Bir transfer, aşırı yüksek mali talepler nedeniyle suya mı düşecek? Bundesliga kulüplerinin eski BVB yıldızı Julian Brandt’a büyük ilgi gösterdiği iddia ediliyor

Brandt’ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi, yedi yıllık ortaklığın ardından geçen sezonun bitiminde yenilenmemişti. 1 Temmuz’dan beri kulüpsüz durumda ve dolayısıyla transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.

Yine de Almanya’da kalması ihtimali pek yüksek görünmüyor. Bir yandan, bu ofansif orta saha oyuncusunun sportif beklentileri ve aynı zamanda maddi talepleri, Almanya’nın en üst ligindeki kulüp seçeneklerini önemli ölçüde daraltıyor. Bu açıdan Werder Bremen, defalarca en güçlü aday olarak gösterildi.

Öte yandan, Brandt'ın kendisi de kariyerinin sonbaharında tamamen yeni bir deneyim yaşamak için yurtdışına transfer olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.