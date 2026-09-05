Getty Images Sport
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Bir yenilgi daha sonrası Fulham yuhalandı! Alvaro Arbeloa, Palace'ın üst üste üçüncü mağlubiyeti yaşattığı maçın ardından takımının "yenilgiyi hak etmediğinde" ısrar etti
Craven Cottage'ta hayal kırıklığı büyüyor
Cumartesi günü son düdüğün ardından Fulham'da atmosfer zehirlendi; taraftarlar, Crystal Palace'a Premier League'de 3-2 mağlup olunmasının ardından tepkilerini ortaya koydu. Marco Silva'nın Benfica'ya ayrılmasının ardından görevi devralan Alvaro Arbeloa, yeni sezonun başlangıcında üst üste üç yenilgi görmüş oldu. Bu sonuç, daha önce Sunderland ve Chelsea karşısında alınan yenilgilerin ardından Fulham'ı, Coventry City ile birlikte bu sezon henüz tek bir puan bile alamayan sadece iki takımdan biri konumunda bıraktı.
Maçın ardından konuşan Arbeloa, artan baskıya ve tribünlerden yükselen ıslıklara rağmen meydan okuyan bir tavır sergiledi. "Bu maçı kaybetmeyi hak etmedik" diye konuştu Arbeloa, BBC'nin Match of the Day programına. "Oyuncularım her şeyi yaptı; iyi bir tutum sergilediler, cesurlardı, daha fazla gol atmak için çok fazla şans yakaladılar. Onlar [Palace] fırsatlarını değerlendirdi, günün sonunda futbol bununla ilgili. Maçı kazanmak için birçok iyi şey yaptık. Chelsea maçında da benzerdi ama kaybettik."
- Getty Images Sport
Taktik üstünlük puana dönüşmüyor
Real Madrid ve Liverpool gibi kulüplerde 350’den fazla maça çıkan tecrübeli isim Arbeloa, sonuçlar olmadan performans ölçütlerinin çok az şey ifade ettiğinin gayet farkında. Crystal Palace maçının ardından düzenlediği basın toplantısında teknik direktör, takımının savunmada yaşadığı talihsizliği değerlendirdi. Arbeloa, "Bu golde [Palace’ın ikinci golü] gerçekten çok şanssızdık" dedi.
Takımın taktiksel açıdan ilerleme kaydettiğine inansa da tarih onların yanında değil; Premier League tarihinde yalnızca altı takım bir sezona üst üste beş yenilgiyle başladı ve bunların sadece ikisi kümede kalmayı başardı.
Yeni transferler parlaklıklarından kesitler sunuyor
Fulham adına tek teselli, yaz döneminde yapılan birkaç dikkat çekici transferin takıma uyum sağlaması oldu. Arbeloa, Bernabeu'daki bağlantılarını kullanarak Cesar Palacios, Gonzalo Garcia ve Manuel Angel'i kadroya kattı.
Palacios, Dean Henderson'ın uzaklaştırmak istediği topu elinden kaçırmasının ardından dönen topa en çabuk reaksiyonu vererek kulüp adına gol perdesini açtı. Bu arada Southampton'dan £30 milyon karşılığında gelen Shea Charles, Fulham galibiyet formülünü bulmaya çalışırken orta sahanın merkezinde ligdeki ilk maçına ilk 11'de başladı.
- Getty Images Sport
Arbeloa: “Galibiyetler gelecek”
Arbeloa, kıl payı gelen yenilgide yeni öğrencilerinin bireysel çabalarını övmekte gecikmedi. Arbeloa, "Palacios ve Garcia da harika bir maç çıkardı. Cesar gol attı, Gonzalo ise bir kez daha çok iyi bir performans sergiledi" dedi.
"Gonzalo'dan iyi bir çaba. İstediğim ruh bu; forvetin golü önlemeye çalışmak için depar atması. Bu ruh ve karakterle, eğer bu şekilde oynarsak galibiyetler gelecektir." Şimdi mesele, bu ruhun kalesini gole kapatmaya ve üç puana dönüşmesini sağlamak.
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