54 yaşındaki Niko Kovac, yaklaşık 17 yıldır teknik direktörlük yapıyor. O zamanlar Salzburg'da oynayan eski defansif orta saha oyuncusu için, profesyonel futboldan teknik direktörlüğe geçiş neredeyse kesintisiz bir süreç olmuştu. Kovac bugüne kadar 400'ün çok üzerinde maça teknik direktör olarak çıktı.
"Bir teknik direktörün tam da istediği şey": Niko Kovac, BVB hakkındaki değerlendirmesinde tam isabet etti
Yani, 18 yıllık futbolculuk kariyerini saymasak bile, oldukça fazla deneyime sahip. Kovac, ilk yarıda bu deneyimlerinden birini paylaştı. Ona göre, "genç bir oyuncunun yeni bir kulübe alışması" genel olarak "üç ila altı ay" sürüyor. Bunun ne kadar hızlı olacağı ise elbette kişiden kişiye değişiyor. Ancak şurası açık: "Zaman gerekiyor. Ama bazen insanlar haksız davranıyor ve anında büyük gelişme atlamaları bekliyorlar."
Kovac'ın bu sözlerini söylediği Jobe Bellingham'da da durum böyleydi. Bugün şunu söyleyebiliriz: Kovac'ın değerlendirmesi tam isabetliydi. Bellingham, Borussia Dortmund'daki ilk günlerine kıyasla gerçekten de dikkate değer bir gelişme kaydetti.
İlerleme devasa değil, 20 yaşındaki oyuncu birdenbire iki sınıf daha iyi oynamaya başlamadı. Bu, Kovac'ın sakin bir şekilde dile getirdiği öngörüsüne tam olarak uygun olarak, Bellingham'ın zamanla kaydettiği organik bir büyümedir. Bu ilerleme, AFC Sunderland'dan 30 milyon avrodan fazla bir bedelle transfer edilen oyuncunun hiç de kolay bir başlangıç yapmamış olması nedeniyle de dikkate değerdir.
Jobe Bellingham için zorlu bir BVB başlangıcı
Hatta şunu bile söyleyebiliriz: Bellingham’ın BVB’deki başlangıcı, tam da olmaması gerektiği gibi geçti. İlk yarıda bir dizi talihsizlik yaşadı: 1. haftada 45. dakikada oyundan alınması ve ardından babası Mark ile ilgili yaşanankomik olay, arka arkaya birçok maçta yedek kulübesinde kalması, Münih deplasmanındaki talihsiz hareketi, kışın erken ayrılacağına dair absürt söylentiler ve Noel'den kısa bir süre önce, kendi hatası olmayan bir kırmızı kart.
Performanslarından, fiziksel olarak çok zorlu Championship'ten hızlı ve teknik açıdan daha zorlu Bundesliga'ya geçişte İngiliz oyuncunun ciddi zorluklar yaşadığı kolayca anlaşılıyordu. İlk kez 90 dakika boyunca oynadığı maçı ancak Ekim sonu tamamladı. Bellingham, Dortmund'un oyununa neredeyse hiç etki edemedi, pas oyununda derinlik yerine güvenliği tercih etti ve sahada çok az varlık gösterdi.
Kovac, bu durumu ve Bellingham'ın etrafındaki sürekli heyecanı, kendinden emin ve kesinlikle sakin bir şekilde yönetti. Kasım ayı başında şöyle demişti: "Onunla ilgili gerçekten hiçbir endişem yok. Aksine: Ne yapabileceğini biliyorum. Onu burada yavaş yavaş geliştiriyoruz. Aslında, bu süreç benim hayal ettiğimden bile daha hızlı ilerliyor, çünkü bu çocuk gerçekten çok, çok kaliteli."
Jobe Bellingham, BVB'de yeni bir seviyeye ulaştı
2026 yılı da Bellingham için pek iyi başlamadı; kırmızı kart cezasının süresi yeni yıla kadar uzadı. Ancak daha sonra Marcel Sabitzer’in yaklaşık dört haftalık sakatlık döneminden faydalandı. Kovac, bunun üzerine Bellingham’ı düzenli olarak sahaya sürdü; bu da onun ritmini artırmasına ve maçlarda daha sert oynamasına açıkça yardımcı oldu.
O zamandan beri yeni bir seviyeye ulaştı. Bellingham fiziksel olarak güçlendi, daha formda görünüyor ve BVB'de her zaman en çok yaptığı bire bir mücadelelerde daha sağlam davranıyor. Zaten çalışkanlık konusunda hiçbir zaman eksikliği olmadı, antrenmanlarda Bellingham'ı daha çok frenlemek gerekiyor.
"Onda hoşuma giden şey, gayreti. O gerçekten her gün kendini geliştirmek isteyen biri. Sahada, saha dışında, video çalışmasında, bireysel analizde, takım analizinde. Tam bir profesyonel," demişti Kovac birkaç hafta önce. "Genç yaşta, daha iyi olmak için neye ihtiyacı olduğunu çok iyi bilen birini görmek hoşuma gidiyor. Bu, bir antrenörün tam da istediği şeydir. Bazen onu frenlemem ve haftada iki maçımız olduğunu hatırlatmam gerekiyor."
Jobe Bellingham daha fazla varlık gösteriyor ve kararlılığını ortaya koyuyor
Bellingham'ın top hakimiyetindeki gelişimi de aynı derecede önemli. Sahadaki varlığı belirgin şekilde arttı, daha sık aktif olarak kendini gösteriyor ve uygulamada daha hızlı hareket ediyor. Artık tüm hareketlerinin temelinde gerçek bir kararlılık yatıyor. Kendine güveni arttı.
Hala gelişime açık olduğu alanlar da aynı derecede açık. Bellingham kendine daha fazla güvenmeli, daha sık risk almalı, dikey pas sayısını artırmalı ve gol tehlikesi yaratabileceği alanlara daha sık girmeli.
Ancak belki de - ya da muhtemelen - bu bir sonraki adım için yine birkaç aya ihtiyacı vardır. Bu büyük bir sorun olmaz ve onun yaşında bu, dünyanın en normal şeyi olur. Her halükarda şu anki yön doğru, Bellingham'ın ilerlemesi kolayca fark edilebilir.
Sağlıklı kalırsa, kusursuz tutumu sayesinde kalitesini daha da artıracaktır. Performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmekle, ideal olarak katlanarak gelişmek arasında ideal dengeyi nasıl bulacağına dair ipuçlarını Kovac'tan alabilir. Teknik direktör ona zaten bir ipucu verdi: "Bazen ona sadece futbolu yiyip, içip, uyumaması gerektiğini, kafasını boşaltmak için hayatında başka şeylere de ihtiyacı olduğunu söylüyorum."
Jobe Bellingham: BVB'deki performans istatistikleri
Resmi maçlar Goller Asistler Sarı kartlar Kırmızı kartlar 37 0 4 2 1
