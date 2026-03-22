"Bir trajikomedi!" - Jose Mourinho, "yalan üzerine kurulu" cezaya öfkelenirken, Benfica teknik direktörü rakip takımın yedek kulübesine top attığını reddediyor
Mourinho'ya Porto maçında neden kırmızı kart gösterildi?
2004 yılında Chelsea'nin teknik direktörlüğüne ilk kez başladığında kendisini "The Special One" olarak tanıtan Mourinho, Benfica'nın 2 gol geriden gelip 88. dakikada beraberliği yakaladığı heyecan verici 2-2'lik maçın son dakikalarında görevinden alındı.
Açık sözlü 63 yaşındaki teknik adam, o maç sırasında Porto'nun yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez ile de çatıştı ve öfkeli bir tartışma yaşandı. Mourinho, maçtan sonra gazetecilere, Arjantinli rakibinin kendisine "20 ya da 30 kez" "hain" dediğini söyledi.
Mourinho, gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alırken, Gonzalez ile yaşadığı ve başlatmakla suçlandığı olay nedeniyle de bir maç daha dahil olmak üzere 11 gün uzaklaştırma cezası aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu eski Porto teknik direktörü o dönemde şöyle demişti: “Kırmızı kartla ilgili iki şey var. Hakem, FC Porto yedek kulübesine doğru topu tekmelediğim için beni oyundan attığını söylüyor, ki bu tamamen yanlış.
"Üç, dört ya da beş kez miydi bilmiyorum, ama Luz stadyumunda bunu birçok kez yaptım – gol attıktan sonra top tribünlere gitti. Kutlama yapmak ve topu şanslı bir taraftara vermek için. Teknik olarak çok iyi olmadığımı biliyorum, ama top tribünlere gitmek içindi."
"Özel Adam", kovulmasının haksız olduğunu açıklıyor
Mourinho, Benfica’nın Vitoria de Guimaraes’i 3-0 yendiği maçta teknik direktör koltuğuna dönme kararını verdikten sonra bu tutumunu yineledi. Portekizli hakemler ve spor yetkilileri tarafından haksızlığa uğradığını düşünüp düşünmediği sorulan Mourinho, “Hayır, çünkü bu Benfica’ya geldiğimden beri aldığım ilk ceza. Ancak bana yöneltilen suçlamaların doğru olmadığı çok açıktı” dedi.
“Ceza beni şaşırttı çünkü bir yalana dayanıyor. Spor ya da sosyal olsun, adalet her zaman gerçeğe dayanmalıdır ve görüntüler açıkça gösteriyor ki topu rakibin yedek kulübesine atmadım. Burada daha önce birkaç kez yaptığım gibi, topu tribünlere attım. Ancak bu sefer, onlar bunu o şekilde yorumlamak istediler. Ama kendimi zulüm gördüğümü düşünmüyorum.”
Mourinho, sadece bir maç kaçırdıktan sonra tekrar teknik direktör koltuğuna oturdu
Mourinho, Benfica’nın Arouca ile oynadığı ve 96. dakikada gelen galibiyet golüyle sonuçlanan, o andan sonra iki kırmızı kartın da görüldüğü dramatik karşılaşmada saha kenarında yer almadı; ancak Porto ile yaşadığı hararetli çatışmanın üzerinden 11 günden fazla zaman geçtiği için bir maç daha kaçırmamayı tercih etti.
Cezasının şartları gereği bir başka maçı da kaçırmayı düşünüp düşünmediği sorulan Mourinho, şunları ekledi: “Benfica ve ben, bazen anlaşamasak da, adalete inanmak istediğimiz için değil. Ama neden soruşturulmam gerekiyor ki?
“Muhtemelen teknik direktörler arasında en çok oyundan atılma rekoru bende, ama ne zaman haklı ne zaman haksız olduklarını biliyorum. Ve bu oyundan atılma bir komedi, ceza ise bir trajikomedi; Arouca maçında yedek kulübesinde olmamam haksızlıktı, bugün de orada olmamam ise çifte haksızlık olurdu. Bu nedenle, bugün herhangi bir sorun yaşamadan yedek kulübesine oturduk ve eğer daha sonra başka bir ceza gelirse, bu durum gerçeğin her zaman masaya yatırılmadığını kanıtlayacaktır.”
Benfica yenilmezliğini koruyup "Yenilmezler" sezonunu tamamlayabilecek mi?
Benfica, bu sezon Primeira Liga’da yenilgisizliğini sürdürüyor ve 27 haftayı mağlubiyet yaşamadan başarıyla tamamladı. Takımın, “Yenilmezler” unvanını elde etmek için geriye yedi maçı kaldı.
Bunu başarmak, Portekiz'de şampiyonluğu garantilemek için yeterli olmayabilir, çünkü Porto zirvede dört puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda oturuyor ve bir maç eksiği var. Mourinho, başarılarla dolu özgeçmişine bir başka prestijli şampiyonluk daha eklemek için elinden geleni yapacak ve bu yolda bazılarını kızdıracak.
