Geçen sezona ait istatistiksel karşılaştırmalar, Martinez ile Sanchez arasında çok az fark olduğunu ve Arjantinlinin yıpranma belirtileri gösterdiğini öne sürüyordu. Ancak eski Premier League kalecisi Shaka Hislop bu rakamları tutkuyla reddetti. ESPNFC'ye konuşan Hislop, Martinez'in tartışmasız bir gelişme olduğunu söyledi.

"Varlığı hissedilen birine ihtiyacınız var ve Emi Martinez'de bu kesinlikle var. Ayağı da çok iyi ve bence Chelsea için birçok kutuyu işaretliyor," diye açıkladı Hislop.

"Emi Martinez, Sanchez'e göre bir seviye artışı. O rakamlar çatlakları ve gerçeği örtüyor. Emi Martinez çok daha iyi bir kaleci. Kariyerinin bu aşamasında bile, Sanchez yerine on seferin onunda Emi Martinez'i seçersiniz. Bu tartışmaya bile açık değil."