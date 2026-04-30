Bir videoda Chelsea'nin yıldız oyuncusunun Madrid'de Jude Bellingham'ı selamladığı görülmesinin ardından Enzo Fernandez'in menajeri açıklama yaptı

Eski Paris Saint-Germain yıldızı ve şu anda Fernandez'in menajeri olan Javier Pastore, müvekkilinin Madrid'e transfer olmak için baskı yaptığı yönündeki iddiaları yalanladı. Fernandez'in Chelsea'den takım arkadaşları Marc Cucurella ve Joao Pedro ile birlikte Madrid Açık'a katıldığı ve burada Bellingham'ı selamladığı görüntülerin sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından spekülasyonlar yoğunlaştı. Bu olay, Chelsea'nin orta saha oyuncusuna profesyonelce olmayan davranış ve potansiyel bir transfer sinyali olarak algıladıkları bir durum nedeniyle disiplin cezası vermesinden bir ay sonra gerçekleşti.

İspanyol AS gazetesine konuşan Pastore, oyuncunun İspanya'ya sık sık gitmesinin ardındaki durumu açıkladı. Pastore, "Çok şey söyleniyor, ama gerçekte hiçbir şey olmuyor. O, Chelsea'de sezonu güçlü bir şekilde bitirmeye odaklanmış durumda" dedi. "O anda belki de pek uygun olmayan bazı yorumlar yaptığı doğru, ama olağandışı bir şey söylemedi. Sadece çok sevdiği Madrid hakkında konuştu."







