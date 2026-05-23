Yazıda, hem Borussia Dortmund hem de forvet oyuncusunun, 2028'e kadar geçerli bir sözleşmeye sahip olmalarına rağmen bu yaz ayrılmayı hedefledikleri belirtiliyor. Duranville'in kulüpten ayrılması için çalışmalar sürüyor; oyuncunun, Almanya'da lig ikincisi olan takımın planlarında "neredeyse hiç yer almadığı" ifade ediliyor.
Çeviri:
Bir yanlış anlaşılmanın hayal kırıklığı yaratan sonu mu? Büyük umutlar beslenen bir oyuncunun BVB'den ayrılacağı söyleniyor
Raporda, Fransız kulüplerinin bu kanat oyuncusuna ilgi duyduğu belirtilse de, bu bağlamda herhangi bir kulüp ismi geçmiyor.
Duranville, 2023 yılının başında 16 yaşındayken 8,5 milyon euro transfer ücreti karşılığında Belçika'nın önde gelen kulübü RSC Anderlecht'ten Dortmund'a transfer olmuştu. O zamanlar büyük bir yetenek ve gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görülüyordu. Bunun nedenlerinden biri de, o dönemki takım arkadaşı Vincent Kompany'nin onu potansiyel Ballon d'Or kazananı olarak nitelendirmesiydi.
BVB teknik direktörü Niko Kovac, Julien Duranville'e bir uyarıda bulundu
Ancak Duranville, Dortmund’da yüksek beklentileri karşılayamadı. Bunun bir nedeni de, sürekli sakatlık sorunlarının bu yetenekli oyuncunun ritmini bozmasıydı. Birkaç kas sakatlığı, BVB formasıyla 40’tan fazla maçı kaçırmasına neden oldu.
Buna ek olarak, Duranville'in tutumuna dair şüpheler de vardı. Söylenene göre, Duranville'in sahadaki performansı, vücut dili ve tavırları Borussia yetkililerini "defalarca hayal kırıklığına uğrattı". Aralık ayında teknik direktör Niko Kovac, Duranville'i kamuoyu önünde eleştirmişti. "Biz BVB'deyiz ve BVB'de gerçekten çok iyi oyuncular var. O da öyle, ama diğerleri daha iyi."
Dortmund'un yedek takımında ilk yarıda sadece iki maçta forma giydikten sonra, bu genç yeteneğin kariyerine kiralık olarak yeni bir ivme kazandırma girişimi de sonuçsuz kaldı. Duranville, geçen sezonun ikinci yarısını İsviçre birinci lig ekibi FC Basel'de geçirdi. Orada resmi maçlarda 17 kez forma giydi, ancak iki gol ve bir asistle pek bir katkı sağlayamadı.
Julien Duranville'in BVB'deki istatistikleri
Oynama süresi 90 dakikadan fazla süre alan maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Profesyoneller 27 0 1 1 3 Yedek 4 0 0 2 1