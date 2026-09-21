Bir sonraki Körfez Kupası'nı "Suudi" yapacak 5 şey!

Körfez Kupası'nın başlama tarihi yaklaştıkça hesaplar başlıyor ve beklentiler değişiyor; ancak yirmi yedinci edisyon, bu kez turnuvaya kupa yarışında önemli bir avantaj sağlayabilecek bir dizi faktörün ortasında giren Suudi Arabistan için farklı görünüyor.

Suudi Arabistan, "Körfez 27"yi yalnızca grup aşamasını geçmeyi hedefleyen bir takım olarak oynamayacak; aksine, son dönemde takımın yapısında meydana gelen büyük değişikliklerin ardından, Georgios Donis'in özenle seçtiği bir kadroyla ve kendini kanıtlamak isteyen yeni bir nesille kendi taraftarlarının önünde ve kendi sahasında sahne alacak.

Futbol tüm ihtimallere açık kalırken, Suudi Arabistan'ı Körfez Kupası için mücadele edecek en önemli adaylardan biri yapan ve belki de uzun bir aradan sonra kupayı yeniden kazanmasını sağlayabilecek tam olarak 5 şey var.