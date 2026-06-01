Bir sonraki Zlatan Ibrahimovic mi? Manchester United'ın yıldızı Benjamin Sesko neden gizemli İsveçli forvetin izinden gitmek istiyor?

Sesko, kısa sürede Manchester United'ın vazgeçilmez bir parçası haline geldi; ancak 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'e uzanan yolu, futbol tarihinin en büyük şovmenlerinden birini saatlerce inceleyerek döşendi. Slovenya milli takım oyuncusu, gelişim yıllarında en çok hayranlık duyduğu ismin eski "Kırmızı Şeytan" Ibrahimovic olduğunu açıkladı.

Sesko, Givemesport'a verdiği özel röportajda "İdolüm İbrahimoviç, Zlatan İbrahimoviç" dedi. "Tabii ki harika bir oyuncu. Muhteşemdi. Onu çok izledim, ama sadece onu değil. Genel olarak futbolu, becerileri, golleri... Bunları taklit etmeye çalışırdım. Yazın hava çok sıcak olsa bile, sadece daha iyi olmak isterdim."



