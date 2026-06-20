Bir TV sunucusu, canlı yayında Lionel Messi’nin babasının öldüğünü yanlış bir şekilde iddia ettikten sonra istifa etti

Florencia Pena, Arjantinli Luzu TV kanalında gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında sansasyonel ve yanlış bir iddiada bulundu. Yayın, Lionel Messi'nin sahada yıldızlaştığı Arjantin'in Cezayir'i mağlup ettiği grup aşamasının açılış maçının hemen ardından gerçekleşti. Tartışma, Messi'nin Arjantin'in Afrika ekibini 3-0 yendiği maçta hat-trick yapmasının ardından çıktı. 38 yaşındaki oyuncu maç sırasında duygusal görünüyordu ve daha sonra futbolla ilgisi olmayan kişisel nedenlerden dolayı "zor günler" geçirdiğini söyledi.

Program sırasında izleyicilere seslenen Pena, “Kötü haber vermek istemem ama Messi’nin babası az önce vefat etti. Aniden oldu. Hem de Dünya Kupası’nın ortasında,” dedi. Bu açıklama, sosyal medya platformlarında anında yayıldı ve Inter Miami yıldızı ile Arjantin milli takımının taraftarları arasında panik ve kafa karışıklığına yol açtı.