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Noahkai Banks, USMNTGetty
Ryan Tolmich

Çeviri:

'Bir sonraki kampta onu değerlendiremeyiz' - Mauricio Pochettino, savunmacı USMNT ya da Almanya geleceğini değerlendirirken Noahkai Banks'le ilgili son durumu paylaştı

ABD
N. Banks
M. Pochettino
Augsburg

ABD Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Noahkai Banks'ın uluslararası geleceği konusunda kararını henüz vermemiş olması nedeniyle takımın yaklaşan kampı için kadroya çağrılmasının değerlendirilmeyeceğini söyledi. Augsburg savunmacısı, hem ABD hem de Almanya ile geleceğini düşünürken mart ayında ABD Erkek Milli Takımı'ndan davet alma ihtimalini ve nihayetinde Dünya Kupası'nı göz önünden çıkarmıştı.

  • imago-sport-1082211625.jpgLucca Fundel

    Durum

    Bundesliga ekibi Augsburg'un 19 yaşındaki savunmacısı Banks, daha önce ABD'yi U17, U19 ve U20 seviyelerinde temsil ettikten sonra ilk kez eylülde USMNT kampına çağrılmıştı. Ancak Güney Kore ve Japonya'ya karşı oynanan maçlarda forma giymedi ve o tarihten bu yana da USMNT'ye geri dönmedi.

    Stoper oyuncu, mart ayında kadroya çağrılma ihtimali dahilindeydi ancak Almanya'nın ilgisi sürerken, çifte vatandaşlığa sahip savunmacı uluslararası geleceğine dair seçeneklerini değerlendirmek için mart kampına katılmamayı tercih etti. Banks'in Almanya'yı temsil etmesi halinde, tek seferlik federasyon değişikliği başvurusu yapması gerekecek.

    "[Dünya Kupası'nı] karışık duygularla izledim ve o zaman bana kendimi çok hoş karşılanmış hissettirdikleri için çocuklar adına mutlu oldum," dediği gibi Kicker'a konuştu, USMNT ile Almanya arasında seçim yapma süreci sorulduğunda.

    "Ara sıra orada olmanın harika olacağını kendi kendime söyledim ama bunun üzerinde çok durmadım. Ben, sonradan pişmanlık duyan biri değilim. Kararımı geleceği düşünerek verdim ve doğru karar bu."

    Ancak nihai karar hâlâ verilmiş değil; bu da Banks'in USMNT'nin yaklaşan kampı için bir seçenek olarak görülmediği anlamına geliyor.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Ne söylendi

    "Potansiyel olarak iki milli takım arasında tercih yapabilecek tüm oyuncularla temas halindeyiz" dedi Pochettino. "Bence bunun görülmesi bizim için önemli, elbette, çünkü bu bir bağ ve çok önemli olan da insani bağ, Noki [Noahkai] örneğinde olduğu gibi fikrini değiştirmemiş ve bekliyor olsa bile. Hâlâ bir karar yok ve tabii ki onu bir sonraki kampta değerlendiremeyiz. Durum bu.

    "Yine de biz ve organizasyon, karar verme ihtimali bulunan tüm iki milli takım adaylarıyla ve oyuncularla çalışıyoruz. Evet, o insani bağ önemli çünkü bir gün savunabileceklerini, savaşmak istediklerini ve milli takımımızın bir parçası olmak istediklerini hissederlerse ve elbette bunu hak ederlerse, bizim de bunu hak ettiklerini düşünüp kadroya dahil edilmelerini uygun görmemiz halinde, tabii ki çağıracağız. Bu durumda Noki, Dünya Kupası'ndan önce konuştuğumuz zamankiyle aynı durumda."

  • imago-sport-1082270596.jpgSportfoto Rudel

    Banks'in şu ana kadarki sezonu

    Augsburg savunmacısı Bundesliga'da çıkış yaptı ve 2025-26 sezonunda ligde 23 maça çıktı. Ancak o sezonun son aylarında forma süresi azaldı; Augsburg'un sezonu kapattığı son sekiz maçın yalnızca ikisinde oynadı.

    Buna karşın takımın savunmasındaki yerini yeniden aldı; kulübün sezona başladığı ilk iki Bundesliga maçında, ikisi de galibiyetle sonuçlanan karşılaşmalarda, ayrıca DFB-Pokal'daki sezonun açılış galibiyetinde 90 dakika sahada kaldı. Banks'in savunmada olduğu bu üç maçta Augsburg sadece bir gol yedi.


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  • imago-sport-1082475705.jpgPro Sports Images

    Sırada ne var?

    Augsburg, sezonun üçüncü maçına cumartesi günü ABD Milli Takımı yıldızı Malik Tillman ve Bayer Leverkusen'i konuk ederek çıkacak. Bu arada ABD Milli Takımı da Peru, Şili, Meksika ve Kanada maçlarını içeren milli ara için yakında bir araya gelecek.

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