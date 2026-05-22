"Bir sürü gol" - Erling Haaland, Altın Top'un efsanevi isimleri Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun doğal varisi olarak gösterildikten sonra, Ballon d'Or'u kazanmak için neye ihtiyacı olduğunu açıkladı

25 yaşındaki oyuncu, tüm gözlerin üzerinde olduğu bir ortamda oynuyor, peki Ballon d’Or’u eline alabilecek mi? Bu soru, aynı ülkeden olan Riise’ye yöneltildiğinde, eski Liverpool savunmacısı – BetVictor Online Casino ile yaptığı röportajda – GOAL’a şunları söyledi: “Şu anda çok sayıda iyi oyuncu yetişiyor.

“Bence Erling bunu birkaç yıl önce kazanmalıydı. Bence kazanacaksa, bir sürü gol atabileceği bir sisteme ihtiyacı var. Çünkü [Lamine] Yamal var, [Michael] Olise var, şu anda insanların sevdiği becerileri sergileyen çok sayıda oyuncu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sahaya baktığınızda onlar daha dikkat çekici olacaklar.

“Ama Erling bu muhteşem golleri atmaya devam ederse, onu görmezden gelemezsiniz. Yani, bu sezon bir sürü gol attı. İnsanlar sezon ortasında olduğunu söylüyor ama o inanılmaz sayıda gol atıyor. Ama gol atması gerekiyor, muhtemelen yeni Premier Lig rekorunu kırması ve bu tür şeyler. O zaman ödülü kazanır.”