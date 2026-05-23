Bir yanlış anlaşılmanın hayal kırıklığı yaratan sonu mu? Büyük umutlar beslenen bir oyuncunun BVB'den ayrılacağı söyleniyor

Ancak Duranville, Dortmund’da yüksek beklentileri karşılayamadı. Bunun bir nedeni de, sürekli sakatlık sorunlarının bu yetenekli oyuncunun ritmini bozmasıydı. Birkaç kas sakatlığı, BVB formasıyla 40’tan fazla maçı kaçırmasına neden oldu.

Buna ek olarak, Duranville'in tutumuna dair şüpheler de vardı. Söylenene göre, Duranville'in sahadaki performansı, vücut dili ve tavırları Borussia yetkililerini "defalarca hayal kırıklığına uğrattı". Aralık ayında teknik direktör Niko Kovac, Duranville'i kamuoyu önünde eleştirmişti. "Biz BVB'deyiz ve BVB'de gerçekten çok iyi oyuncular var. O da öyle, ama diğerleri daha iyi."

Dortmund'un yedek takımında ilk yarıda sadece iki maçta forma giydikten sonra, bu genç yeteneğin kariyerine kiralık olarak yeni bir ivme kazandırma girişimi de sonuçsuz kaldı. Duranville, geçen sezonun ikinci yarısını İsviçre birinci lig ekibi FC Basel'de geçirdi. Orada resmi maçlarda 17 kez forma giydi, ancak iki gol ve bir asistle pek bir katkı sağlayamadı.