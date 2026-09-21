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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Bir sonraki Körfez Kupası'nı "Suudi" yapacak 5 şey!

FEATURES
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
Umman - Suudi Arabistan
Umman
Suudi Arabistan
Kuveyt
Umman

Suudi Arabistan'ı ne bekliyor?

Körfez Kupası'nın başlama tarihi yaklaştıkça hesaplar başlıyor ve beklentiler değişiyor; ancak yirmi yedinci edisyon, bu kez turnuvaya kupa yarışında önemli bir avantaj sağlayabilecek bir dizi faktörün ortasında giren Suudi Arabistan için farklı görünüyor.

Suudi Arabistan, "Körfez 27"yi yalnızca grup aşamasını geçmeyi hedefleyen bir takım olarak oynamayacak; aksine, son dönemde takımın yapısında meydana gelen büyük değişikliklerin ardından, Georgios Donis'in özenle seçtiği bir kadroyla ve kendini kanıtlamak isteyen yeni bir nesille kendi taraftarlarının önünde ve kendi sahasında sahne alacak.

Futbol tüm ihtimallere açık kalırken, Suudi Arabistan'ı Körfez Kupası için mücadele edecek en önemli adaylardan biri yapan ve belki de uzun bir aradan sonra kupayı yeniden kazanmasını sağlayabilecek tam olarak 5 şey var.

  • Ev sahibi avantajı ve taraftar: Suudi Arabistan'ın ek silahı

    Suudi Arabistan Millî Takımı'nın lehine işleyen ilk kozlardan biri, turnuvanın kendi sahasında düzenlenecek olması. Cidde, "Körfez 27" müsabakalarına 23 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Turnuva maçları, Kral Abdullah Spor Şehri "el-İnma" ve Prens Abdullah el-Faysal Spor Şehri statlarında oynanacak.

    Suudi Arabistan açısından en önemli nokta ise grup aşamasındaki üç maçının el-İnma Stadı'nda oynanacak olması. 23 Eylül'de Kuveyt ile başlayacak, ardından 26 Eylül'de Umman ile karşılaşacak; ilk turu kapatacak Irak maçı ise 29 Eylül'de oynanacak.

    Ayrıca oku: Donis ve tutulmayan söz: Suudi taraftarları farklı bir kimlikle şaşırtacak mı?
    Bu durum, Suudi Arabistan Millî Takımı'na saha ve atmosfere alışkınlık ile şehirler arası seyahat etme zorunluluğunun bulunmaması açısından net bir avantaj sağlıyor. Buna beklenen taraftar desteği de eklenince, özellikle kritik maçlarda önemli bir rol oynayabilecek unsurlar ortaya çıkıyor.

    Dikkat çeken bir başka detay ise Suudi Arabistan'ın 2002 yılında turnuvaya ev sahipliği yaptığında Körfez Kupası'nı kazanmış olması. Müsabakaları hiç kaybetmeden lider tamamlamış, böylece saha ve taraftar deneyimi, Suudi Arabistan'ın turnuva tarihindeki olumlu anılardan biri olarak kalmıştı.

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    Denis, yeni bir milli takım kurma fırsatına sahip

    İkinci faktör, teknik direktör Georgios Donis ile ilgili. Donis, turnuvaya 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla sahaya çıkan isimlerden büyük ölçüde farklı bir kadroyla giriyor.

    Suudi Arabistan'ın kadrosu 26 oyuncudan oluştu ve taraftarların milli takımda görmeye alıştığı bazı isimlerin yokluğuna sahne oldu. Bunların arasında Salem el-Dawsari ve Saud Abdulhamid'in yanı sıra 2026 Dünya Kupası oyuncularından bir grup daha yer alıyor. Buna karşılık bir dizi yeni yüz de kadroda fırsat buldu.

    Salih Ebu'ş-Şamat, Muhammed Ebu'ş-Şamat, Hümam el-Hümami, Rayan Hamid, Muhammed Mahzeri ve Zekeriya Hosavi gibi isimlerin yanı sıra Muhammed el-Uveys, Muhammed Kanno, Hasan et-Tembekti ve Firas el-Bureykan gibi uluslararası tecrübeye sahip oyuncuların bulunması, Donis'e tecrübe ile gençliğin bir karışımını sunuyor.

    İşte burada turnuva, yeni bir milli takım inşa etme yolunda önemli bir nokta hâline gelebilir. Özellikle yeni oyuncular, kendilerini kanıtlama konusunda büyük bir motivasyonla mücadeleye girerken; tecrübeli isimler de turnuvanın, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı yeniden şampiyonluk kürsüsüne taşımak için bir fırsat olduğunun farkında.

