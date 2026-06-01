Bir sonraki Zlatan Ibrahimovic mi? Manchester United'ın yıldızı Benjamin Sesko neden gizemli İsveçli forvetin izinden gitmek istiyor?
Bir efsanenin izinden
Sesko, kısa sürede Manchester United'ın vazgeçilmez bir parçası haline geldi; ancak 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'e uzanan yolu, futbol tarihinin en büyük şovmenlerinden birini saatlerce inceleyerek döşendi. Slovenya milli takım oyuncusu, gelişim yıllarında en çok hayranlık duyduğu ismin eski "Kırmızı Şeytan" Ibrahimovic olduğunu açıkladı.
Sesko, Givemesport'a verdiği özel röportajda "İdolüm İbrahimoviç, Zlatan İbrahimoviç" dedi. "Tabii ki harika bir oyuncu. Muhteşemdi. Onu çok izledim, ama sadece onu değil. Genel olarak futbolu, becerileri, golleri... Bunları taklit etmeye çalışırdım. Yazın hava çok sıcak olsa bile, sadece daha iyi olmak isterdim."
Old Trafford'da Zlatan etkisi
Ibrahimovic, kulüpte geçirdiği nispeten kısa süreye rağmen United'da hâlâ sevilen bir isim olmaya devam ediyor. 2016 yılında Paris Saint-Germain'den bedelsiz transferle takıma katılan bu gizemli forvet, yaşına rağmen ilk sezonunda 46 maçta 28 gol atarak, Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar'ın Carabao Kupası ve Avrupa Ligi'ni kazanmasına katkıda bulundu.
Ciddi bir diz sakatlığı ikinci yılında ivmesini kesintiye uğratsa da, Ibrahimovic'in elit zihniyeti ve akrobatik bitiriciliği, yeni nesil üzerinde açıkça kalıcı bir izlenim bıraktı. Benzer bir fiziksel profile sahip olan Sesko, şimdi United'ın uzun vadeli forveti olarak aynı golcü etkisini taklit etmeyi hedefliyor.
Cunha ve Mbeumo ile Kimya
Kişisel idollerinin ötesinde Sesko, United'ın kurduğu etkileyici hücum hattı üzerine de düşüncelerini paylaştı. Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo ile birlikte kulübe katılan bu üçlü, ilk sezonlarında hemen etkisini gösterdi ve üç oyuncu da ilk sezonlarında çift haneli gol rakamlarına ulaştı. Sesko, bu oyuncuların farklı özelliklerinin onları Premier Lig savunmacıları için bir kabusa dönüştürdüğüne inanıyor.
"Bence herkesin sahaya katabileceği farklı yetenekleri var ve bu gerçekten önemli," diye açıkladı Sesko, forvet arkadaşları hakkında konuşurken. "Aramızda birbirine benzeyen kimse yok ve kulüp için tüm bu yeteneklere sahip olmamız önemli. Bence hepimiz gerçekten yetenekliyiz ve bu sezon ortaya koyduğumuz kaliteye bakılırsa, bundan daha mutlu olamazdık."
Dostlukla başarıya ulaşmak
Saha içi istatistikleri etkileyici olsa da, Sesko başarılarının asıl sırrının antrenman sahası dışındaki bağları olduğuna kesin olarak inanıyor. Eski RB Leipzig forveti, yeni transferlerin dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamanın getirdiği baskıya ne kadar çabuk uyum sağladıklarının ardında yatan temel faktör olarak soyunma odasındaki atmosferi gösterdi.
"Sadece bu da değil, bence arkadaş olarak da harika bir uyum içindeyiz," diye ekledi Sesko röportajında. "Sonunda başarıya ulaşmamızı sağlayacak iyi ilişkiler kurmak çok önemli." Ibrahimovic gibi ikonlardan ilham alan ve gerçek dostlukla güçlenen genç ve hırslı bir forvet hattıyla, United taraftarlarının takımın hücum hattının geleceği konusunda iyimser olmak için pek çok nedeni var.