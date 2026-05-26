Bir yıl daha! Serie A'dan gelen transfer tekliflerine rağmen Alisson Liverpool'da kalmaya hazırlanıyor
Liverpool, Alisson'un kalacağından emin
Premier Lig sezonu sona erdikten sonra, özellikle de Brentford maçında sakatlığından sonra sahalara dönmesinin ardından Alisson’un geleceğine dair spekülasyonlar yoğunlaştı. Bu maç, Liverpool taraftarları arasında bunun kulüp için son maçı olabileceğine dair endişeleri tetikledi.
Ancak Liverpool, Brezilyalı milli oyuncunun gelecek sezon da Anfield'da kalacağından giderek daha emin hale geldi. Kulübün bu yılın başlarında sözleşme uzatımını devreye sokma kararı, 33 yaşındaki oyuncuyu gelecekte de kadroda tutma niyetini vurguladı.
İtalya'dan gelen ilgi ay boyunca devam etti ve Juventus'un yeni bir birinci kaleci aradığı bildirildi. La Gazzetta dello Sport, iki kulüp arasında bir anlaşmaya varılmamış olsa da, kişisel şartların Mayıs ayı başlarında görüşüldüğünü bile iddia etti.
Romano, Liverpool’un tutumunu açıkladı
Transfer uzmanı Fabrizio Romano, Liverpool’un bu yaz Alisson’dan ayrılmayı planlamadığının şimdiye kadarki en net işaretini verdi. Kulüp yönetiminin bu planlarını doğrudan kaleciye ilettiği anlaşılıyor.
Romano, X'te şöyle yazdı: "Liverpool'un Alisson'a onu bir yıl daha takımda tutmak istediğini ve planladığını bildirdiği anlaşılıyor. Juventus, Alisson'a daha uzun süreli bir sözleşme teklif etti ancak Liverpool onu tutmakta ısrarcı. Sadece oyuncunun tutumu değişebilir ancak Liverpool açıkça onun kalmasını istiyor."
Liverpool, kilit oyuncusunu kadroda tutmaya kararlı
Juventus’un daha uzun süreli bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğu bildirilirken, Liverpool’un şu anki tutumu kararlı görünüyor. Olası bir transfer, büyük olasılıkla oyuncunun transfer için baskı yapıp yapmamasına bağlı olacak; şu ana kadar kulübün bir satışa izin vermeye istekli olduğuna dair herhangi bir işaret yok. Alisson’un sezon bitmeden sakatlığından dönmesi de gelecek sezon öncesinde takım için değerini daha da artırdı.
Brezilya ile Dünya Kupası'nı sabırsızlıkla bekliyoruz
Dikkatler artık uluslararası futbola yönelecek; Alisson, Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde Brezilya milli takımına katılacak. Uluslararası sahnedeki güçlü performansları, Avrupa genelinde bu kaleciye olan ilgiyi yüksek tutacaktır. Şu an için, İtalya’ya olası bir transferle ilgili söylentiler devam etse de, Liverpool’un yeni sezon hazırlıklarına Alisson’u yine birinci kaleci olarak başlatması bekleniyor.