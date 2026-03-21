Bu arada Della Rovere ve Osmani, orta saha için alternatifler oluşturuyor. Della Rovere, 2024 yılında Cremonese'nin altyapısından Münih'e transfer oldu. İtalyan oyuncu, Bayern Regionalliga'daki yedek kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve 21 lig maçında dört gol ve on asist kaydetti. Osmani ise 2017'den beri Bayern'in altyapısında yer alıyor ve şu ana kadar sadece U17 takımında forma giydi.

Defans oyuncuları Pavic ve Ofli de kadroda yer alıyor. Kaleci Leonard Prescott ve hücum oyuncusu Mayon Cardozo da kadrodaki diğer iki yetenekli isim. İkincisi, Gladbach maçında ilk kez forma giydi. Yedek kulübesini Raphael Guerreiro, Hiroki Ito ve Tom Bischof tamamlıyor.

Baş antrenör Kompany, maçın başlamasından önce Sky'a kadrosu hakkında şunları söyledi: "Bazı oyuncularımıza bugün ihtiyaç duyulabilir. Bu aynı zamanda deneyim kazanmakla da ilgili. Bazıları başaracak, bazıları başaramayacak. Önemli olan entegrasyon. Umarım bugün ilk 11'de yer alan oyuncularımız sağlam olur."