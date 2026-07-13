Bir sonraki Gianfranco Zola mı, yoksa Eden Hazard mı? Cole Palmer, Stamford Bridge efsanelerinin izinden gitme yolunda Chelsea’de neyin eksik olduğunu anlattı

Palmer’ın en iyi halini bir kez daha ortaya çıkarabilecek kişi o olabilir. Palmer’ın Zola ve Hazard gibi isimlerin yanına adını yazdırabilecek mi sorusuna yanıt veren eski Blues forveti Cascarino — Tonybet’in “World Cup Card Collection” kampanyası kapsamında Kanadalı müşterilerin 150.000 Kanada Doları’na kadar kazanabileceği kampanyadan bahsederken — GOAL’a şunları söyledi: “Ah, güzel bir soru. Bilmiyorum. Genç oyuncular söz konusu olduğunda bu her zaman belirsiz bir cevaptır; çünkü adrenalin devreye girer ve yeni bir kulübe geldiğinizde çok kısa sürede en göze çarpan oyuncu olursunuz.

“Cole Palmer’ın performansında bir düşüş yaşandı, bu yüzden İngiltere kadrosunda yer almadı. Bunun bariz nedenleri var; o, Chelsea’ye ilk katıldığında sergilediği seviyede oynamadı.

“O dönemde Chelsea de pek iyi değildi ve bence Chelsea’nin en belirgin özelliklerinden biri ve Cole Palmer’a yardımcı olabilecek şeylerden biri de takımdaki tecrüvedir.

“Ben bir Liverpool taraftarıyım; Stevie Gerrard'ın çıkış yaptığı dönemde, yaptığımız en akıllıca transferlerden biri, Stevie Gerrard'ın yanında oynaması için 35 yaşında bedelsiz transfer edilen Gary McAllister'dı.

“Bunun Chelsea’de Palmer’ın durumunda gerçekleştiğini sanmıyorum. Bence o, ateşli bir şekilde sahneye çıkan genç bir yetenekti; ancak performansında bir düşüş yaşadığında, etrafında ona destek olacak insanlar yoktu. Enzo Fernandez ve Moises Caicedo var; onların harika oyuncular olduğunu biliyoruz, ancak onlar da büyük transferlerdi, bu yüzden kendilerini ve takıma olan değerlerini kanıtlamak zorundalar.”