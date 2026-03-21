Teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda, daha önce profesyonel futbol deneyimi yaşamamış iki genç oyuncu, Erblin Osmani (16) ve Guido Della Rovere (18), yeniden yer alıyor.
Bir sonraki genç yetenekler balosu mu? FC Bayern Münih'in yedek kulübesinde yine iki yeni yüz
Alman rekortmeninin kadro sıkıntısı nedeniyle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta Bergamo karşısında iki FCB genç oyuncusu ilk kez forma giymişti. Deniz Ofli ve Filip Pavic, ikinci yarıda oyuna girmişti.
Cumartesi günü Kompany yine birçok oyuncudan yoksun kalacak. Nicolas Jackson (kırmızı kart), Luis Diaz (sarı-kırmızı kart) ve Jonathan Tah (beş sarı kart) cezalı olarak kadroda yer almazken, Jamal Musiala (ayak bileği sorunu), Alphonso Davies (uyluk sakatlığı), Manuel Neuer (kas yırtılması) ve Sven Ulreich (kas demeti yırtılması) sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak. Ayrıca Aleksandar Pavlovic de kalça ağrıları nedeniyle son anda kadrodan çekildi.
FC Bayern Münih: Yedek kulübesinde sadece üç deneyimli profesyonel oyuncu
Bu arada Della Rovere ve Osmani, orta saha için alternatifler oluşturuyor. Della Rovere, 2024 yılında Cremonese'nin altyapısından Münih'e transfer oldu. İtalyan oyuncu, Bayern Regionalliga'daki yedek kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve 21 lig maçında dört gol ve on asist kaydetti. Osmani ise 2017'den beri Bayern'in altyapısında yer alıyor ve şu ana kadar sadece U17 takımında forma giydi.
Defans oyuncuları Pavic ve Ofli de kadroda yer alıyor. Kaleci Leonard Prescott ve hücum oyuncusu Mayon Cardozo da kadrodaki diğer iki yetenekli isim. İkincisi, Gladbach maçında ilk kez forma giydi. Yedek kulübesini Raphael Guerreiro, Hiroki Ito ve Tom Bischof tamamlıyor.
Baş antrenör Kompany, maçın başlamasından önce Sky'a kadrosu hakkında şunları söyledi: "Bazı oyuncularımıza bugün ihtiyaç duyulabilir. Bu aynı zamanda deneyim kazanmakla da ilgili. Bazıları başaracak, bazıları başaramayacak. Önemli olan entegrasyon. Umarım bugün ilk 11'de yer alan oyuncularımız sağlam olur."
- FC Bayern Münih'in kadrosu: Urbig - Stanisic, Upamecano, Kim, Laimer - Kimmich, Goretzka - Olise, Karl, Gnabry - Kane
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)