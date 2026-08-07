Kulübündeki performansının yanı sıra Alajbegovic, Dünya Kupası'nda Bosna formasıyla da yıldızlaştı; bir gol attı ve ülkesinin top sürme istatistiklerine liderlik etti. Ancak Pjanic, ünlü siyah-beyaz çubuklu formayı giymenin, kulübün efsane isimlerinden miras kalan ağır beklentileri de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

36 yaşındaki isim şu ifadeleri kullandı: "Juve'deyken, daha önce o formayı giyen şampiyonlardan gelen sorumluluğu hissedersiniz. Şimdilik önemli olan Kerim'in takım arkadaşlarını iyi tanıması ve İtalyancayı hızlı öğrenmesi, ancak diller konusunda oldukça iyiyiz," diyerek sözlerini noktaladı.