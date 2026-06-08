Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, tercih Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'a yöneldi. Ancak iki kulüp arasında transfer ücretine ilişkin bir anlaşma henüz sağlanamadı.
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Bir sonraki eski Bundesliga forveti geliyor: Juventus Torino, Dusan Vlahovic'in yerini alacak ismi bulmuş görünüyor
2024 yılında Real Sociedad'dan 32 milyon avroya Madrid'e transfer olan eski RB Leipzig forveti, Colchoneros formasıyla 107 resmi maçta 44 gol attı. Ancak teknik direktör Diego Simeone yönetiminde hiçbir zaman tartışmasız ilk 11 oyuncusu statüsüne ulaşamadı.
Juve, sözleşmesi sona eren ve haberlere göre uzatılmayacak olan Dusan Vlahovic'in ayrılışına bu şekilde tepki gösteriyor. Bir zamanlar 85 milyon euro değerindeki oyuncu ile "Yaşlı Kadın" zorlu görüşmelerde her iki tarafı da tatmin edecek bir maaş konusunda anlaşmaya varamamıştı. Artık 26 yaşındaki oyuncu, transfer ücreti ödemeden yeni bir kulübe katılabilir. Son zamanlarda FC Bayern Münih ve Barcelona'nın ilgilendiğine dair söylentiler dolaşıyordu.
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Juve'nin forvet sorunu var: Openda yine ayrılmak üzere mi?
Sörloth’un ise Atlético ile 2028’e kadar süren bir sözleşmesi var. Dolayısıyla 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek ucuz bir iş olmayacaktır. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan altıncı sıra ve bunun sonucunda hedeflenen Şampiyonlar Ligi elemelerini büyük bir farkla kaçırmanın ardından, Torino’nun forvet hattında her halükarda bir ihtiyaç var.
Özellikle de ne Jonathan David (sekiz gol, beş asist) ne de Lois Openda (iki gol) ikna edici bir performans sergileyemedi. İkincisi, satın alma zorunluluğu nedeniyle - Juve, Serie A'da ilk on takım arasında yer almak zorundaydı - düşük verimliliğine rağmen Sörloth'un eski kulübü RB Leipzig'den 40 milyon avronun üzerinde bir bedelle kesin olarak transfer edilecek. Aynı zamanda, Belçikalı oyuncunun ayrılacağına dair spekülasyonlar da yeniden başladı. Eintracht Frankfurt'un da bir transferi düşündüğü iddia ediliyor.
Alexander Sorlöth: Geçen sezonun performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar 54 Gol 20 Asist 1