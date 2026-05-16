"Bir uygulama indirdim": Manuel Neuer, FC Bayern Münih ile sözleşmesini uzatmadan önce aldığı ilginç önlemi açıkladı

Takım içindeki destek de bu konuda önemli bir rol oynadı. "Takımın da bir yıl daha devam etmemi istemesi beni çok mutlu etti. Bu desteği her zaman hissettim. Bu benim için güzel bir onay" dedi Neuer.

Kaleci, Jonas Urbig ve Sven Ulreich ile olan işbirliğinden özellikle olumlu bahsetti. "Saha içinde çok iyi anlaşıyoruz - saha dışında da tabii ki. Birbirimiz için çalışıyoruz," dedi Neuer. "Her antrenmandan sonra bir araya geliyoruz, konuşuyoruz, birbirimizi koçluyoruz, birbirimize yardım etmeye çalışıyoruz. Ulle ve ben, Jonas'ın olgunlaşma sürecine eşlik ediyor ve onu geleceğe hazırlıyoruz."

Neuer, 2011 yazında 30 milyon euro transfer ücreti karşılığında Schalke 04'ten Bayern'e gelmişti. O zamandan beri Münih ekibi adına 597 resmi maçta forma giydi; bunların 388'i Bundesliga'da, 139'u ise iki kez (2013 ve 2020) kazandığı Şampiyonlar Ligi'ndeydi. Neuer, rekor şampiyonla 13 kez lig şampiyonluğu, altı kez DFB Kupası ve iki kez (yine 2013 ve 2020'de) Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu kazandı.