Bir videoda Chelsea'nin yıldız oyuncusunun Madrid'de Jude Bellingham'ı selamladığı görülmesinin ardından Enzo Fernandez'in menajeri açıklama yaptı
Menajer, Madrid ziyaretlerini açıkladı
Eski Paris Saint-Germain yıldızı ve şu anda Fernandez'in menajeri olan Javier Pastore, müvekkilinin Madrid'e transfer olmak için baskı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Fernandez'in Chelsea'den takım arkadaşları Marc Cucurella ve Joao Pedro ile birlikte Madrid Açık'a katıldığı ve burada Bellingham'ı selamladığı görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından spekülasyonlar yoğunlaştı. Bu olay, Chelsea'nin orta saha oyuncusuna profesyonelce olmayan davranış ve potansiyel bir transfer sinyali olarak algıladıkları bir durum nedeniyle disiplin cezası vermesinden bir ay sonra gerçekleşti.
İspanyol AS gazetesine konuşan Pastore, oyuncunun İspanya'ya sık sık gitmesinin ardındaki durumu açıkladı. Pastore, "Çok şey söyleniyor, ama gerçekte hiçbir şey olmuyor. O, Chelsea'de sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda" dedi. "O anda belki de pek uygun olmayan bazı yorumlar yaptığı doğru, ama olağandışı bir şey söylemedi. Sadece çok sevdiği Madrid hakkında konuştu."
Chelsea projesine bağlılık
Santiago Bernabeu'nun cazibesine rağmen Pastore, bu ziyaretlerin profesyonel değil kişisel amaçlı olduğunu vurguladı. Menajer, 2022 Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun şehirle olan derin bağlarının olası bir transferle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Menajer, "Ne zaman izin günü olsa Madrid'e geliyor; çünkü ben oradayım ve şehirde arkadaşları var," diye ekledi. "Hepsi bu, başka bir şey yok."
Pastore, Fernandez'in kısa vadeli hedefleri konusunda da kararlıydı ve oyuncunun kulüp yönetimi ile yaşadığı önceki sürtüşmelere rağmen profesyonel tavrını koruduğunu belirtti. "Hedef, Chelsea'de sezonu iyi bitirmek, Dünya Kupası'nda güçlü bir performans sergilemek ve sonra ne olacağını görmek," dedi ve oyuncunun şu anda Blues'un FA Cup finali hazırlıklarına odaklandığını vurgularken, gelecek için kapıyı biraz aralık bıraktı.
Çok yönlülük ve taktiksel değer
Arjantinli oyuncunun Stamford Bridge’deki rolü, farklı teknik direktörler altında önemli ölçüde değişti; Pastore, bu özelliğin onu herhangi bir üst düzey takım için değerli bir oyuncu haline getirdiğine inanıyor. "Birçok pozisyonda oynadı. Son iki yılda rolü oldukça değişti," dedi Pastore, Fernandez’in Real Madrid gibi bir takıma nasıl uyum sağlayabileceği sorulduğunda.
"Enzo Maresca yönetiminde çok daha ileride oynadı. Liam Rosenior yönetiminde ise daha çok defansif orta saha olarak görev yaptı," diye devam etti menajer. "Arjantin milli takımında da daha ileri bir sekiz numara olarak kullanıldı, ileriye çıktı ve gollere katkı sağladı. İki sezon boyunca çok sayıda asist ve gol kaydetti, bu yüzden teknik direktörlerin onu defansif değil, daha çok hücumcu olarak görmesi doğal. Bununla birlikte, her iki rolde de rahatlıkla performans gösterebilen bir oyuncu."
Yaz planlarına ilişkin belirsizlik
Menajerin sözleri Chelsea taraftarlarına bir nebze de olsa güven verse de, haberlere göre kulüp, ciddi bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu satmaya sıcak bakabilir. 2023 yılında Benfica'dan kulüp rekoru olan 106,8 milyon sterline transfer edilen Fernandez, futbol tarihinin en pahalı oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Chelsea'nin, sözleşmesi Haziran 2032'ye kadar süren bu oyuncuyu elinden çıkarmak için yüksek bir bedel talep edeceği bildiriliyor.
Geçici teknik direktör Calum McFarlane, FA Cup yarı finalinde Leeds'e karşı attığı galibiyet golünün ardından orta saha oyuncusunun direncini övdü. McFarlane, "Onun hakkında en etkileyici olan şey, taktikler boşa çıktığında ve Leeds üstünlük kurduğunda, tam bir savaşçı ve mücadeleci olmasıydı" dedi. "O anlarda mükemmel bir oyun planına ihtiyacımız yok çünkü o koşar, mücadele eder, top kapar ve diğer oyuncuları motive eder. İşte bence maçın belirleyici faktörü buydu."