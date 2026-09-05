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عبدالعزيز جرموش لاعب الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account

Çeviri:

Bir sonraki bölümde yer alsın: Hilal ve Nassr'ın yıldızlarını harekete geçiren ilk imza: Elit Ligi'nin üçüncü haftasında izlenmeye değer 5 yetenek

FEATURES
Jawwy Elite League U-21
Al Fateh U21 - Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Al Taawoun U21 - Al Hilal U21
Al Taawoun U21
Al Hilal U21
Al Qadisiyah U21 - Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
Al Ettifaq U21
Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nde Parlaması Beklenen Genç Yıldızlar

Suudi futbol taraftarları, Joy Elit Ligi (21 Yaş Altı Suudi Ligi) maçlarının yeniden başlamasıyla birlikte bazı yeteneklerin keyfini yeniden çıkarmaya hazırlanıyor.

Joy Elit Ligi'nde üçüncü haftanın maçları, 6 Eylül Pazar günü 5 karşılaşmayla başlayacak. Aynı sayıda maç ertesi gün oynanacak; iki maç ise önümüzdeki Aralık ve Ocak aylarına ertelenecek.

  • عبدالعزيز جرموش نجم الهلالx/Alhilal_YT

    Abdulaziz Jarmuş

    Suudi Arabistan 21 Yaş Altı Ligi'nin üçüncü haftasında taraftarların parlamasını bekleyebileceği ilk oyuncu, Al Hilal'in kanat oyuncusu Abdulaziz Carmuş; kendisi, ev sahibi Al Taawoun'la Bureyde'deki sahasında karşılaşacak.

    Carmuş, geçen sezon Al Hilal saflarının bir numaralı yıldızıydı ve takımın, Al Hazm karşısında aldığı sürpriz yenilgiden önce yarı finale ulaşmasında en büyük paya sahip isimdi.

    Ne var ki Suudi kanat oyuncusu, yeni sezonun ilk iki haftası geçmesine rağmen henüz ilk gol imzasını atmış değil; öyle ki takım arkadaşı Türki el-Gamil, bu iki haftada 3 gol kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Carmuş, ilk imzasını atmayı hedefliyor; hem kendisi hem de ilk iki haftanın ardından şu ana kadar hiç gol yememiş olan Al Taawoun'un kalesi için.

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  • Yusuf es-Salim

    Jarmoush, o çekişmeli maçta tüm dikkatleri üzerine çekecek tek oyuncu olmayacak; karşı taraftan Teavun forması giyen forvet Yusuf es-Salim de sahne alacak.

    Jarmoush'un aksine es-Salim, ROSHN Elit Ligi'nde üst üste üçüncü maçında da gol atmayı hedefliyor. İlk hafta Nejme karşısında galibiyeti getiren iki golü, ardından ikinci hafta Urûbe karşısında galibiyetin tek golünü kaydetti.

    Genç Suudi forvete bu maçta parlama fırsatı verecek olan şey ise Hilal'in hücumda gösterebileceği baskıcı yaklaşım. Bu durum, ona yalnızca koşmak için değil, aynı zamanda uzak mesafelerden şut çekmek için de ihtiyaç duyduğu alanları açacak.

    Es-Salim, Nejme maçında sol ayağıyla uzak mesafeden şut çekme konusunda müthiş bir yetenek sergilemişti ve bunu "Lider" karşısında tekrarlamayı amaçlıyor.

  • عاصم محمد - موهبة النصر وزملائهx/Alnassr_SG

    Asem Mohamed

    Cermuş gibi, bir başka önemli oyuncu da Roshn Suudi Pro Ligi'nin bu sezonunda ilk gol katkısını yapmanın peşinde; kendisi Al-Nassr forması giyen Asım Muhammed.

    Asım Muhammed, Al-Nassr'ın yeni sezondaki ilk maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve Al-Jabalain karşısında elde edilen 4-0'lık farklı galibiyete rağmen genç Suudi forvet bu gollerin hiçbirine katkı sağlayamadı.

    Al-Nassr forveti, Al-Fateh ile onun sahasında Al-Ahsa'da karşılaşacağı maçta yeni sezondaki ilk imzasını atma fırsatı bulacak.

    Asım, geçen sezon Suudi 21 Yaş Altı Ligi'nde 10 gollük performansıyla Al-Nassr'ın gol kralı olmuştu; bu sezon da en azından bunu, Al-Fateh maçından itibaren tekrarlamaya çalışacak.

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  • Jefferson Ramos

    Asım'ın aksine, Fetih'in Yeşilburun'dan gelen forveti Jeferson Ramos, ilk iki haftadaki parlak performansının ardından Roshn Elit Ligi'nde üst üste üçüncü maçında da gol atmaya çalışıyor.

    "En Ras" lakabıyla tanınan oyuncu, ilk haftada Ensar karşısında alınan 6 gollü galibiyette hat-trick yaptı; ardından geçen hafta Ehli'ye 2-1 kaybedilen maçta bir gol daha kaydetti.

    Bu dört gol, Afrikalı forveti bu sezon Roshn Elit Ligi gol krallığında Ehli yıldızı Ziyad Aba ile birlikte ikinci sıraya taşırken, İttifak forveti Muhammed el-İsa'nın bir gol gerisinde bıraktı.

    Ramos'un gol krallığının zirvesine çıkabilmesi için en iyi seviyesini sergilemesi gerekecek; özellikle de Nasr'ın Hablin karşısındaki ilk maçında kalesinde hiç gol görmediği düşünülürse.

  • Fahad Al-Shammari

    Üçüncü haftada dikkatleri üzerine çekebilecek beşinci oyuncuya gelince, o da Kadisiye'nin forveti Fehad el-Şemri olacak. El-Şemri, takımını Hıber'deki kendi sahalarında lider İttifak karşısında sürükleyecek.

    El-Şemri, geride kalan iki haftanın gizli kahramanıydı; bu iki maçta 3 gol kaydetti. Bunlardan ikisini Halic karşısında kazanılan 3-1'lik galibiyette, sonuncusunu ise geçen hafta Riyad'a karşı alınan 1-3'lük mağlubiyette attı.

    El-Şemri, ister savunma hattının arkasına yaptığı hareketlerle, ister kalecilerle karşı karşıya kalarak olsun, topu filelere gönderme konusunda muazzam bir yetenek sergiledi.

    Ancak Kadisiye'nin forveti bu kez zorlu bir görevle karşı karşıya olacak; çünkü şu ana kadar yalnızca bir gol yiyen ve puan durumunun lideri konumundaki İttifak ile karşılaşacak. Bu da ondan iki katı çaba göstermesini gerektirecek.

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