onu geride bıraktı, böylece Diop için – tüm ön övgülere rağmen – A milli takımda forma giyme şansı gerçekleşmedi.