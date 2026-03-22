"Bir trajikomedi!" - Jose Mourinho, "yalan üzerine kurulu" cezaya öfkelenirken, Benfica teknik direktörü rakip takımın yedek kulübesine top attığını reddediyor

2004 yılında Chelsea'nin teknik direktörlüğüne ilk kez başladığında kendisini "The Special One" olarak tanıtan Mourinho, Benfica'nın 2 gol geriden gelip 88. dakikada beraberliği yakaladığı heyecan verici 2-2'lik maçın son dakikalarında görevinden alındı.

Açık sözlü 63 yaşındaki teknik adam, o maç sırasında Porto'nun yardımcı antrenörü Lucho Gonzalez ile de çatıştı ve öfkeli bir tartışma yaşandı. Mourinho, maçtan sonra gazetecilere, Arjantinli rakibinin kendisine "20 ya da 30 kez" "hain" dediğini söyledi.

Mourinho, gördüğü kırmızı kart nedeniyle bir maç ceza alırken, Gonzalez ile yaşadığı ve başlatmakla suçlandığı olay nedeniyle de bir maç daha dahil olmak üzere 11 gün uzaklaştırma cezası aldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu eski Porto teknik direktörü o dönemde şöyle demişti: “Kırmızı kartla ilgili iki şey var. Hakem, FC Porto yedek kulübesine doğru topu tekmelediğim için beni oyundan attığını söylüyor, ki bu tamamen yanlış.

"Üç, dört ya da beş kez miydi bilmiyorum, ama Luz stadyumunda bunu birçok kez yaptım – gol attıktan sonra top tribünlere gitti. Kutlama yapmak ve topu şanslı bir taraftara vermek için. Teknik olarak çok iyi olmadığımı biliyorum, ama top tribünlere gitmek içindi."