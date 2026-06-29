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Vini Jr Brazil HIC 2-1GOAL

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Bir söz gerçeğe dönüşmeye başladı… Vinícius, Brezilya için beklenen dönüm noktasını yaratıyor

FEATURES
Vinicius Junior
Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
Dünya Kupası
Brezilya
Japonya
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Fas
Cezayir

Japonya çöktü, Brezilya ise gülümsedi

Futbolseverlerin hafızasına kazınacak bir gecede, Brezilya milli takımı Japonya karşısında 1-0 gerideyken skoru 2-1’e çevirerek dramatik bir galibiyet elde etti, uzatma süresinin altıncı dakikasında galibiyet golünü atarak, turnuvanın şimdiye kadarki en heyecan verici maçlarından birinde 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

Her ne kadar galibiyet bir takım çalışmasının sonucu olsa da, maçın dengesi kademeli olarak tek bir yıldızın lehine kaydı: Vinícius Júnior. Brezilya sisteminde gerçek bir denge unsuru olan Vinícius, hem sürekli hareketleriyle hem de Japonya savunmasına yönelik sürekli tehdidiyle, hem de maçın en zor anlarında ülkesine açık bir üstünlük sağlayan zihinsel varlığıyla öne çıktı.

Mükemmel bir ilk yarıdan sonra, Japon milli takımının yüksek pres uygulayabilme yeteneği aynı verimlilikte devam edemedi ve zaman geçtikçe fiziksel farklar net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı.

Japonya milli takımı daha kırılgan hale geldi; oyuncuları topu uzun süre elinde tutamadı ve bire bir mücadelelerin çoğunu kaybetti; bu da Brezilya’ya maçı tamamen kontrol etme fırsatı verdi.

Samba oyuncuları bu gerilemeyi en iyi şekilde değerlendirdiler; kanatlardan ve ortalardan saldırılarını yoğunlaştırdılar. Bruno Guimarães ise Japon savunma bloğunu olağanüstü bir pasla delmeyi başardı ve bu pas, Gabriel Martinelli’nin galibiyet golünü atmasının önünü açtı.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Brezilya'nın üstünlüğünü teyit eden rakamlar

    Rakamlar, maç boyunca iki takım arasındaki büyük farkı ortaya koydu. Brezilya, topun %69'una sahip olurken Japonya sadece %31'ine sahip oldu; ayrıca beklenen gol (xG) değeri Brezilya için 1,72, Japonya için ise sadece 0,23 oldu. Bu fark, Carlo Ancelotti'nin oyuncularının sahada kurduğu hücum hakimiyetinin boyutunu ortaya koyuyor.

    Brezilya milli takımı dört net gol fırsatı yaratırken, Japonya milli takımı maç boyunca tek bir tehlikeli pozisyon bile yaratamadı.

    Ayrıca Brezilya oyuncuları 19 şut çekerken, Japonya sadece beş şut çekti; Japon kalecisi dört tehlikeli şutu kurtarmak zorunda kalırken, Brezilya kalecisi ise sadece bir kez müdahale etti.

    Sabit vuruşlarda ise Brezilya milli takımı altı korner kazandı; rakibinin ise sadece iki korneri vardı.

    Brezilya’nın üstünlüğü sadece hücumda kalmadı, maçın gidişatını tamamen kontrol etmesine de uzandı.

    Samba oyuncuları 682 pas yaparken, Japonya sadece 315 pas yapabildi; bu da top hakimiyeti ve oyun kurma konusunda büyük bir fark olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca Brezilya milli takımı 12 defansif müdahale yaparken Japonya 10 müdahale gerçekleştirdi; Brezilya oyuncuları sadece 4 faul işlerken, Japonya oyuncuları 13 faul işledi.

    Disiplin açısından ise Brezilya oyuncuları 2 sarı kart alırken, Japonya 3 sarı kart aldı.

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    Vinícius… Terazi burcunun yıldızı

    Vinícius Júnior, golcü listesinde adı geçmese bile maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    Real Madrid'in kanat oyuncusu, "Sofascore" sitesine göre 7,6 puan aldı. Maçı baştan sona oynayan oyuncu, Brezilya takımının sistemindeki gerçek etkisini yansıtan bir performans sergiledi.

    Her ne kadar gol atamamış olsa da, beklenen gol ortalaması (xG) 0,22'ye ulaşırken, kaleye isabet eden beklenen gol değeri (xGOT) 0,65 oldu.

