Bir sonraki eski Bundesliga forveti geliyor: Juventus Torino, Dusan Vlahovic'in yerini alacak ismi bulmuş görünüyor

Sörloth’un ise Atlético ile 2028’e kadar süren bir sözleşmesi var. Dolayısıyla 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek ucuz bir iş olmayacaktır. Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan altıncı sıra ve bunun sonucunda hedeflenen Şampiyonlar Ligi elemelerini büyük bir farkla kaçırmanın ardından, Torino’nun forvet hattında her halükarda bir ihtiyaç var.

Özellikle de ne Jonathan David (sekiz gol, beş asist) ne de Lois Openda (iki gol) ikna edici bir performans sergileyemedi. İkincisi, satın alma zorunluluğu nedeniyle - Juve, Serie A'da ilk on takım arasında yer almak zorundaydı - düşük verimliliğine rağmen Sörloth'un eski kulübü RB Leipzig'den 40 milyon avronun üzerinde bir bedelle kesin olarak transfer edilecek. Aynı zamanda, Belçikalı oyuncunun ayrılacağına dair spekülasyonlar da yeniden başladı. Eintracht Frankfurt'un da bir transferi düşündüğü iddia ediliyor.