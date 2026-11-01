Fermin Lopez'in parlak performansı, maçı "Cadena Cope" radyosundan takip eden ünlü İspanyol spiker Dani Senabre'nin de gözünden kaçmadı. Senabre, genç orta saha oyuncusunun seviyesini "X" platformundaki hesabı üzerinden kutlarken, onun yeteneklerini olduğundan fazla değerlendirdiğini düşünen eleştirmenlerini hedef aldı.

"Cadena Cope" sitesine göre Senabre, Fermin'in zor bir açıdan attığı golün ardından şunları yazdı: "Fermin'den nefret edenler bugün nerede? Hani şu benim onu olduğundan fazla değerlendirdiğimi falan söyleyenler?"

İspanyol spiker, maç analizi sırasında şunları ekledi: "Bana göre o, Flick'in gelişinden bu yana son üç yılda Barcelona'nın en iyi oyuncularından biri."

Senabre, gazeteci Pedro Martin'in verilerine dayanarak sosyal medyada paylaşılan bir istatistiğe atıfta bulunarak, gol ve asist toplamında Fermin'i geçen ya da ona denk olan sınırlı sayıda oyuncu bulunduğunu açıkladı; bunlar Lamine Yamal, Raphinha ve Kylian Mbappe.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Golleri ve asistleri topladığınızda, Fermin'e denk olan ya da onu geçen tek oyuncular Lamine, Raphinha ve Mbappe. Hiç de fena bir arkadaş çevresi değil."

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