Bir video onu kült bir figür haline getirdi! Pep Guardiola, FC Bayern'in yeni teknik direktör adayı olan bu ismi binlerce kez klonlamak istedi

Aslında Dante bu adıma uzun zamandır hazırlanıyor. Aktif kariyerinin yanı sıra tüm antrenörlük sertifikalarını aldı ve nihayet geçen yıl UEFA Pro Lisansını tamamladı. "Kesinlikle antrenör olmak istiyorum," dedi Dante 2024'te Sport Bild'e. "Bunun için Nice'te şimdiden genç takımlarımızın antrenmanlarına sık sık yardım ediyorum ve son zamanlarda Lucien Favre veya Thomas Tuchel gibi birçok büyük antrenörle konuştum."

Nice'de Dante, Portekizce'de "baba" anlamına gelen "Pai" lakabıyla anılıyor. Genç oyunculara akıl hocalığı yapıyor, bir zamanlar eski Bayern yeteneği Flavius Daniliuc'a da rehberlik etmişti. Avusturyalı oyuncu, 2020 yılında Münih'in genç takımından Nice'e transfer oldu ve orada profesyonel kariyerine başladı.

"Dante benim için çok önemli bir destekçi haline geldi," diye anlattı, şu anda FC Basel'de forma giyen Daniliuc, o zamanlar SPOX'a verdiği röportajda. "Nerede daha gelişebileceğimi öğrenmek için sürekli ondan tavsiye aldım. Ve o bana inanılmaz bir sabırla yardımcı oldu." Dante, "Pai" rolünden bahsederken, genç yeteneklere "gelişimlerinde yardımcı olmak ve kariyerlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak" istediğini söylüyor. Bu konuda mükemmel bir rol model varsa, o da elbette kendisidir.