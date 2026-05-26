Bir yıl daha! Serie A'dan gelen transfer tekliflerine rağmen Alisson Liverpool'da kalmaya hazırlanıyor

Premier Lig sezonu sona erdikten sonra, özellikle de Brentford maçında sakatlığından sonra sahalara dönmesinin ardından Alisson’un geleceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. Bu maç, Liverpool taraftarları arasında bunun kulüp için son maçı olabileceğine dair endişeleri tetikledi.

Ancak Liverpool, Brezilyalı milli oyuncunun gelecek sezon da Anfield'da kalacağından giderek daha emin hale geldi. Kulübün bu yılın başlarında sözleşme uzatımını devreye sokma kararı, 33 yaşındaki oyuncuyu gelecekte de kadroda tutma niyetini vurguladı.

İtalya'dan gelen ilgi ay boyunca devam etti ve Juventus'un yeni bir birinci kaleci aradığı bildirildi. La Gazzetta dello Sport, iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılmamış olsa da, kişisel şartların Mayıs ayı başlarında görüşüldüğünü bile iddia etti.