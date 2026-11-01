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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Bir spiker, Barcelona yıldızının "nefret edenlerine" meydan okudu: Ona ancak Yamal, Raphinha ve Mbappe denktir

Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
F. Lopez
İspanya
Fransa
Brezilya

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Fermin Lopez, Deportivo Alaves karşısında alınan 6-1'lik büyük galibiyette sergilediği etkileyici performansla Barcelona taraftarlarını coşturdu. Bir gol atıp iki asist yapan Lopez, takımın galibiyet yoluna dönmesine ve Paris Saint-Germain ile Real Madrid'e karşı alınan iki mağlubiyetin ardından dengesini yeniden bulmasına katkı sağladı.

Bu galibiyetle Barcelona, 30 puanla İspanya Ligi'nin zirvesindeki yerini korudu ve bir sonraki hafta Metropolitano Stadı'nda iki takımı karşı karşıya getirecek olan beklenen mücadele öncesinde Atletico Madrid'in iki puan önünde kaldı.

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  • Lamine, Raphinha ve Mbappe: "Kötü bir arkadaşlık değil"

    Fermin Lopez'in parlak performansı, maçı "Cadena Cope" radyosundan takip eden ünlü İspanyol spiker Dani Senabre'nin de gözünden kaçmadı. Senabre, genç orta saha oyuncusunun seviyesini "X" platformundaki hesabı üzerinden kutlarken, onun yeteneklerini olduğundan fazla değerlendirdiğini düşünen eleştirmenlerini hedef aldı.

    "Cadena Cope" sitesine göre Senabre, Fermin'in zor bir açıdan attığı golün ardından şunları yazdı: "Fermin'den nefret edenler bugün nerede? Hani şu benim onu olduğundan fazla değerlendirdiğimi falan söyleyenler?"

    İspanyol spiker, maç analizi sırasında şunları ekledi: "Bana göre o, Flick'in gelişinden bu yana son üç yılda Barcelona'nın en iyi oyuncularından biri."

    Senabre, gazeteci Pedro Martin'in verilerine dayanarak sosyal medyada paylaşılan bir istatistiğe atıfta bulunarak, gol ve asist toplamında Fermin'i geçen ya da ona denk olan sınırlı sayıda oyuncu bulunduğunu açıkladı; bunlar Lamine Yamal, Raphinha ve Kylian Mbappe.

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Golleri ve asistleri topladığınızda, Fermin'e denk olan ya da onu geçen tek oyuncular Lamine, Raphinha ve Mbappe. Hiç de fena bir arkadaş çevresi değil."

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