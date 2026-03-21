Bir sonraki genç yetenekler balosu mu? FC Bayern Münih'in yedek kulübesinde yine iki yeni yüz

Bundesliga'da Union Berlin ile oynanacak iç saha maçında da FC Bayern München'de yeni transferler sahneye çıkabilir.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda, daha önce profesyonel futbol deneyimi yaşamamış iki genç oyuncu, Erblin Osmani (16) ve Guido Della Rovere (18), yeniden yer alıyor. 

  • Alman rekortmeninin kadro sıkıntısı nedeniyle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta Bergamo karşısında iki FCB genç oyuncusu ilk kez forma giymişti. Deniz Ofli ve Filip Pavic, ikinci yarıda oyuna girmişti.

    Cumartesi günü Kompany yine birçok oyuncudan yoksun kalacak. Nicolas Jackson (kırmızı kart), Luis Diaz (sarı-kırmızı kart) ve Jonathan Tah (beş sarı kart) cezalı olarak kadroda yer almazken, Jamal Musiala (ayak bileği sorunu), Alphonso Davies (uyluk sakatlığı), Manuel Neuer (kas yırtılması) ve Sven Ulreich (kas demeti yırtılması) sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Aleksandar Pavlovic de kalça ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çekildi.

    FC Bayern Münih: Yedek kulübesinde sadece üç deneyimli profesyonel oyuncu

    Bu arada Della Rovere ve Osmani, orta saha için alternatifler oluşturuyor. Della Rovere, 2024 yılında Cremonese'nin altyapısından Münih'e transfer oldu. İtalyan oyuncu, Bayern Regionalliga'daki yedek kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve 21 lig maçında dört gol ve on asist kaydetti. Osmani ise 2017'den beri Bayern'in altyapısında yer alıyor ve şu ana kadar sadece U17 takımında forma giydi. 

    Defans oyuncuları Pavic ve Ofli de kadroda yer alıyor. Kaleci Leonard Prescott ve hücum oyuncusu Mayon Cardozo da kadrodaki diğer iki yetenekli isim. İkincisi, Gladbach maçında ilk kez forma giydi. Yedek kulübesini Raphael Guerreiro, Hiroki Ito ve Tom Bischof tamamlıyor.

    Baş antrenör Kompany, maçın başlamasından önce Sky'a kadrosu hakkında şunları söyledi: "Bazı oyuncularımıza bugün ihtiyaç duyulabilir. Bu aynı zamanda deneyim kazanmakla da ilgili. Bazıları başaracak, bazıları başaramayacak. Önemli olan entegrasyon. Umarım bugün ilk 11'de yer alan oyuncularımız sağlam olur."

    • FC Bayern Münih'in kadrosu: Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Karl, Gnabry - Kane 

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    21 Mart Cumartesi15.30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    4 Nisan Cumartesi15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
    7 Nisan Salı21:00Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)
    11 Nisan Cumartesi18.30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
    15 Nisan Çarşamba21:00FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
