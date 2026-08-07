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Bir sonraki Paulo Dybala mı? Miralem Pjanic, Juventus'un 35 milyon euroya aldığı yeni transfer Kerim Alajbegovic'in başarılı olacağına inanıyor
Torino ekibi harika çocuğu kadrosuna kattı
Juventus, 18 yaşındaki Bosnalı yetenek Alajbegovic'i Leverkusen'den 35 milyon euro olduğu bildirilen bir bedelle kadrosuna kattı. Kanat oyuncusunun transferi, geçen sezon Salzburg'da kiralık olarak geçirdiği ve 28 lig maçında dokuz gol ile üç asist kaydettiği etkileyici dönemin ardından geldi. Alajbegovic, Avusturya Bundesliga'sında bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu olarak rekor kırarken, aynı zamanda organizasyonda beşten fazla gol kaydedip 50'den fazla başarılı dripling yapan tek oyuncu oldu.
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Orta saha efsanesi genç yeteneğe destek verdi
Turin'de Dybala ile dört sezon birlikte geçiren Pjanic, Alajbegovic'in Arjantinli hücumcunun başarısını tekrarlayabilecek ham yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Pjanic, şunları söyledi: "Kerim'in Paulo'yu taklit edebilmesini umuyoruz. Bu, benzer seviyede bir yatırım; önemli olan sahada ne olacağı."
"Dybala, Juventus'ta çok gol attı ve çok şey kazandı. Alajbegovic henüz yolun başında ve mütevazı kalmalı, ancak üst düzey bir kariyere sahip olma potansiyeli var. Bırakın eğlensin ve çok fazla baskı olmadan gelişsin," diye ekledi.
Yeni oyuncuyu büyük bir sorumluluk bekliyor
Kulübündeki performansının yanı sıra Alajbegovic, Dünya Kupası'nda Bosna formasıyla da yıldızlaştı; bir gol attı ve ülkesinin top sürme istatistiklerine liderlik etti. Ancak Pjanic, ünlü siyah-beyaz çubuklu formayı giymenin, kulübün efsane isimlerinden miras kalan ağır beklentileri de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.
36 yaşındaki isim şu ifadeleri kullandı: "Juve'deyken, daha önce o formayı giyen şampiyonlardan gelen sorumluluğu hissedersiniz. Şimdilik önemli olan Kerim'in takım arkadaşlarını iyi tanıması ve İtalyancayı hızlı öğrenmesi, ancak diller konusunda oldukça iyiyiz," diyerek sözlerini noktaladı.
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Kanat oyuncusunu rekabetçi ilk maçına çıkması bekliyor
Alajbegovic artık sezon öncesi dönemde Luciano Spalletti'nin ilk 11'ine girmeye ve düzenli bir yer edinmeye odaklanmış durumda. Genç kanat oyuncusunun ilk resmi sınavı, Juventus'un Serie A sezonunu 23 Ağustos'ta Frosinone karşısında açmasıyla gelebilir.
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