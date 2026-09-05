Cumartesi günü son düdüğün ardından Fulham'da atmosfer zehirlendi; taraftarlar, Crystal Palace'a Premier League'de 3-2 mağlup olunmasının ardından tepkilerini ortaya koydu. Marco Silva'nın Benfica'ya ayrılmasının ardından görevi devralan Alvaro Arbeloa, yeni sezonun başlangıcında üst üste üç yenilgi görmüş oldu. Bu sonuç, daha önce Sunderland ve Chelsea karşısında alınan yenilgilerin ardından Fulham'ı, Coventry City ile birlikte bu sezon henüz tek bir puan bile alamayan sadece iki takımdan biri konumunda bıraktı.

Maçın ardından konuşan Arbeloa, artan baskıya ve tribünlerden yükselen ıslıklara rağmen meydan okuyan bir tavır sergiledi. "Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik" diye konuştu Arbeloa, BBC'nin Match of the Day programına. "Oyuncularım her şeyi yaptı; iyi bir tutum sergilediler, cesurlardı, daha fazla gol atmak için çok fazla şans yakaladılar. Onlar [Palace] fırsatlarını değerlendirdi, günün sonunda futbol bununla ilgili. Maçı kazanmak için birçok iyi şey yaptık. Chelsea maçında da benzerdi ama kaybettik."