Sano, geriye dönüp bakıldığında neredeyse gülünç denebilecek 2,5 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında FSV 2024’e katıldı. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, Mainz’da kısa sürede kendini kanıtladı ve özellikle geçtiğimiz sezonda ligin en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi.

05'liler formasıyla tüm turnuvalarda oynadığı 84 resmi maçta iki gol attı ve beş golün hazırlayıcısı oldu. Bundesliga kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor.

Buna paralel olarak, Japonya Milli Takımı ile ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’na da katıldı. Orada, Brezilya’ya karşı oynanan 16’da 1 maçında (1-2) acı bir şekilde elenene kadar, dört maçın üçünde 90 dakika boyunca sahada kaldı. Selecao karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü attı; ayrıca Tunus'la oynanan grup maçında (4-0) bir asist yaptı.

Sano’nun yanı sıra, Mainz’ın orta saha motoru Nadiem Amiri’nin de takımdan ayrılması söz konusu. İddiaya göre RB Leipzig, Alman Dünya Kupası kadrosunda yer alan bu oyuncuya göz dikmiş durumda.