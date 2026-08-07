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Adhe Makayasa

Çeviri:

Bir sonraki Paulo Dybala mı? Miralem Pjanic, Juventus'un 35 milyon euroya aldığı yeni transfer Kerim Alajbegovic'in başarılı olacağına inanıyor

K. Alajbegovic
P. Dybala
M. Pjanic
Juventus
Serie A

Eski Juventus orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, Bayer Leverkusen'den transferinin ardından 35 milyon avroluk yeni imza Kerim Alajbegovic'in Torino'da Paulo Dybala'nın başarısını yakalayabileceğini söyledi. 18 yaşındaki Boşnak harika çocuk, Avusturya Bundesliga'sında ve Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu dikkat çekici performansların ardından Allianz Stadı'na büyük beklentilerle geldi.

  • Torino ekibi harika çocuğu kadrosuna kattı

    Juventus, 18 yaşındaki Bosnalı yetenek Alajbegovic'i Leverkusen'den 35 milyon euro olduğu bildirilen bir bedelle kadrosuna kattı. Kanat oyuncusunun transferi, geçen sezon Salzburg'da kiralık olarak geçirdiği ve 28 lig maçında dokuz gol ile üç asist kaydettiği etkileyici dönemin ardından geldi. Alajbegovic, Avusturya Bundesliga'sında bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu olarak rekor kırarken, aynı zamanda organizasyonda beşten fazla gol kaydedip 50'den fazla başarılı dripling yapan tek oyuncu oldu.

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    Orta saha efsanesi genç yeteneğe destek verdi

    Turin'de Dybala ile dört sezon birlikte geçiren Pjanic, Alajbegovic'in Arjantinli hücumcunun başarısını tekrarlayabilecek ham yeteneğe sahip olduğuna inanıyor.

    La Gazzetta dello Sport'a konuşan Pjanic, şunları söyledi: "Kerim'in Paulo'yu taklit edebilmesini umuyoruz. Bu, benzer seviyede bir yatırım; önemli olan sahada ne olacağı."

    "Dybala, Juventus'ta çok gol attı ve çok şey kazandı. Alajbegovic henüz yolun başında ve mütevazı kalmalı, ancak üst düzey bir kariyere sahip olma potansiyeli var. Bırakın eğlensin ve çok fazla baskı olmadan gelişsin," diye ekledi.

  • Yeni oyuncuyu büyük bir sorumluluk bekliyor

    Kulübündeki performansının yanı sıra Alajbegovic, Dünya Kupası'nda Bosna formasıyla da yıldızlaştı; bir gol attı ve ülkesinin top sürme istatistiklerine liderlik etti. Ancak Pjanic, ünlü siyah-beyaz çubuklu formayı giymenin, kulübün efsane isimlerinden miras kalan ağır beklentileri de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

    36 yaşındaki isim şu ifadeleri kullandı: "Juve'deyken, daha önce o formayı giyen şampiyonlardan gelen sorumluluğu hissedersiniz. Şimdilik önemli olan Kerim'in takım arkadaşlarını iyi tanıması ve İtalyancayı hızlı öğrenmesi, ancak diller konusunda oldukça iyiyiz," diyerek sözlerini noktaladı.

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  • Alajbegovic Juventus HDGOAL

    Kanat oyuncusunu rekabetçi ilk maçına çıkması bekliyor

    Alajbegovic artık sezon öncesi dönemde Luciano Spalletti'nin ilk 11'ine girmeye ve düzenli bir yer edinmeye odaklanmış durumda. Genç kanat oyuncusunun ilk resmi sınavı, Juventus'un Serie A sezonunu 23 Ağustos'ta Frosinone karşısında açmasıyla gelebilir.

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