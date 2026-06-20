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Bir TV sunucusu, canlı yayında Lionel Messi’nin babasının öldüğünü yanlış bir şekilde iddia ettikten sonra istifa etti
Canlı yayında yaşanan bir hata
Florencia Pena, Arjantinli Luzu TV kanalında gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında sansasyonel ve yanlış bir iddiada bulundu. Yayın, Lionel Messi'nin sahada yıldızlaştığı Arjantin'in Cezayir'i mağlup ettiği grup aşamasının açılış maçının hemen ardından gerçekleşti. Tartışma, Messi'nin Arjantin'in Afrika ekibini 3-0 yendiği maçta hat-trick yapmasının ardından çıktı. 38 yaşındaki oyuncu maç sırasında duygusal görünüyordu ve daha sonra futbolla ilgisi olmayan kişisel nedenlerden dolayı "zor günler" geçirdiğini söyledi.
Program sırasında izleyicilere seslenen Pena, “Kötü haber vermek istemem ama Messi’nin babası az önce vefat etti. Aniden oldu. Hem de Dünya Kupası’nın ortasında,” dedi. Bu açıklama, sosyal medya platformlarında anında yayıldı ve Inter Miami yıldızı ile Arjantin milli takımının taraftarları arasında panik ve kafa karışıklığına yol açtı.
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Messi ailesi yanıt verdi
Haberin yayılmasıyla birlikte Messi ailesi, yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için durumu açıklığa kavuşturmak zorunda kaldı. Aile, 68 yaşındaki Jorge Messi’nin hayatta olduğunu, ancak şu anda açıklanmayan bir sağlık sorunu nedeniyle profesyonel gözetim altında tıbbi tedavi gördüğünü doğruladı.
Aile, resmi bir açıklamada Jorge'nin iyileşme sürecinde olduğunu belirtirken, aynı zamanda onun sağlığıyla ilgili sorumsuz spekülasyonları da sert bir dille kınadı. Zor bir dönem olarak nitelendirdikleri bu süreçte mahremiyet talep eden aile, dikkatlerin doğrulanmamış medya haberleri yerine Jorge'nin sağlığına odaklanması gerektiğini vurguladı.
Pena sorumluluğu üstlenerek istifa etti
Tepkilerin ardından Pena kamuoyuna bir özür açıklaması yayınladı ve Luzu TV’deki görevinden istifa etme kararını duyurdu. Canlı yayındayken bu bilginin kendisine programın yapım ekibi tarafından doğrulanmış bir gerçek olarak sunulduğunu iddia etti.
Pena Perşembe günü sosyal medyada şöyle yazdı: "Messi ailesinden özür dilerim. Bu hataya karıştığım için derin bir utanç duyuyorum. Bu yanlış bilginin, programın yapım ekibi tarafından doğrulanmış gibi canlı yayında bana aktarıldığını ve benim de buna güvendiğimi açıklığa kavuşturmak zorundayım. Yine de, bu hatanın bir parçası olduğum için sorumluluğu üstleniyorum ve bu nedenle görevimden ayrılmaya ve Luzu'daki katılımımı sonlandırmaya karar verdim. Tekrar içtenlikle özür dilerim; hatalıydım."
- Getty Images Sport
TV kanalı disiplin cezası uyguladı
Yayın şirketi, Pena’nın istifasıyla yetinmedi; sunucu ve yapımcı Nicolas Occhiato, bu olay nedeniyle birkaç personelin işten çıkarıldığını doğruladı. Kanal, titiz bir doğrulama yapılmadan bu tür hassas bilgilerin yayılmasının, yayın standartları çerçevesinde kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Occhiato şunları söyledi: “Luzu TV olarak, ‘El Show de Verano’ programında canlı yayında yaşananlardan derin üzüntü duyuyoruz. Kanalımız için, önceden uygun bir doğrulama yapılmadan hassas bilgilerin yayınlanması kabul edilemez. Bu nedenle, Luzu TV yönetimi sorumluların tamamının işine son verme kararı aldı ve Florencia Pena da istifa etmeye karar verdi. Sorumlu, saygılı ve titiz gazeteciliğe olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz.”