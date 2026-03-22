Bir soruya o da gülmekten kendini alamıyor! Lennart Karl, FC Bayern ile geçmişine yolculuk yapıyor – peki ya geleceğe?

Bu olayla bir ilgisi olsun ya da olmasın: Karl, sonbaharda yaşadığı sansasyonel çıkışın ardından ilk kez küçük bir form düşüşü yaşadı. Karl birdenbire eskisi kadar rahat ve etkili oynamaz oldu. Şubat sonunda teknik direktör Vincent Kompany, onu bu sezon ilk kez arka arkaya iki maçta kadroya almadı. "Herkesin başına gelir," dedi Karl şimdi.

Son zamanlarda yine yoğun maç programı olduğu için, sahada kalma süresi tekrar arttı ve formunu yeniden yakaladı. Atalanta Bergamo ile oynanan rövanş maçında 4-1 galibiyetle Karl, uzun zamandır ilk kez büyük bir performans sergiledi ve iki gol ve asist kaydetti. Ancak Union karşısında yine zayıf bir performans sergiledi ve iki büyük fırsatı kaçırdı. Toplamda bu sezon sekiz gol ve altı asistle oynuyor; bu, onun yaşındaki bir oyuncu için olağanüstü bir verim.