    Üç şut çekti; bunlardan ikisi direkler ve üst direk arasına giderken, bir denemesi direğe çarptı, bir diğeri ise Japon kaleci tarafından kurtarıldı. Ayrıca kesin bir gol fırsatını da kaçırdı.

    Vinícius, Japon savunması için en büyük baş belası oldu. Topa 62 kez dokundu ve sadece bir dokunuşunda başarısız oldu; altı kez dripling denemesi yaptı ve bunlardan üçünde başarılı oldu; savunmayı aşmak için sürekli girişimlerde bulunması sonucunda 15 kez topu kaybetmesine rağmen üç faul kazandı.

    Topu 25 kez taşıdı ve toplam 204,7 metre mesafe kat etti; bunun 123,6 metresi topu ilerletirken kat ettiği mesafeydi. Gerçek ilerleme mesafesi ise 57,9 metreydi ve en uzun koşusu 16,3 metreydi.

    Vinícius’un etkisi sadece hücumda sınırlı kalmadı, aynı zamanda gol fırsatları yaratmada da önemli bir rol oynadı. İki kilit pas verdi ve yedi orta yaptı; bunlardan biri takım arkadaşına mükemmel bir şekilde ulaştı.

    Ayrıca 39 pas denemesinden 35’ini başarıyla tamamlayarak %90’lık bir isabet oranı yakaladı; bu pasların çoğu Japonya milli takımının yarı sahasında gerçekleşti. Buna ek olarak, iki uzun pasını da tam isabetle tamamladı.

    Ofansif bir oyuncu olmasına rağmen Vinícius, defansif görevlerini de ihmal etmedi. Bir top kesme başarısı gösterdi, bir kez topu geri kazandı ve 11 top mücadelesi verdi; bunlardan altısını kazandı. Maç boyunca ise sadece bir kez rakibin driplingine maruz kaldı.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bir söz, gerçeğe dönüşmeye başladı

    Dünya Kupası başlamadan önce Vinícius, oldukça tartışma yaratan bir açıklamada bulunmuştu. Eğer dört ya da beş gol atıp Brezilya’yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyabilirse, herkesin onun milli takım kariyerine bakış açısının değişeceğini ve daha önce yaşananların gerçek patlamanın sadece bir ön hazırlığı olarak görüleceğini belirtmişti.

    Bugün ise bu söz yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor gibi görünüyor. İlk dört maçta dört gol atan Vinícius, Brezilya’nın hücum hattındaki en etkili oyuncu haline geldi ve milli takımın en zor anlarında belirleyici rol oynadı.

    Ayrıca Vinícius, 2014 Dünya Kupası’ndaki Neymar’dan bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında dört gol atan ilk Brezilyalı oyuncu oldu; bu da Samba Takımı’nın hücum liderliğinin el değiştirdiğinin açık bir göstergesi.

    Hatta Neymar bile grup aşamasında İskoçya’ya karşı kazanılan maçın ardından bunu kabul ederek, Vinícius’un milli takımın bir numaralı yıldızı haline geldiğini ve maçlar zorlaştığında Brezilya’ya çözüm üreten oyuncu olduğunu vurguladı.

  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Beklenen dönüm noktası

    Vinícius, Real Madrid’de sergilediği performansa kıyasla milli takımdaki performansından dolayı her zaman eleştirilere maruz kalmıştır. Ancak bu Dünya Kupası, onun uzun süredir beklediği dönüm noktası gibi görünüyor.

    Oyuncu, Brezilya formasıyla gerçek potansiyelini gösteremediği dönemler yaşadığını defalarca dile getirmiş, ancak doğru anın geleceğine ve Real Madrid’de öğrendiklerinin eninde sonunda milli takım performansına yansıyacağına inanmaya devam etmişti. Görünüşe göre o an gerçekten de geldi.

    Vinícius’un değeri sadece attığı gollerde değil, maçın gidişatına yaptığı genel etkide yatıyor. Rakip takımları kendisini marke etmek için birden fazla oyuncu ayırmaya zorluyor, takım arkadaşları için boşluklar yaratıyor ve güvenini takımın geri kalanına aktarıyor; bu da Brezilya milli takımına hem psikolojik hem de teknik açıdan üstünlük sağlıyor.

    Bu nedenle Vinícius artık sadece hızlı bir kanat oyuncusu ya da golcü değil; maçlar zorlaştıkça Brezilya’nın lehine dengeleri değiştiren bir yıldız haline geldi.

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