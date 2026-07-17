1956 yılından bu yana, dünyanın en iyi futbolcusu her yıl Ballon d'Or ödülüne layık görülüyor. Bu ödülü, Ballon d'Or için özel olarak bir web sitesi ve sosyal medya hesapları işletten Fransız futbol dergisi France Football veriyor. Gönderilerin çoğu birkaç yüz beğeni ve birkaç düzine yorum alıyor.
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Bir sosyal medya paylaşımı tartışmaları alevlendirdi! Ballon d'Or yarışı konusunda heyecan verici gelişmeler
Perşembe öğleden sonra yayınlanan bir gönderide ise durum farklıydı; bu gönderide şu soru gündeme getirildi: “Avrupa’da bir kulüpte oynamadan Ballon d’Or’u kazanmak mümkün mü?” Ekteki bağlantıda, uzun uzadıya açıklanmış haliyle elbette “Evet” deniyor. Gönderiye Cristiano Ronaldo’nun bir fotoğrafı eşlik ediyor. Ancak bunun arka planında elbette Lionel Messi’nin Dünya Kupası’ndaki olağanüstü performansı yatıyor.
Gönderi binlerce beğeni aldı; yorumlarda ise Messi’nin şansı (ve fotoğraf seçimi) hakkında hararetli tartışmalar yaşandı. Acaba bu, Inter Miami’de forma giyen 39 yaşındaki Arjantinli futbolcunun 26 Ekim’de Londra’da düzenlenecek galada dokuzuncu kez Ballon d’Or ödülünü alacağına dair bir ipucu muydu? Nihayetinde karar, FIFA Dünya Sıralaması'nda ilk 100'de yer alan ülkelerden birer kişi olmak üzere, oy hakkına sahip 100 spor muhabirinin elinde.
Lionel Messi, tek başına Arjantin’i Dünya Kupası finaline taşıdı
Bugüne kadar Avrupa dışında oynayan bir futbolcu sadece bir kez Ballon d'Or'u kazandı: Lionel Messi, 2023 yılında Inter Miami'ye transfer olduktan kısa bir süre sonra. Ancak o zaman 2022/23 sezonu için ödüllendirildi; o sezonun büyük bir kısmında hâlâ Paris Saint-Germain forması giyiyordu. Seçilmesinin nedeni ise elbette Aralık 2022'de Arjantin ile kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğuydu.
Bu Dünya Kupası başlamadan önce Messi’nin şansı neredeyse hiç yok gibi görünüyordu. Miami formasıyla pek çok gol atmış ve MLS şampiyonluğunu kazanmış olsa da, bu unvan uluslararası alanda bir önemi yoktu. Ancak Messi, sekiz gol ve dört asistle Arjantin’i neredeyse tek başına finale taşıdı; Pazar günü finalde İspanya ile karşılaşacaklar. Bahis şirketlerinde Messi artık Ballon d'Or'un favorisi konumunda. Eğer bu ödülü gerçekten kazanırsa, bu sonuçta tam olarak sekiz Dünya Kupası maçının karşılığı olacak. Değerlendirme dönemi, final maçıyla resmi olarak sona eriyor.
Yarı finaller öncesinde İngiltere'den Harry Kane ve Fransa'dan Kylian Mbappé en büyük favoriler olarak görülüyordu. Her ikisi de bireysel olarak olağanüstü bir sezon geçirdiler, ancak kulüpleri FC Bayern ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaramadılar. Dünya Kupası yarı finalinde elenmeleriyle, yılın ikinci büyük turnuvasından da eli boş dönüyorlar. Ancak onlara umut veren isim, tam da Messi olmalı. Messi, 2010 yılında Dünya Kupası'nı ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasına rağmen, Dünya Kupası'nın yapıldığı bir yılda Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı.
- AFP
Lionel Messi, en yaşlı şampiyon olmayacaktı
Bu yılın ödülü için gerçekçi adaylar arasında Messi’nin yanı sıra sadece İspanyol Lamine Yamal yer alıyor. 19 yaşındaki oyuncu, FC Barcelona ile İspanya şampiyonluğunu kazandı; ancak Dünya Kupası’nda şu ana kadar beklentilerin gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain’den tek makul aday, geçen yılın şampiyonu Ousmane Dembele.
Jude Bellingham ve Michael Olise, Dünya Kupası finaline kalamadıkları için yarıştan çekilmiş sayılırlar. Bazı bahis şirketleri bu nedenle İspanyol Rodri’yi (2024 şampiyonu) favori listelerine dahil ettiler; ancak Rodri, Manchester City ile hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi.
Messi, 39 yaşında dokuzuncu kez Ballon d'Or'u kazanırsa, tüm zamanların en iyiler listesindeki liderliğini daha da pekiştirecektir. İkinci sırada, beş ödülün sahibi olan ezeli rakibi Ronaldo yer almaktadır. Ancak Messi, tarihin en yaşlı kazananı olamaz; bu unvan, 1956'daki ilk kazanan olan İngiliz futbol ikonu Stanley Matthews'a aittir; Matthews, ödülü 41 yaşında almıştı.
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