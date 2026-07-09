Fas için durum pek iyi görünmüyordu: Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda’ya karşı oynanan maçta 91. dakikaya gelinmişti ve 2022 yarı finalisti 0-1 gerideydi. Turnuvadan elenme tehlikesi giderek yaklaşıyordu ki, sol kanattan gelen bir orta ceza sahasına ulaştı. Orada, savunmada tutulamayan bir oyuncu topa mükemmel bir şekilde müdahale etti – Hollanda’nın yıldızı Virgil van Dijk’in aksine: Issa Diop, kafayla geç bir beraberlik golü attı ve takımının önce uzatmalara, ardından da penaltı atışlarına kalmasını sağladı; bu penaltı atışlarında da Oranje’yi mağlup ettiler. Diop olmasaydı Fas’ın Fransa ile oynayacağı Dünya Kupası çeyrek finali (Perşembe, 22:00) olmazdı, bu kesin. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda yer alacağı, hatta büyük bir kahraman olacağı, beş ay önce hayal bile edilemezdi.
Çeviri:
Bir zamanlar Bayern'in yıldızı Dayot Upaemcano'nun karşısında oynamıştı: Fas'ın beklenmedik Dünya Kupası kahramanı, aslında Fransa'da bir süperstar olacaktı
Çünkü o zamanlar Issa Diop’un son milli maçı yaklaşık yedi buçuk yıl önceydi: En son Kasım 2018’de milli takımda oynamıştı – ancak Fas için değil, Fransa U21 takımı için. Toulouse doğumlu bu savunma oyuncusu, Equipe Tricolore’de uzun süre gelecek vaat eden bir süperstar olarak görülüyordu. Tüm genç milli takım kademelerinden geçti ve 2018’de FC Toulouse’daki performanslarıyla 25 milyon avroluk bir transferle West Ham’a transfer oldu.
Ancak Premier Lig’de iki iyi yılın ardından ilk 11’deki yerini kaybetti ve 2022’de yaklaşık 18 milyon euro transfer ücreti karşılığında Fulham’a geçti; ancak burada da kadroda sabit bir yer edinemedi. Gelişimi durdu. Fransa milli takımında Dayot Upamecano ve William Saliba gibi stoperler hiyerarşide onu geride bıraktı, böylece Diop için – tüm ön övgülere rağmen – A milli takımda forma giyme şansı gerçekleşmedi.
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Issa Diop: "Fas için oynamaktan çok gurur duyuyorum"
Yine de Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda yer alması, Walid Regragui ile ilgilidir. Fas’ın başarılı teknik direktörü, bu yılın Mart ayında Afrika Kupası’nın ardından sürpriz bir şekilde istifa etmişti. Onun yerine geçen Mohamed Ouahbi, çok kısa sürede Dünya Kupası’na hazır bir takım kurmak zorundaydı – ancak merkez savunmada büyük sorunlar yaşıyordu: Kaptan Romain Saiss de kısa süre önce istifa etmişti; Nayef Aguerd ise kasık iltihabı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak bir başka merkez savunma oyuncusuydu.
Ouahbi, Diop’u annesinin ülkesi olan Fas için forma giymeye ikna etti ve Diop da Mart ayında ilk kez forma giydi. “Şu anda Fas için oynadığım için çok mutlu ve gururluyum,” dedi Diop.
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Issa Diop: "Neden şampiyonluğu kazanmayalım ki?"
Çeyrek finalde karşımıza tam da Fransa çıkıyor. Diğer tarafta ise, Diop’un son U21 milli maçında sadece oyuna sonradan girmiş olan Dayot Upamecano, merkez savunmada yer alırken, yeni Faslı oyuncu ise maçı başından sonuna kadar oynamıştı.
Diop, Les Bleus ile yapılacak bu karşılaşmayı, Fransa milli takımında bir kariyer yapma şansı artık kalmamış olsa da, doğrudan karşılaştırmada güçlü yanlarını bir kez daha sergilemek için bir fırsat olarak değerlendirebilir. Ancak Diop’un zaten daha büyük hedefleri var: “Bir turnuvaya katılıyorsanız, onu kazanmak istersiniz. Neden şampiyonluğu kazanmayalım ki?” diye sordu Dünya Kupası başlamadan önce – ve muhtemelen Fransa Perşembe günü bu soruya bir cevap verecek.
Issa Diop, 2025/26 sezonunda Fulham forması giyecek:
Maçlar: 18 Oynama süresi: 1264 Goller: 1 Asist: 0
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