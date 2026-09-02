Jonathan Moscrop
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Bir var, bir yok, yine yok! Liverpool'un son gün yaptığı şoke edici hamlenin ardından Monaco, 55 milyon euroluk Lamine Camara anlaşmasını iptal edince Chelsea ÖFKEDEN KÜPLERE BİNDİ
Son dakikada transferin son gününde suya düşen anlaşmalar
Chelsea, 55 milyon euro'luk (£47 milyon) bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varmasının ardından nihayet Camara'nın imzasını aldığını düşünüyordu. Chelsea, Fernandez'in £125 milyon karşılığında Manchester City'ye gidişine onay vermesinin ardından girişimlerini hızlandırdı. Monaco, Camara için yapılan iki teklifi ilk etapta reddetti ancak ani mali baskı, kulübü müzakere masasına oturmaya zorladı.
Ligue 1 ekibinin, Folarin Balogun'un Everton'a önerilen £40 milyonluk transferinde sağlık kontrolleriyle ilgili komplikasyonlar yaşanmasının ardından acilen kaynak yaratması gerekiyordu. Bu gelişme, Chelsea'ye Premier League transfer penceresi kapanmadan sadece saatler önce Senegalli orta saha için hızlı ve düşük bedelli bir anlaşma yapma fırsatı sundu.
Ancak Monaco, kulüpler arasında yazılı anlaşma olmasına rağmen süreci aniden durdurdu. Everton, Balogun transferini sonunda daha düşük şartlarla yeniden müzakere etti ve Monaco'nun mali yükünü hafifletti. talkSPORT'tan Ben Jacobs'a göre, tuhaf bir gelişmeyle Balogun daha sonra son tarih geçtikten sonra Everton'a transferi tamamen reddetti; böylece ABD milli oyuncusu Fransa'da kaldı, Chelsea ise eli boş döndü.
- Getty Images Sport
Chelsea, profesyonellikten uzak geri adım nedeniyle öfkeli
Jacobs, Chelsea cephesindeki isimlerin Monaco'nun son anda geri çekilmesine son derece öfkeli olduğunu ve bunu son derece profesyonellik dışı gördüğünü belirtiyor. Monaco, kulüpler arasında yazılı olarak yapılan anlaşmadan çekildikten sonra, Chelsea'nin de Fernandez'i £125 milyon karşılığında Manchester City'ye satma anlaşmasından dönme fırsatı vardı. Ancak Chelsea, kendi yazılı taahhütlerine sadık kalmayı seçti ve rekor bonservisle kadrosuna kattığı oyuncunun ayrılmasına izin verdi.
Anlaşıldığı kadarıyla Monaco, orta saha oyuncusu için gelecekte €70 milyon bonservis bedeli alabileceğine inandığı için nihayetinde geri adım attı. Bu kararlı değerleme, Merseyside'dan gelen temasla güçlendi, ancak Jacobs Liverpool'un Chelsea'nin devam eden görüşmelerine doğrudan müdahale etmediğini vurguladı.
Alonso büyük bir orta saha kriziyle karşı karşıya
Xabi Alonso şimdi Stamford Bridge'de ciddi bir kadro seçimi sıkıntısıyla karşı karşıya. Chelsea, Fernandez'in satışına yerine birini almadan onay verdi ve bu da orta sahanın merkezini zayıflattı. Chelsea, pencerenin daha erken bölümünde kısa süreliğine Manu Kone için bir hamleyi değerlendirdi, ancak Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini bu ayrılığa izin vermedi.
Orta sahadaki eksiklik, Chelsea'nin Brighton karşısında aldığı kaotik 4-3'lük galibiyette acı şekilde ortaya çıktı. Moises Caicedo, oyuna sonradan girdikten sonra sakatlık yaşadı ve tecrübeli seçenek Jordan Henderson'a tedavi masasında katıldı.
Romeo Lavia, ciddi şekilde aksayan bir dönemin ardından henüz yeni geri döndü; yaz transferi Valentin Barco ise hâlâ tecrübesiz. Bu vahim durum, Alonso'yu bariz boşlukları kapatmak için asıl mevkileri sağ bek olan Reece James ile Malo Gusto'yu merkez orta saha rollerinde kullanmaya zorladı.
- Crystal Pix
Eksik kadroyla başa çıkmak
Alonso artık Premier League sezonunun ilk yarısında ciddi şekilde zayıflamış bir kadroyla yolunu bulmak zorunda. Fernandez ve Camara olmadan Chelsea, büyük ölçüde geçici çözümlere bel bağlayacak ve aynı zamanda Caicedo ile Henderson'ın dönüşlerini hızlandırmak için sağlık ekibini zorlayacak.
Bu eksilmiş orta saha, pazar günü Chelsea'nin son Premier League şampiyonu Arsenal'a konuk olacağı maçta hemen zorlu bir sınavla karşı karşıya kalacak. Chelsea, ocak ayındaki transfer dönemine kadar sadece ayakta kalmak zorunda; Monaco ise gelecekte dev bir kazanç umuduyla değerli varlığını elinde tutuyor.
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