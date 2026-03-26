"Yüzüne baktığımda içgüdülerim bana bir şeylerin yolunda olmadığını söylüyor. Ona biraz nefes almasını tavsiye ederdim," dedi Sammer, 'Sammer ve Basile - Hagedorn Sohbeti' programında İspanyol başarılı teknik direktör hakkında sorulduğunda.
"Bir terslik var": FC Bayern'in eski oyuncusu, Guardiola'nın Manchester City'de büyük bir başarıya imza atacağına inanıyor
58 yaşındaki Sammer, Lig Kupası finalinde FC Arsenal'e karşı alınan 2-0'lık son galibiyette Guardiola adına "çok sevindiğini" belirtse de, City teknik direktörünün kendi iyiliği için bu sezonun sonunda istifa etmesi gerektiğine kesin olarak inandığını ifade etti.
Sammer ve Guardiola, FC Bayern'de birlikte geçirdikleri dönemden tanışıyorlar. Eski Alman milli futbolcu, 2012 ile 2016 yılları arasında Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünde spor direktörü olarak görev yaparken, İspanyol teknik adam ise 2013 ile 2016 yılları arasında Münih ekibinin baş antrenörü olarak saha kenarında yer aldı. Sammer, 55 yaşındaki teknik adamın çalışma tarzını överek, "Üç yıl boyunca harika bir işbirliği yaptık" dedi.
Guardiola'nın Manchester City ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi var, ancak geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Katalan teknik adamın planlanandan bir yıl önce ayrılabileceği ve Skyblues'ta geçirdiği on yılın ardından koltuğunu başkasına bırakabileceği yönünde söylentiler dolaşıyordu.
- AFP
Guardiola ve ManCity zorlu bir sezon geçiriyor
Onun yerine geçecek isimler olarak eski yardımcısı Enzo Maresca (46) ve Xabi Alonso (44) gösteriliyor. Her ikisi de yılın başında sırasıyla Chelsea ve Real Madrid'den kovulduktan sonra şu anda işsiz durumda. Ancak en azından Alonso'nun eski kulübü Liverpool'da görev almayı daha çok düşündüğü ve Arne Slot'un sezon sonunda görevinden ayrılması durumunda "hazır" olduğu söyleniyor.
Spor açısından, bu sezon ManCity için de Reds'de olduğu gibi işler pek de iyi gitmiyor. Ligde lider Arsenal'in dokuz puan gerisindeler, ancak rakibinden bir maç daha az oynamış olsalar da. Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'e karşı iki hayal kırıklığı yaratan maçın ardından, tur atlama şansı kalmadı.
League Cup'taki galibiyetin yanı sıra, FA Cup da kalan son şampiyonluk şansı olarak duruyor. Skyblues, 4 Nisan'da çeyrek finalde Liverpool ile karşılaşacak.
Pep Guardiola: Manchester City'deki istatistikleri
Maçlar
Galibiyetler
Beraberlik
Mağlubiyet
Maç başına puan
582
415
75
92
2,27