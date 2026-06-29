Bir söz gerçeğe dönüşmeye başladı… Vinícius, Brezilya için beklenen dönüm noktasını yaratıyor

Futbolseverlerin hafızasına kazınacak bir gecede, Brezilya milli takımı Japonya karşısında 1-0 gerideyken skoru 2-1’e çevirerek dramatik bir galibiyet elde etti, uzatma süresinin altıncı dakikasında galibiyet golünü atarak, turnuvanın şimdiye kadarki en heyecan verici maçlarından birinde 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Her ne kadar galibiyet bir takım çalışmasının sonucu olsa da, maçın dengesi kademeli olarak tek bir yıldızın lehine kaydı: Vinícius Júnior. Brezilya sisteminde gerçek bir denge unsuru olan Vinícius, hem sürekli hareketleriyle hem de Japonya savunmasına yönelik sürekli tehdidiyle, hem de maçın en zor anlarında ülkesine açık bir üstünlük sağlayan zihinsel varlığıyla öne çıktı.

Mükemmel bir ilk yarıdan sonra, Japon milli takımının yüksek pres uygulayabilme yeteneği aynı verimlilikte devam edemedi ve zaman geçtikçe fiziksel farklar net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.

Japonya milli takımı daha kırılgan hale geldi; oyuncuları topu uzun süre elinde tutamadı ve bire bir mücadelelerin çoğunu kaybetti; bu da Brezilya’ya maçı tamamen kontrol etme fırsatı verdi.

Samba oyuncuları bu gerilemeyi en iyi şekilde değerlendirdiler; kanatlardan ve ortalardan saldırılarını yoğunlaştırdılar. Bruno Guimarães ise Japon savunma bloğunu olağanüstü bir pasla delmeyi başardı ve bu pas, Gabriel Martinelli’nin galibiyet golünü atmasının önünü açtı.