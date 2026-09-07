Bundesliga ekibi Augsburg'un 19 yaşındaki savunmacısı Banks, daha önce ABD'yi U17, U19 ve U20 seviyelerinde temsil ettikten sonra ilk kez eylülde USMNT kampına çağrılmıştı. Ancak Güney Kore ve Japonya'ya karşı oynanan maçlarda forma giymedi ve o tarihten bu yana da USMNT'ye geri dönmedi.

Stoper oyuncu, mart ayında kadroya çağrılma ihtimali dahilindeydi ancak Almanya'nın ilgisi sürerken, çifte vatandaşlığa sahip savunmacı uluslararası geleceğine dair seçeneklerini değerlendirmek için mart kampına katılmamayı tercih etti. Banks'in Almanya'yı temsil etmesi halinde, tek seferlik federasyon değişikliği başvurusu yapması gerekecek.

"[Dünya Kupası'nı] karışık duygularla izledim ve o zaman bana kendimi çok hoş karşılanmış hissettirdikleri için çocuklar adına mutlu oldum," dediği gibi Kicker'a konuştu, USMNT ile Almanya arasında seçim yapma süreci sorulduğunda.

"Ara sıra orada olmanın harika olacağını kendi kendime söyledim ama bunun üzerinde çok durmadım. Ben, sonradan pişmanlık duyan biri değilim. Kararımı geleceği düşünerek verdim ve doğru karar bu."

Ancak nihai karar hâlâ verilmiş değil; bu da Banks'in USMNT'nin yaklaşan kampı için bir seçenek olarak görülmediği anlamına geliyor.