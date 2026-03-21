Bir sonraki genç yetenekler balosu! 16 yaşındaki oyuncu, Union Berlin karşısında FC Bayern München formasıyla profesyonel ligdeki ilk maçına çıktı

Della Rovere ve Osmani, ikisi de orta saha oyuncusu. Della Rovere, 2024 yılında Cremonese'nin altyapısından Münih'e transfer oldu. İtalyan oyuncu, Bayern Regionalliga'daki yedek kadronun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ve 21 lig maçında dört gol ve on asist kaydetti. Osmani ise 2017'den beri Bayern'in altyapısında yer alıyor ve şu ana kadar sadece U17 takımında forma giydi.

Defans oyuncuları Pavic ve Ofli de yine kadroda yer aldı. Kaleci Leonard Prescott ve hücum oyuncusu Mayon Cardozo da kadrodaki diğer iki yetenekli isim oldu. Cardozo, Gladbach maçında ilk kez forma giymişti ve Union maçında da son dakikalarda sahaya çıkmıştı. Yedek kulübesini Raphael Guerreiro, Hiroki Ito ve Tom Bischof tamamladı.