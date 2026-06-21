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Bir televizyon sunucusu, ilk çocuğunun doğumunu izlemek için Belçika milli takımından ayrılan Jeremy Doku’yu eleştirdikten sonra özür diledi
Pek iyi karşılanmayan bir medya görünümü
Tartışma, Cuma günü L'Equipe de Choc programında yapılan bir tartışma sırasında başladı. Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda Belçika forması giyen Doku, ilk çocuğunun doğumu nedeniyle Temmuz ayında takım arkadaşlarından ayrılabileceğini açıkladı. Bu karar, Pierron tarafından anlayışsızlıkla karşılandı; Pierron, böyle bir uluslararası turnuvanın benzersiz niteliğini vurguladı.
"Dünya Kupası'na katılmanın gerçekten bir ayrıcalık olduğunu, bunun inanılmaz bir mutluluk olduğunu anlamalısın. Senin yerinde olmak için canını bile verecek yüzlerce futbolcu var; bu, hayatında bir daha asla gerçekleşmeyebilir. Bu gerçekten çok özel bir an, çocukluk hayallerinin gerçeğe dönüşmesi," dedi ve canlı yayında şunları ekledi: "Ve sen tüm bunları, çocuğunun doğumunda yanında olmak için bırakacaksın. Bu iğrenç bir an, kusura bakma ama bu durumda baba hiçbir işe yaramaz, sadece bir figüran olur."
- AFP
Pierron kamuoyuna özür diledi
Sosyal medyada tepkiler hızlı ve şiddetli oldu; birçok kullanıcı, Pierron’u babalık ve aile hayatındaki önemli dönüm noktalarının önemi konusundaki görüşleri nedeniyle kınadı. Sosyal medyada yaygınlaşan öfke ve meslektaşlarının eleştirileriyle karşı karşıya kalan Pierron, ortalığı yatıştırmak amacıyla kişisel hesabı X üzerinden duruma değinmeyi tercih etti. Yorumlarının yalnızca kendi kişisel görüşünü yansıttığını, işvereni ya da yapım ekibinin görüşlerini yansıtmadığını vurguladı.
"Bir tartışma bağlamında kişisel bir görüşümü dile getiriyordum. Bu sözler tamamen bana aittir ve hiçbir şekilde ortak bir tutumu yansıtmamaktadır. Bunların bazılarınızı şok etmiş, kırmış veya incitmiş olabileceğini anlıyorum ve özür dilerim," diye yazan Pierron, sözlerini şöyle tamamladı: "Niyetim hiçbir zaman babaların eşleri ve çocukları nezdindeki yerini veya rolünü küçümsemek değildi."
Doku, ailesine verdiği önceliğin arkasında duruyor
Manchester City’nin kanat oyuncusu, haftanın başından beri niyetini oldukça net bir şekilde ortaya koymuştu. Kırmızı Şeytanlar’a karşı mesleki sorumluluklarının farkında olsa da, onun için aile her şeyden önce gelir. “Ne zaman olacağına bağlı, ama bu benim ilk çocuğum, bu yüzden kesinlikle orada olmak istiyorum,” diye basına konuştu.
24 yaşındaki oyuncu, tutumunu şöyle açıkladı: "Bana ne istediğimi sorarsanız, cevabım şudur: Hiç kimse ilk çocuğunun doğumunu kaçırmak istemez. Ancak futbolun başka birçok faktörü de barındırdığının farkındayım. Federasyonun oyuncularını desteklediğini ve durumlarını anladığını biliyorum. Ne yapabileceğimize bakacağız."
- AFP
Belçika’da sporla ilgili endişeler artıyor
Doku’nun aile izniyle ilgili tartışma, Belçika için zor bir dönemde ortaya çıkıyor; zira kanat oyuncusu sahada da fiziksel sorunlarla boğuşuyor. Kişisel ikilemlerin ötesinde, Manchester City'nin yıldızı, Mısır ile oynanan ve 1-1 berabere biten açılış maçının ardından turnuvadaki ritmini bozan sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. Kırmızı Şeytanlar şu anda çekişmeli geçen D Grubu'nda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Son haberlere göre, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle kanat oyuncusu, İran ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.