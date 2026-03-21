Henüz 16 yaşındaki Erblin Osmani, Eisernen karşısında profesyonel takımdaki ilk maçına çıktı; 87. dakikada Leon Goretzka'nın yerine oyuna girdi. Ayrıca Guido Della Rovere (18) de ilk kez teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosuna girdi, ancak oyuna giremedi.
Bir sonraki genç yetenekler balosu! 16 yaşındaki oyuncu, Union Berlin karşısında FC Bayern München formasıyla profesyonel ligdeki ilk maçına çıktı
Alman rekortmeninin kadro sıkıntısı nedeniyle, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta Bergamo karşısında iki FCB genç oyuncusu ilk kez forma giymişti. Deniz Ofli ve Filip Pavic, ikinci yarıda oyuna girmişti.
Cumartesi günü Kompany yine birçok oyuncudan yoksun kaldı. Nicolas Jackson (kırmızı kart), Luis Diaz (sarı-kırmızı kart) ve Jonathan Tah (beş sarı kart) cezalıyken, Jamal Musiala (ayak bileği sorunu), Alphonso Davies (uyluk sakatlığı), Manuel Neuer (kas yırtılması) ve Sven Ulreich (kas demeti yırtılması) sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı. Ayrıca Aleksandar Pavlovic de son anda kalça ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.
FC Bayern Münih: Yedek kulübesinde sadece üç deneyimli profesyonel oyuncu
Della Rovere ve Osmani, ikisi de orta saha oyuncusu. Della Rovere, 2024 yılında Cremonese'nin altyapısından Münih'e transfer oldu. İtalyan oyuncu, Bayern Regionalliga'daki yedek kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve 21 lig maçında dört gol ve on asist kaydetti. Osmani ise 2017'den beri Bayern'in altyapısında yer alıyor ve şu ana kadar sadece U17 takımında forma giydi.
Defans oyuncuları Pavic ve Ofli de yine kadroda yer aldı. Kaleci Leonard Prescott ve hücum oyuncusu Mayon Cardozo da kadrodaki diğer iki yetenekli isim oldu. Cardozo, Gladbach maçında ilk kez forma giymişti ve Union maçında da son dakikalarda sahaya çıkmıştı. Yedek kulübesini Raphael Guerreiro, Hiroki Ito ve Tom Bischof tamamladı.
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 7 Nisan Salı 21:00 Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) 15 Nisan Çarşamba 21:00 FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)