Neuer, kulübün basın organlarına verdiği demeçte, "Bir uygulama indirdim; otoyol dinlenme tesislerindeki kırmızı, sarı ve yeşil renkli trafik ışıklarıyla yapılan değerlendirmelere benziyordu" dedi. "Sonra her seferinde şunu işaretledim: Antrenman performansı, maç performansı, nasıl hissettiğim, mutlu olup olmadığım. Bu bir tür günlük gibiydi ve şunu söylemeliyim ki, sonunda yüzde 90'ı yeşil renkteydi."
"Bir uygulama indirdim": Manuel Neuer, FC Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmadan önce aldığı ilginç önlemi açıkladı
Böylece kaleci için bu artık "sadece içgüdüsel bir karar" değildi, "aksine gerçekten uzun bir süreçti ve bu süre zarfında pek çok bilgi topladım. Elbette, profesyonel futbolda ufak sakatlıklar kaçınılmazdır, ancak bunlar büyük bir rol oynamadı. Her zaman iyi antrenman yaptım ve iyi performanslar sergiledim".
Münih kulübünün Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, 40 yaşındaki kaleci, sona eren sözleşmesini ilk etapta bir sezon daha uzatarak 2027 yazına kadar uzattı.
Neuer, 2027 yılına kadar FC Bayern'de kalacak
Neuer şöyle devam etti: "İki hafta önce devam etmek istediğimden tamamen emindim. Aslında birkaç hafta öncesinden beri devam etme eğilimindeydim. O dönemde çok önemli maçlarımız vardı ve önceliğim onlardı."
2014 Dünya Şampiyonu'nun karar verme süreci, Şubat ve Mart aylarında sol baldırında iki kez kas yırtılması yaşaması nedeniyle uzadı. "Karar vermem biraz zaman aldı. Bu konuda kendime gerçekten zaman ayırmak istedim, çünkü bu öncelikle benim için, ama elbette kulüp ve takımımız için de çok önemli bir karardı. Şimdi eminim ki bu doğru karar," diye vurguladı Neuer.
Neuer, 2011 yılında Schalke'den Bayern'e transfer oldu
Takım içindeki destek de bu konuda önemli bir rol oynadı. "Takımın da bir yıl daha devam etmemi istemesi beni çok mutlu etti. Bu desteği her zaman hissettim. Bu benim için güzel bir onay" dedi Neuer.
Kaleci, Jonas Urbig ve Sven Ulreich ile olan işbirliğinden özellikle olumlu bahsetti. "Saha içinde çok iyi anlaşıyoruz - saha dışında da tabii ki. Birbirimiz için çalışıyoruz," dedi Neuer. "Her antrenmandan sonra bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, birbirimizi koçluyoruz, birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Ulle ve ben, Jonas'ın olgunlaşma sürecine eşlik ediyor ve onu geleceğe hazırlıyoruz."
Neuer, 2011 yazında 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında Schalke 04'ten Bayern'e gelmişti. O zamandan beri Münih ekibi adına 597 resmi maçta forma giydi; bunların 388'i Bundesliga'da, 139'u ise iki kez (2013 ve 2020) kazandığı Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Neuer, rekor şampiyonla 13 kez lig şampiyonluğu, altı kez DFB Kupası ve iki kez (yine 2013 ve 2020'de) Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.
