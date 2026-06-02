"Elbette bazı olaylar yaşandı, hepiniz bunu okudunuz ve duydunuz. Ama olay abartıldı. Real Madrid'de oynuyorsanız, her şey büyük yankı uyandırır. Ancak basında pek çok saçmalık yayıldı," dedi Tchouameni, Fransa Milli Takımı'nın Dünya Kupası hazırlık kampında düzenlediği basın toplantısında.
Çeviri:
"Bir sürü saçmalık yayıldı": Real Madrid'in yıldızı, soyunma odasındaki olay nedeniyle medyaya sert çıktı
Mayıs ayı başında Real Madrid antrenmanında Tchouameni ile orta saha arkadaşı Fede Valverde arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Olay o kadar tırmandı ki, Valverde kafa travması nedeniyle hastaneye kaldırılmak zorunda kaldı; Real Madrid’in resmi açıklamasına göre bu durum, Uruguaylı oyuncunun bir masaya talihsiz bir şekilde çarpmasına bağlandı.
Tchouameni ve Valverde arasında soyunma odasında kavga çıktığına dair basında çıkan haberleri Fransız oyuncu bir kez daha kesin bir dille yalanladı: "Bir kavga çıktığını ve onu dövdüğümü okudum. Bu kesinlikle doğru değil. Bu konu hakkında daha fazla yorum yapmayacağım."
Olayın hemen ardından Tchouameni, Real taraftarlarına yönelik bir kamuoyu açıklamasıyla özür dilemişti. Valverde ise takım arkadaşının kendisine vurmadığını vurguladı. Kulüp ise, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle iki kavgacıya 500.000'er avroluk ağır para cezası verdi.
- Getty Images
Tchouameni, Real Madrid'deki soyunma odası skandalı hakkında: "Hiçbir sorun yok"
"En önemlisi, kulübün neler olduğunu bilmesi," diye açıkladı Tchouameni. "Soyunma odasında medyanın asla haberi olmadığı pek çok şey olur. Hayat devam ediyor."
26 yaşındaki oyuncu, Valverde ile aralarında artık herhangi bir husumet olmadığını açıkladı. Bir süre önce, Tchouameni ile Valverde arasındaki gerginliğin o kadar tırmandığı, zaten var olan büyük egoların yarattığı sorunlara ek olarak takım atmosferini daha da zehirlememek için ikisinden birinin yaz aylarında Real'den ayrılması gerektiği yönünde haberler çıkmıştı.
"Fede ve benim net bir hedefimiz var: Real Madrid ile şampiyonluk kazanmak. Hiçbir sorun yok," diye açıkladı Tchouameni. Yaklaşan Dünya Kupası'nda Valverde'nin Uruguaylılarıyla olası bir karşılaşma hakkında ise şunları söyledi: "Tabii ki o zaman Fransa ile kazanmak istiyorum. Ama kişisel düzeyde şu anda Fede ile hiçbir sorunum yok."
Tchouameni ve Les Bleus için Dünya Kupası, 16 Haziran'da Senegal ile oynanacak ilk grup maçıyla başlayacak. Diğer grup aşaması rakipleri ise Norveç ve Irak. Valverde'nin Uruguay'ı ise grup aşamasında Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve İspanya ile karşılaşacak.