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Youssoufa Moukoko Kopenhagen 2026Getty Images
Daniel Buse

Çeviri:

Bir takım arkadaşı bile "utandı"! Eski BVB forveti Youssoufa Moukoko, tarihsel olarak zayıf bir sezonun ardından FC Kopenhag'ı kurtardı

Superleague
FC Koebenhavn
FEATURES
Y. Moukoko
Dortmund
Bundesliga

Youssoufa Moukoko, gençlik takımlarında ve DFB milli takımında gösterdiği performansların çok gerisinde kalmış durumda. Yine de Danimarka'da son zamanlarda sevinç yaşamasına neden olacak bir gelişme yaşandı.

2026 Dünya Kupası bu hafta başlıyor – ve böylece 2022 Dünya Kupası’nın resmi bir halefi oldu. Sadece üç buçuk yıl önce, ama sanki bir asır geçmiş gibi, DFB takımı Katar'da grup aşamasından sonra elendi. Milli takımın teknik direktörü Hansi Flick'ti, turnuva öncesinde gökkuşağı bandı hakkında bitmek bilmeyen tartışmalar yaşandı, Japonya'ya karşı bir yenilgi alındı ve turnuva sonrasında DFB teknik direktörü için utanç verici bir belgesel ve "Gri Kazlar" motivasyon videosu yayınlandı. 

Katar'da Almanya, Dünya Kupası'nın en genç oyuncusuna da kavuştu: Youssoufa Moukoko. 18. yaş gününden kısa bir süre sonra, o zamanlar hala Borussia Dortmund ile sözleşmesi olan bu mucize çocuk, birkaç dakika sahaya çıktı. Bu arada Moukoko için Dünya Kupası'nda oynamak, mucize çocuk statüsü ve bununla bağlantılı heyecan da sanki bir asır önceymiş gibi geride kaldı. Şu anda Danimarka'da forma giyen oyuncu, kendisi için zor geçen sezonu yine de kişisel bir başarıyla tamamladı. 

  • Çünkü geçen yazdan beri forvet olarak forma giydiği yeni kulübü FC Kopenhag'a, sezonun son maçında Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandırdı: Tam da Bröndby ile oynanan ateşli derbide, uzatmalarda beş metreden topu topuk vuruşuyla ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi ve maçı fiilen bitirdi. 

    Normalde sosyal medyada çok az paylaşım yapan Moukoko, bu sahneyi maçtan sonra gururla paylaştı. Uzatmalarda 3-1'lik skoru belirleyen ikinci golü de atan Moukoko, Kopenhag'a Conference League'in ikinci ön eleme turuna katılma hakkı kazandırdı. Bu durum, Alman taraftarlar için biraz garip gelen Danimarka Süper Ligi'ndeki sistemden kaynaklanıyor. 

    Çünkü FCK uzun süre felaket bir sezon geçirdi ve Moukoko da uzun süre formunu bulamadı. Kulüp, son sezonun çifte şampiyonu olarak sezona başlamıştı ve 5 milyon euroluk transfer ücretiyle kulübün en pahalı transferleri arasında üçüncü sıraya yerleşen Alman forvet sayesinde sezonun daha da iyi ve üstün geçmesi bekleniyordu. 

    Ancak işler tamamen farklı gelişti: Danimarka'da sözde ana turdan sonra, on iki Superliga takımı şampiyonluk ve küme düşme turlarına ayrılır - ve FCK, 22 maçtan sadece sekizini kazanabildiği için yedinci sırada yer alarak ilk kez küme düşme turuna katılmak zorunda kaldı. Moukoko bu maçların 18'inde forma giydi, ancak üç golle, sözde en iyi transfer için oldukça mütevazı bir performans sergiledi. 

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  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Youssoufa Moukoko: "Kötüydüm"

    "Bunun benim seviyem olmadığını biliyorum," demişti Moukoko sonbaharda kicker dergisine, Danimarkalı tabloid gazeteler onu çoktan "bariz bir transfer hatası" olarak nitelendirirken. Ancak onun seviyesinin tam olarak ne olduğu, bu forvet için hâlâ cevaplanmamış bir soru olarak duruyor. 

