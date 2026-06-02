"Bir sürü saçmalık yayıldı": Real Madrid'in yıldızı, soyunma odasındaki olay nedeniyle medyaya sert çıktı

Mayıs ayı başında Real Madrid antrenmanında Tchouameni ile orta saha arkadaşı Fede Valverde arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Olay o kadar tırmandı ki, Valverde kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı; Real Madrid’in resmi açıklamasına göre bu durum, Uruguaylı oyuncunun bir masaya talihsiz bir şekilde çarpmasına bağlandı.

Tchouameni ve Valverde arasında soyunma odasında kavga çıktığına dair basında çıkan haberleri Fransız oyuncu bir kez daha kesin bir dille yalanladı: "Bir kavga çıktığını ve onu dövdüğümü okudum. Bu kesinlikle doğru değil. Bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağım."

Olayın hemen ardından Tchouameni, Real taraftarlarına yönelik bir kamuoyu açıklamasıyla özür dilemişti. Valverde ise takım arkadaşının kendisine vurmadığını vurguladı. Kulüp ise, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iki kavgacıya 500.000'er avroluk ağır para cezası verdi.