Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin üçüncü haftasında taraftarların parlamasını bekleyebileceği ilk oyuncu, Al Hilal'in kanat oyuncusu Abdulaziz Carmuş; kendisi, ev sahibi Al Taawoun'la Bureyde'deki sahasında karşılaşacak.

Carmuş, geçen sezon Al Hilal saflarının bir numaralı yıldızıydı ve takımın, Al Hazm karşısında aldığı sürpriz yenilgiden önce yarı finale ulaşmasında en büyük paya sahip isimdi.

Ne var ki Suudi kanat oyuncusu, yeni sezonun ilk iki haftası geçmesine rağmen henüz ilk gol imzasını atmış değil; öyle ki takım arkadaşı Türki el-Gamil, bu iki haftada 3 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Carmuş, ilk imzasını atmayı hedefliyor; hem kendisi hem de ilk iki haftanın ardından şu ana kadar hiç gol yememiş olan Al Taawoun'un kalesi için.