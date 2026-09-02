Chelsea, 55 milyon euro'luk (£47 milyon) bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varmasının ardından nihayet Camara'nın imzasını aldığını düşünüyordu. Chelsea, Fernandez'in £125 milyon karşılığında Manchester City'ye gidişine onay vermesinin ardından girişimlerini hızlandırdı. Monaco, Camara için yapılan iki teklifi ilk etapta reddetti ancak ani mali baskı, kulübü müzakere masasına oturmaya zorladı.

Ligue 1 ekibinin, Folarin Balogun'un Everton'a önerilen £40 milyonluk transferinde sağlık kontrolleriyle ilgili komplikasyonlar yaşanmasının ardından acilen kaynak yaratması gerekiyordu. Bu gelişme, Chelsea'ye Premier League transfer penceresi kapanmadan sadece saatler önce Senegalli orta saha için hızlı ve düşük bedelli bir anlaşma yapma fırsatı sundu.

Ancak Monaco, kulüpler arasında yazılı anlaşma olmasına rağmen süreci aniden durdurdu. Everton, Balogun transferini sonunda daha düşük şartlarla yeniden müzakere etti ve Monaco'nun mali yükünü hafifletti. talkSPORT'tan Ben Jacobs'a göre, tuhaf bir gelişmeyle Balogun daha sonra son tarih geçtikten sonra Everton'a transferi tamamen reddetti; böylece ABD milli oyuncusu Fransa'da kaldı, Chelsea ise eli boş döndü.



