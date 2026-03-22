Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Real Madrid'e karşı oynamak – bu her futbolcu için özel bir deneyimdir, ama birisi için belki biraz daha da özel. Union Berlin'e karşı 4-0 galibiyetin ardından, Lennart Karl'a karışık basın alanında yaklaşan Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için ne kadar heyecanlı olduğu soruldu. Orada bulunan muhabirler gülümsemek zorunda kaldı, Karl da güldü, kısa bir süre durakladı ve sonra şöyle cevap verdi: "Kesinlikle çok büyük. Burası elbette harika bir stadyum. Sadece oynamak istiyorum."
Çeviri:
Bir soruya o da gülmekten kendini alamıyor! Lennart Karl, FC Bayern ile geçmişine yolculuk yapıyor – peki ya geleceğe?
Tabii ki gülümsemeler ve kahkahalar eksik olmadı, çünkü bu karşılaşma 18 yaşındaki oyuncu için çok özel bir anlam taşıyor. Yılın başında bir fan kulübü ziyaretinde Karl, Real'i "hayalimdeki kulüp" olarak nitelendirmiş ve "bir gün mutlaka" bu kulüpte oynamak istediğini söylemişti. O zamanlar FC Bayern'de sakin geçen Noel dönemi bu sözlerle sona ermişti. Bunu kamuoyunda büyük bir tepki izledi: Münih'in "Mia san mia" kulübünün gelecek vaat eden bir yeteneği olarak bunu nasıl söyleyebilir!
- Getty Images Sport
"Herkesin başından geçen bir şey": Lennart Karl, form düşüşü hakkında
Bu olayla bir ilgisi olsun ya da olmasın: Karl, sonbaharda yaşadığı sansasyonel çıkışın ardından ilk kez küçük bir form düşüşü yaşadı. Karl birdenbire eskisi kadar rahat ve etkili oynamaz oldu. Şubat sonunda teknik direktör Vincent Kompany, onu bu sezon ilk kez arka arkaya iki maçta kadroya almadı. "Herkesin başına gelir," dedi Karl şimdi.
Son zamanlarda yine yoğun maç programı olduğu için, sahada kalma süresi tekrar arttı ve formunu yeniden yakaladı. Atalanta Bergamo ile oynanan rövanş maçında 4-1 galibiyetle Karl, uzun zamandır ilk kez büyük bir performans sergiledi ve iki gol ve asist kaydetti. Ancak Union karşısında yine zayıf bir performans sergiledi ve iki büyük fırsatı kaçırdı. Toplamda bu sezon sekiz gol ve altı asistle oynuyor; bu, onun yaşındaki bir oyuncu için olağanüstü bir verim.
- Getty Images Sport
Lennart Karl ilk kez Almanya Milli Takımı kadrosunda yer aldı
Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, onun gösterdiği gelişmeyi, İsviçre ve Gana ile oynanacak hazırlık maçları için ilk kez Almanya milli takımına çağırarak ödüllendirdi.
Karl bunu biraz geç öğrendi. Kendi ifadesine göre, o sırada matematik dersine hazırlandığı için milli takım teknik direktörünün aramasını cevaplayamadı: "İlk başta telefonu açmadım, ama beş dakika sonra onu geri aradım." Nagelsmann'ın istediği gibi, milli takımdaki ilk günlerinde "kendine baskı yapmak istemediğini" söyledi: "Kendi futbolumu oynayacağım ve her şeyin yolunda gitmesini umuyorum, böylece Dünya Kupası'nda yer alabilirim."
Milli maçlar bittikten sonra FC Bayern ile önce SC Freiburg'a karşı bir deplasman maçı var, ardından 7 Nisan'da Bernabeu'da Real Madrid ile karşılaşacak. Karl için bu, sadece hayalindeki kulübe ve - kariyer planı yolunda giderse - muhtemelen geleceğine doğru bir yolculuk değil, aynı zamanda geçmişe doğru bir yolculuk. On yaşındayken Madrid'de deneme antrenmanına katılmış, ancak transfer gerçekleşmemişti. Karl, o zamanlar Bernabeu'da nasıl olduğunu bugün "artık pek hatırlamadığını" söyledi.
Lennart Karl: Bu sezonki performans istatistikleri
Yarışma Maçlar Goller Asistler Bundesliga 23 4 4 Şampiyonlar Ligi 7 4 2 DFB Kupası 3 - - Süper Kupa 1 - -