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Bir sonraki Gianfranco Zola mı, yoksa Eden Hazard mı? Cole Palmer, Stamford Bridge efsanelerinin izinden gitme yolunda Chelsea’de neyin eksik olduğunu anlattı
Palmer’ın Chelsea’deki Dönemi: Hızlı başlangıç ve sakatlık sorunları
2025-26 sezonunda yaşanan talihsiz sakatlıklar Palmer’ın durumuna pek de yardımcı olmadı; kasık ağrısı ve kırık ayak parmağı nedeniyle tüm turnuvalarda toplam 26 maçta forma giyemedi. Sezonu sadece 11 gol ve üç asistle tamamladı.
Bu rakamlar, 2023 yazında Manchester City’den 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) karşılığında Stamford Bridge’e transfer olduktan hemen sonra kaydettiği 25 golün oldukça altında kaldı. Bu başarıları sayesinde PFA Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.
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Gelecekle ilgili haberler: Manchester United ile ilgili söylentiler ve uzun vadeli sözleşme
Palmer’ın Chelsea’deki ikinci yılı, Conference League ve FIFA Dünya Kupası zaferlerini getirse de, gol sayısı 18’e düştü ve formuyla ilgili bazı sorular sorulmaya başlandı. Bu tartışma o kadar şiddetlendi ki, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel, 24 yaşındaki oyuncuyu 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer veremedi.
Zaman zaman transfer spekülasyonları alevlendi; çocukluk kulübü Manchester United’a geri döneceği konuşuldu, ancak mevcut kulübüyle 2033’e kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Chelsea, İspanyol teknik direktör Xabi Alonso’nun önderliğinde yeni bir döneme giriyor.
Blues efsaneleri: Palmer, Zola ve Hazard’ın izinden gidebilir mi?
Palmer’ın en iyi halini bir kez daha ortaya çıkarabilecek kişi o olabilir. Palmer’ın Zola ve Hazard gibi isimlerin yanına adını yazdırabilecek mi sorusuna yanıt veren eski Blues forveti Cascarino — Tonybet’in “World Cup Card Collection” kampanyası kapsamında Kanadalı müşterilerin 150.000 Kanada Doları’na kadar kazanabileceği kampanyadan bahsederken — GOAL’a şunları söyledi: “Ah, güzel bir soru. Bilmiyorum. Genç oyuncular söz konusu olduğunda bu her zaman belirsiz bir cevaptır; çünkü adrenalin devreye girer ve yeni bir kulübe geldiğinizde çok kısa sürede en göze çarpan oyuncu olursunuz.
“Cole Palmer’ın performansında bir düşüş yaşandı, bu yüzden İngiltere kadrosunda yer almadı. Bunun bariz nedenleri var; o, Chelsea’ye ilk katıldığında sergilediği seviyede oynamadı.
“O dönemde Chelsea de pek iyi değildi ve bence Chelsea’nin en belirgin özelliklerinden biri ve Cole Palmer’a yardımcı olabilecek şeylerden biri de takımdaki tecrüvedir.
“Ben bir Liverpool taraftarıyım; Stevie Gerrard'ın çıkış yaptığı dönemde, yaptığımız en akıllıca transferlerden biri, Stevie Gerrard'ın yanında oynaması için 35 yaşında bedelsiz transfer edilen Gary McAllister'dı.
“Bunun Chelsea’de Palmer’ın durumunda gerçekleştiğini sanmıyorum. Bence o, ateşli bir şekilde sahneye çıkan genç bir yetenekti; ancak performansında bir düşüş yaşadığında, etrafında ona destek olacak insanlar yoktu. Enzo Fernandez ve Moises Caicedo var; onların harika oyuncular olduğunu biliyoruz, ancak onlar da büyük transferlerdi, bu yüzden kendilerini ve takıma olan değerlerini kanıtlamak zorundalar.”
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Chelsea’nin 2026-27 sezonu maç programı: Fulham ile derbi maçı
Eski İtalya milli futbolcusu Zola, 1996 ile 2003 yılları arasında Chelsea’de geçirdiği yedi unutulmaz yılın ardından Stamford Bridge’de “Tüm Zamanların En İyisi” (GOAT) tartışmalarının bir parçası haline gelmiştir. Belçikalı forvet Hazard, “The Blues” formasıyla 110 gol atarken iki Premier Lig şampiyonluğu, bir FA Kupası, bir Lig Kupası ve bir Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmıştır.
Palmer da benzer parlak anlar sergilemiş ve kendi başına maçın gidişatını değiştirebilen bir oyuncu haline gelmiştir, ancak artık istikrarlı bir performans sergilemeye başlaması gerekmektedir. Bu süreç, 2026-27 sezonunda, Alonso’nun takımın başında vereceği ilk resmi maçta, 24 Ağustos’ta komşu takım Fulham ile sezon açılış derbisi için Craven Cottage’a gidecekleri zaman başlayacaktır.
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