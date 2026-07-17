Bir sosyal medya paylaşımı tartışmaları alevlendirdi! Ballon d'Or yarışı konusunda heyecan verici gelişmeler

Bugüne kadar Avrupa dışında oynayan bir futbolcu sadece bir kez Ballon d'Or'u kazandı: Lionel Messi, 2023 yılında Inter Miami'ye transfer olduktan kısa bir süre sonra. Ancak o zaman 2022/23 sezonu için ödüllendirildi; o sezonun büyük bir kısmında hâlâ Paris Saint-Germain forması giyiyordu. Seçilmesinin nedeni ise elbette Aralık 2022'de Arjantin ile kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğuydu.

Bu Dünya Kupası başlamadan önce Messi’nin şansı neredeyse hiç yok gibi görünüyordu. Miami formasıyla pek çok gol atmış ve MLS şampiyonluğunu kazanmış olsa da, bu unvan uluslararası alanda bir önemi yoktu. Ancak Messi, sekiz gol ve dört asistle Arjantin’i neredeyse tek başına finale taşıdı; Pazar günü finalde İspanya ile karşılaşacaklar. Bahis şirketlerinde Messi artık Ballon d'Or'un favorisi konumunda. Eğer bu ödülü gerçekten kazanırsa, bu sonuçta tam olarak sekiz Dünya Kupası maçının karşılığı olacak. Değerlendirme dönemi, final maçıyla resmi olarak sona eriyor.

Yarı finaller öncesinde İngiltere'den Harry Kane ve Fransa'dan Kylian Mbappé en büyük favoriler olarak görülüyordu. Her ikisi de bireysel olarak olağanüstü bir sezon geçirdiler, ancak kulüpleri FC Bayern ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı başaramadılar. Dünya Kupası yarı finalinde elenmeleriyle, yılın ikinci büyük turnuvasından da eli boş dönüyorlar. Ancak onlara umut veren isim, tam da Messi olmalı. Messi, 2010 yılında Dünya Kupası'nı ya da Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamasına rağmen, Dünya Kupası'nın yapıldığı bir yılda Ballon d'Or ödülünü kazanmıştı.