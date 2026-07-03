Ruhr Nachrichten gazetesinin haberine göre, Bundesliga’dan isimleri açıklanmayan birkaç kulüp, 30 yaşındaki oyuncuyu kadrolarına katmayı düşünüyor.
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Bir transfer, aşırı yüksek mali talepler nedeniyle suya mı düşecek? Bundesliga kulüplerinin eski BVB yıldızı Julian Brandt’a büyük ilgi gösterdiği iddia ediliyor
Brandt’ın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi, yedi yıllık ortaklığın ardından geçen sezonun bitiminde yenilenmemişti. 1 Temmuz’dan beri kulüpsüz durumda ve dolayısıyla transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir.
Yine de Almanya’da kalması ihtimali pek yüksek görünmüyor. Bir yandan, bu ofansif orta saha oyuncusunun sportif beklentileri ve aynı zamanda maddi talepleri, Almanya’nın en üst ligindeki kulüp seçeneklerini önemli ölçüde daraltıyor. Bu açıdan Werder Bremen, defalarca en güçlü aday olarak gösterildi.
Öte yandan, Brandt'ın kendisi de kariyerinin sonbaharında tamamen yeni bir deneyim yaşamak için yurtdışına transfer olmayı tercih ediyor gibi görünüyor.
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Brandt, birçok kulübün radarında
Oysa geçtiğimiz haftalarda ve aylarda 30 yaşındaki oyuncuyla adı anılan pek çok kulüp vardı. İspanya’dan Atlético Madrid’in onunla ilgili bilgi aldığı söyleniyordu, ancak bu ilgi artık azalmış görünüyor. Geçen hafta Betis Sevilla da yarışa katıldı, ancak o zamandan beri bu konuda da somut bir gelişme olmadı.
Hollanda’dan gelen söylentilere göre, Ajax Amsterdam’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Brandt’ı kadroya katmayı ciddi olarak düşünebileceğini belirtmiş; İtalya’dan ise AS Roma’nın da sözde bir girişimde bulunduğu iddia edildi.
BVB’nin eski U23 antrenörü Daniel Farke’nin de 48 kez Almanya milli forması giyen oyuncuya göz diktiği söyleniyor. İngiliz basınına göre Farke, Brandt’ı Leeds United’a transfer etmek istiyor.
30 yaşındaki oyuncu, BVB formasıyla toplam 307 resmi maçta 57 gol attı ve 70 golün hazırlayıcısı oldu. Ancak sonuçta, 2021'deki kupa zaferiyle Siyah-Sarılar ile “sadece” bir büyük kupa kazandı. 2024 Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında ve 2022/23 Bundesliga sezonunun son maç gününde Brandt, Dortmund ile en büyük başarıya ulaşma fırsatını her iki seferde de kaçırdı.
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