    Gençlik takımında Moukoko, BVB formasıyla her şeyi alt üst etti, öyle ki Sarı-Siyahlılar, kadrolarında gelecek vaat eden bir dünya yıldızı olduğuna inanıyordu. Ancak Moukoko için profesyonel futbola geçiş sorunlu oldu: Daha önce sahip olduğu hız avantajı ortadan kalktı, gol kokusu da ona aynı yaştaki rakiplere karşı olduğu kadar çok gol getirmedi. "Vücudum profesyonel futbola henüz hazır değildi," diyen Moukoko, kendisini düzenli olarak yavaşlatan sakatlıklara da değindi. 

    Formda olduğunda Dortmundlular ona genellikle kısa süreli şanslar verdi, ancak Moukoko uzun vadede Donyell Malen, Sebastien Haller, Karim Adeyemi, Niclas Füllkrug, Maximilian Beier veya Serhou Guirassy gibi daha köklü isimlerin önüne geçemedi. Moukoko, Nice'e kiralanarak 2024/25 sezonunda daha fazla süre ve özgüven kazanmak istiyordu, ancak bu plan sportif açıdan tamamen ters tepti. 

    Şubat başından sezon sonuna kadar forvet, daha önce hiç ikna edici bir performans sergileyemediği için tamamen kenara itildi. "Kötüydüm, bunu söylemek zorundayım," diye itiraf eden Moukoko, şaşırtıcı bir şekilde Cote d'Azur'da geçirdiği yıla son derece olumlu bir değerlendirme yaptı: "Nice, başıma gelebilecek en iyi şeydi." Moukoko, sabırlı olmayı öğrendiğini ve performansını daha dürüst bir şekilde değerlendirebildiğini söyledi. 

  • YOUSSOUFA MOUKOKO Getty Images

    Kopenhag şampiyonlar turuna kalamadı: "Bu tam bir cehennem"

    Nice'in BVB'den kiralık olarak gelen oyuncuyu yine de kadrosuna katmak istemediği oldukça çabuk anlaşıldı. Dortmund'da da Moukoko için bir gelecek görünmediğinden, oyuncu ayrılmak için ısrar etti. FC Kopenhag, onun hayalindeki kulüp sayılmazdı, ancak FCK yetkililerinin planına göre, daha mütevazı bir lig olan Superliga'da Moukoko, gençlik günlerindeki gibi yeniden parlayabilirdi. 

    Bunun başlangıçta işe yaramaması sadece Moukoko'nun suçu değildi, çünkü tüm takım için işler yolunda gitmiyordu. "Bu utanç verici ve bizim için kara bir gün," dedi Kopenhag'ın teknik direktörü Jacob Neestrup, takımının küme düşme turuna kalacağı kesinleştiğinde. 

    "Derinden utanıyorum. Bu cehennem gibi," dedi Thomas Delaney, bir başka eski Dortmundlu oyuncu, çok daha net bir şekilde. Tam ortasında ise, transfer ücreti nedeniyle yükselen beklentiler nedeniyle çok eleştirilen Moukoko vardı - ve birdenbire bekleneni verdi. 

  • FCK, son 26 yılın en kötü performansını sergiliyor – ama yine de Avrupa Kupası'nda

    21 yaşındaki oyuncu, küme düşme play-off'larında altı maçta altı gol attı ve Kopenhag'ın birinci sırada yer almasını sağlayarak takımın rahat bir şekilde küme düşmekten kurtulmasını sağladı. Sezonu yedinci sırada tamamlayan FCK, son 26 yılın en kötü sonucunu elde etse de, küme düşme play-off'larının galibi olarak Avrupa kupalarına katılma şansını yakaladı – Superliga formatı sayesinde. Ve Bröndby ile oynanan bu play-off derbisinde Moukoko iki gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu. 

    "Bu takıma yardım edeceğimi biliyorum," diyen Moukoko, 2025 sonbaharında da buna emindi ve bunu Mayıs ayında da kanıtladı. FC Kopenhag ile 2030 yılına kadar sözleşmesi var, ancak kış aylarında çıkan ayrılık söylentileri, en genç Alman Dünya Kupası oyuncusu olarak sahaya çıkması kadar artık geçmişte kaldı. 

  • Youssoufa Moukoko'nun 2025/26 sezonu

    Oyunlar: 41
    Oynama süresi: 2015
    Maç başına dakika: 49
    Goller: 18
    Asist: 3
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