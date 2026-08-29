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'Bir varlık gösterecek birine ihtiyacınız var' - Xabi Alonso, Chelsea'nin Emiliano Martinez için anlaşmaya varmasıyla Robert Sanchez'in biletini acımasızca kesti
Alonso, Martinez'i transfer etmek için hızlı davrandı
Alonso, Chelsea menajeri olarak görevine acımasız bir başlangıç yaparak Aston Villa'nın Martinez'i için 7,5 milyon £'luk bir transfere onay verdi. Bu çarpıcı transferle tecrübeli Arjantinli milli oyuncu, Stamford Bridge'de Sanchez'in yerini alıyor.
Alonso daha önce, Sanchez ve tecrübesiz yedeği Mike Penders dahil kaleci seçeneklerinden memnun olduğunu ısrarla belirtmişti. Ancak İspanyol teknik adam, pazartesi günü Fulham karşısında alınan galibiyette Sanchez'in yaptığı çok konuşulan iki hatanın ardından fikrini hızla değiştirdi. Chelsea, tecrübeli file bekçisi için düşük bir bonservis bedelinde hızlıca anlaşma sağladı. Martinez artık Chelsea'nin tartışmasız bir numarası olmaya hazırlanıyor.
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Yorumcular Chelsea'nin inanılmaz yükselişini övdü
Geçen sezona ait istatistiksel karşılaştırmalar, Martinez ile Sanchez arasında çok az fark olduğunu ve Arjantinlinin yıpranma belirtileri gösterdiğini öne sürüyordu. Ancak eski Premier League kalecisi Shaka Hislop bu rakamları tutkuyla reddetti. ESPNFC'ye konuşan Hislop, Martinez'in tartışmasız bir gelişme olduğunu söyledi.
"Varlığı hissedilen birine ihtiyacınız var ve Emi Martinez'de bu kesinlikle var. Ayağı da çok iyi ve bence Chelsea için birçok kutuyu işaretliyor," diye açıkladı Hislop.
"Emi Martinez, Sanchez'e göre bir seviye artışı. O rakamlar çatlakları ve gerçeği örtüyor. Emi Martinez çok daha iyi bir kaleci. Kariyerinin bu aşamasında bile, Sanchez yerine on seferin onunda Emi Martinez'i seçersiniz. Bu tartışmaya bile açık değil."
Maviler'in savunmasında güveni yeniden tesis etmek
Chelsea'nın eski savunmacısı Frank Leboeuf, Sanchez'in istikrarsız kaleciliğinin son üç yılda takımın savunma hattına doğrudan zarar verdiğine inanıyor. Leboeuf, Martinez'in otoriter tavrının Levi Colwill ve Maxence Lacroix gibi stoperlere büyük fayda sağlayacağını savundu.
Leboeuf, Metro'nun aktardığına göre, "Gördüğümüz rakamların hiçbir anlamı yok" dedi. "Geçen sezon savunmacıların Martinez'e duyduğu güven yüzdesiyle stoperlerin Sanchez'e duyduğu güveni ortaya koymanız gerekiyor. Ben size gerçek rakamı o zaman veririm.
"Aston Villa'nın Emi Martinez'e yüzde 100 güvendiğinden oldukça eminim ve Chelsea'de oynayan herhangi bir stoper için size yüzde 10 güven veriyorum. Doğru rakamlar bunlar. Biliyorsunuz, arkanızda güvendiğiniz bir kaleci varsa yüzde 100'ünüzü verebilmeniz çok kritik. Güvenmiyorsanız her şeye karşı tetikte olmanız ve vermeniz gereken her kararda tereddüt etmeniz gerekir."
- Getty Images Sport
Martinez, Stamford Bridge'deki hayata hazırlanıyor
Martinez'in Chelsea'ye transferi artık yalnızca zaman meselesi gibi görünüyor; resmi açıklamanın önümüzdeki saatler ya da günler içinde yapılması bekleniyor. Bunun ardından kaleci, Alonso yönetiminde ivme yakalamaya çalışan Chelsea'de yeni ortamına uyum sağlayacak.
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