"Bir sürü gol" - Erling Haaland, Altın Top'un efsanevi isimleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun doğal varisi olarak gösterildikten sonra, Ballon d'Or'u kazanmak için neye ihtiyacı olduğunu açıkladı
Haaland, 2023 Ballon d'Or oylamasında Messi'nin gerisinde kaldı
Haaland, 2022-23 sezonunda bu özel ödülü kazanmak için yeterince iyi bir performans sergilediğini düşünüyordu; zira Etihad Stadyumu’ndaki unutulmaz ilk sezonunda 52 gol atarak takımının Premier Lig, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi üçlüsünü kazanmasına katkıda bulunmuştu.
Ancak söz konusu sezon, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalleri nedeniyle bölünmüş ve bu turnuva ile ikiye ayrılmıştı. Arjantinli efsane Messi, ülkesini dünya şampiyonluğuna taşıyarak turnuvaya damgasını vurdu ve bir sonraki oylamada sekizinci Ballon d'Or ödülünü kazandı.
Haaland, Norveç formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanıyor
Haaland ikinci sırada yer aldı, ancak o günden bu yana podyuma çıkamadı. Bu durum, Manchester’da sergilediği olağanüstü bireysel performansa rağmen gerçekleşti; zira Premier Lig’de 100 gole ulaşmak için sadece 111 maça ihtiyaç duyarak rekorlar kitabını yeniden yazdı.
198 maçta City formasıyla toplam 162 gol atan Haaland, üçüncü kez İngiltere'nin en üst liginde Altın Ayakkabı ödülünü kazanmaya çok yakın. Haaland, bu yaz Norveç'in 1998'den bu yana ilk kez Dünya Kupası sahnesine dönmesiyle, büyük bir uluslararası turnuvada boy gösterme şansı da yakalayacak.
Manchester City'nin yıldızı Haaland nasıl Ballon d'Or ödülünü kazanabilir?
25 yaşındaki oyuncu, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir ortamda oynuyor, peki Ballon d’Or’u eline alabilecek mi? Bu soru, aynı ülkeden olan Riise’ye yöneltildiğinde, eski Liverpool savunmacısı – BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Şu anda çok sayıda iyi oyuncu yetişiyor.
“Bence Erling bunu birkaç yıl önce kazanmalıydı. Bence kazanacaksa, bir sürü gol atabileceği bir sisteme ihtiyacı var. Çünkü [Lamine] Yamal var, [Michael] Olise var, şu anda insanların sevdiği becerileri sergileyen çok sayıda oyuncu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sahaya baktığınızda onlar daha dikkat çekici olacaklar.
“Ama Erling bu muhteşem golleri atmaya devam ederse, onu görmezden gelemezsiniz. Yani, bu sezon bir sürü gol attı. İnsanlar sezon ortasında olduğunu söylüyor ama o inanılmaz sayıda gol atıyor. Ama gol atması gerekiyor, muhtemelen yeni Premier Lig rekorunu kırması ve bu tür şeyler. O zaman ödülü kazanır.”
Guardiola'nın ayrılışı: Haaland yeni bir teknik direktörle çalışmaya hazırlanıyor
Bu sezon City, Premier Lig şampiyonluğunu Arsenal’e kaptırırken, Şampiyonlar Ligi’nde de Real Madrid’e yenildiğinden, Haaland’ın 2026’da Ballon d’Or ödülünün başlıca adayları arasında yer alacağı düşünülmüyor.
Daha önce bu ödülün yıllık hedefleri arasında yer alıp almadığı sorulduğunda şöyle demişti: “Bence herkes bunu önemsiyor. Ama bunun üzerinde düşünmenin iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Eğer sen ve takımın gerçekten iyi oynuyorsanız, iyi performans gösterirsiniz, kupalar kazanmaya başlarsınız [ve] muhtemelen adaylar listesine girersiniz.”
Bu zihniyeti sürdürmek, Haaland'ın bu ikonik bireysel ödül için yeniden yarışa girme çabalarında kendisine fayda sağlayacaktır. 2026-27 sezonundaki çabaları, kulüp düzeyinde yeni bir teknik direktörün rehberliğinde gerçekleşecek, zira Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörlüğünde geçirdiği parlak on yıllık dönemi sonlandırma kararı aldı.