  • Net yol

    Kura, Suudi Arabistan'ı körfez turnuvasında büyük bir tarihe ve tecrübeye sahip olan Irak, Umman ve Kuveyt ile aynı gruba düşürünce, bu grubu kolay olarak nitelendirmek belki de mümkün değil.

    Ancak aynı zamanda Renard ve oyuncuları açısından tablo net görünüyor; zira Suudi Arabistan üç rakibini de tanıyor, ayrıca maç takvimi de ona turnuvayı adım adım ele alma fırsatı sunuyor. Önce Kuveyt, ardından Umman, son turda ise Irak ile karşı karşıya gelecek.

    Irak'a karşı oynanacak son karşılaşma, hem hesap hem de teknik açıdan en önemlisi olabilir; ancak bu maç, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın grup içindeki konumunu erkenden belirleyebileceği iki maçın ardından gelecek. Bu da ona üçüncü karşılaşmayı ele almak için daha geniş bir alan sağlayabilir.

    Dolayısıyla grubun zorluğu, Suudi Arabistan için mutlaka bir engel anlamına gelmiyor; aksine, turnuvaya kolay maçlarla başlayıp ardından eleme turlarında zorlu bir sınavla karşılaşmak yerine, ta başından itibaren konsantrasyon seviyesini yükseltmesine yardımcı olan bir etken olabilir.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    Bu unvana yabancı değil

    Körfez Kupası söz konusu olduğunda, Suudi Arabistan Milli Takımı, uzun süredir kupadan uzak kalmış olsa bile turnuvanın hesaplarında her zaman yerini koruyan bir tarihe sahip.

    Suudi Arabistan, Körfez Kupası'nı daha önce 3 kez, 1994, 2002 ve 2003 sürümlerinde kazandı; ayrıca birçok sürümde ikincilikle yetindi ve bu da Suudi Arabistan Milli Takımı'nın turnuvanın ileri aşamalarında sürekli olarak yer aldığını teyit ediyor.

    En dikkat çekici olan ise Suudi Arabistan'ın son şampiyonluğunun yirmi yıldan fazla bir süre önce gelmiş olması; 2003 yılında Kuveyt'te düzenlenen "Körfez 16"da hiç yenilgi almadan 14 puanla turnuvayı zirvede tamamlayan Suudi Arabistan, yarışma tarihindeki üçüncü ve üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.

    İşte bu noktada "Körfez 27", bu uzun hasrete son verme adına yeni bir fırsat sunuyor; özellikle turnuvanın Suudi Arabistan topraklarına geri dönmesi, dördüncü şampiyonluk fikrini hem taraftarların hem de milli takımın hesaplarında güçlü bir şekilde gündeme getiriyor.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Farklı bir hikâye yazmak isteyen bir nesil

    Belki de beşinci faktör, Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularının psikolojik durumuyla en çok bağlantılı olanıdır; zira yeni liste, uluslararası düzeyde kendini kanıtlamaya çalışan çok sayıda oyuncu içeriyor.

    Muhammed el-Kahtani, Ziyad el-Cehni, Salih Ebu'ş-Şamat, Hümam el-Hümami ve Sultan Mendeş gibi oyuncuların varlığı Donis'e birçok seçenek sunarken, takım aynı zamanda el-Uveys, Kanno, et-Timbükti, el-Brikan ve el-Hamdan gibi gruba belli bir tecrübe kazandırabilecek unsurları da bünyesinde barındırıyor.

    Ayrıca bazı öne çıkan isimlerin yokluğu, mevcut oyuncuların üzerindeki sorumluluk çıtasını yükseltiyor; çünkü sahaya çıkma fırsatı bulacak her oyuncu, bu turnuvanın A Milli Takım'daki kariyerinin başlangıcındaki en önemli duraklardan biri olabileceğinin farkında. Bu da grup içinde bir rekabet ortamı yaratabilir.

    Sonuç olarak, bu faktörlerin hiçbiri şampiyonluğun garantisi olarak görülemez; çünkü Körfez turnuvaları her zaman sürprizleri ve seviyelerin birbirine yakınlığıyla bilinir. Ancak ev sahipliği ve seyirci desteği, yeni bir liste, farklı bir takım kurmayı hedefleyen bir teknik direktör, turnuvadaki güçlü bir geçmiş ve bir grup oyuncudaki büyük motivasyon bir araya gelince, Suudi Arabistan Milli Takımı "Körfez 27"ye dördüncü kupanın hayalini kurması için birden fazla nedeni cebinde taşıyarak giriyor.

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