Tartışma, Cuma günü L'Equipe de Choc programında yapılan bir tartışma sırasında başladı. Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Belçika forması giyen Doku, ilk çocuğunun doğumu nedeniyle Temmuz ayında takım arkadaşlarından ayrılabileceğini açıkladı. Bu karar, Pierron tarafından anlayışsızlıkla karşılandı; Pierron, böyle bir uluslararası turnuvanın benzersiz niteliğini vurguladı.

"Dünya Kupası'na katılmanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu, bunun inanılmaz bir mutluluk olduğunu anlamalısın. Senin yerinde olmak için canını bile verecek yüzlerce futbolcu var; bu, hayatında bir daha asla gerçekleşmeyebilir. Bu gerçekten çok özel bir an, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesi," dedi ve canlı yayında şunları ekledi: "Ve sen tüm bunları, çocuğunun doğumunda yanında olmak için bırakacaksın. Bu iğrenç bir an, kusura bakma ama bu durumda baba hiçbir işe yaramaz, sadece bir figüran olur."