Jarmoush, o çekişmeli maçta tüm dikkatleri üzerine çekecek tek oyuncu olmayacak; karşı taraftan Teavun forması giyen forvet Yusuf es-Salim de sahne alacak.
Jarmoush'un aksine es-Salim, ROSHN Elit Ligi'nde üst üste üçüncü maçında da gol atmayı hedefliyor. İlk hafta Nejme karşısında galibiyeti getiren iki golü, ardından ikinci hafta Urûbe karşısında galibiyetin tek golünü kaydetti.
Genç Suudi forvete bu maçta parlama fırsatı verecek olan şey ise Hilal'in hücumda gösterebileceği baskıcı yaklaşım. Bu durum, ona yalnızca koşmak için değil, aynı zamanda uzak mesafelerden şut çekmek için de ihtiyaç duyduğu alanları açacak.
Es-Salim, Nejme maçında sol ayağıyla uzak mesafeden şut çekme konusunda müthiş bir yetenek sergilemişti ve bunu "Lider" karşısında tekrarlamayı amaçlıyor.