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Gio Reyna GFXGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bir sonraki adımı at" - Christian Pulisic, Avustralya maçını kaçırırsa Gio Reyna, ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda daha büyük bir rol üstlenmeye hazır mı?

Analysis
ABD
G. Reyna
FEATURES
ABD - Avustralya
Avustralya
Dünya Kupası

ABD, önemli bir forvet oyuncusundan yoksun olabilir – grup aşamasının ikinci maçında ihtiyaç duyulan canlılığı sağlamak için Reyna’ya başvurabilir mi acaba?

SEATTLE -- Gio Reyna’nın golü, ona inananlar için bir ilham kaynağı oldu. Ya da belki de şüphecilere bir cevap niteliğindeydi. Belki de, sadece belki, daha basit bir şeydi: Ayakkabısının dışıyla o dünya klasında bitirişi gerçekleştirmek için üç buçuk yıl boyunca kendini geliştiren bir oyuncu için özel bir an.

Nasıl bakarsanız bakın, o anda Reyna'nın nihayet aradığı noktaya ulaştığı hissedildi. Reyna'nın Dünya Kupası serüveninin üç yılı aşkın bir süre boyunca hayal kırıklıkları ve olumsuzluklarla şekillendikten sonra, nihayet gündemi değiştiren bir an yaşadı: Paraguay'a karşı attığı Dünya Kupası golü. Takım tarihinin en iyi sonuçlarından birinde gelen bir gol.

Ancak şimdi, ABD Milli Takımı, takım tarihinin en önemli maçı olarak nitelendirilebilecek başka bir maça hazırlanıyor: Seattle’da Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası karşılaşması. Kazanırsa, ABD grubu birinci bitirme yolunda en avantajlı konuma geçecek ve takımı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde kendi sahasında ilerlemeye hazırlayacak. Kaybederse ya da berabere kalırsa, işler biraz daha belirsiz hale gelecek. Ne de olsa Dünya Kupası’nda işler bu kadar ince bir çizgide ilerliyor.

Ancak bu kritik anlarda fark yaratabilecek oyuncular da var. Christian Pulisic elbette bunlardan biri, ancak ABD Milli Takımı’nın bir sonraki maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Diğerleri de eksik değil: Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest – hepsi de maçın gidişatını değiştirebilecek hamleler yapma yeteneğini göstermişler.

Reyna da öyle, bu da bizi asıl soruya getiriyor: Artık o golü de özgeçmişine ekleyen Reyna, bu ABD Milli Takımı kadrosunda bir başka kilit oyun değiştirici olarak bir adım daha ileri gidebilir mi?

"Gerçekten bir sonraki adımı atmak istiyorum," dedi Reyna bu ayın başlarında GOAL'a verdiği röportajda, "ve bunu yapabileceğime de gerçekten inanıyorum. Formumu korumak istiyorum. Bunu elimden gelen en iyi şekilde sürdürmek için saha dışında pek çok şey yapıyorum.

"Sadece sahip olduğum bu yeteneği en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Umarım bu Dünya Kupası bunun için iyi bir başlangıç olur."

Bu başlangıç, Paraguay maçında gerçekleşti ve bu, turnuva sona ermeden önce Reyna’ya daha fazlasını kazandırabilir.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Paraguay'ın performansı

    Genç kariyerinin en önemli golünü attıktan kısa bir süre sonra Reyna basına bir itirafta bulundu: yeterince şut çekmiyordu. Sevdikleri, son haftalarda onu bu konuda daha fazla çaba göstermeye ikna etmeye çalışıyordu. Her şeyden öte, maçı değiştirebilecek o anlara hazır olması için özgüvenini artırmaya çalışıyorlardı.

    "İyi bir şutum olduğunu biliyorum, ama belki de pozisyonumda olduğum için önce pas vermeyi düşünüyorum," dedi Reyna maçtan sonra. "Bazen biraz daha bencil olmamı istiyorlar. Maçtaki doğal düşünce tarzım, diğer oyuncuları oyuna dahil etmektir ve her zaman pas vermeyi severim. Gol atmak kadar asist yapmayı da seviyorum. Yani, evet, sadece yardımcı olacak ne varsa onu yapmaya çalışıyorum."

    Paraguay karşısında işe yarayan şey, muhteşem bir trivela vuruşuydu. Alex Freeman’ın pasıyla topu alan Reyna, ceza sahasına doğru ilerledikten sonra ayağının dışıyla topu kavisli bir şekilde ağlara gönderdi. Paraguay’ın kalecisi Orlando Gill’in bu şutu kurtarma şansı neredeyse yoktu. Sadece sekiz dakika içinde Reyna 14 kez topa dokundu, ancak o tek vuruşla herkese her zaman sahip olduğu ve hâlâ sahip olduğu yeteneğini hatırlattı. Tüm dramlara ve sakatlıklara rağmen Reyna, Mauricio Pochettino’nun da tanımladığı gibi hâlâ “özel” bir oyuncu ve özel oyuncular işleri halleder.

    ABD, Cuma günü özel oyuncusu Pulisic’ten yoksun kalabilir ya da kalmayabilir; eğer Pulisic oynayamazsa, Reyna, yıldız oyuncusunun yokluğunda ABD Milli Takımı’nın ihtiyaç duyacağı çözümü sağlayabilir mi?

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  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Reyna'nın davası

    Reyna’nın yapamadığı ya da yapmadığı şeylere çok fazla odaklanılsa da – bunlara daha sonra değineceğiz – öncelikle yapabildikleriyle başlamak yerinde olacaktır. Özünde Reyna, inanılmaz derecede yaratıcı bir oyuncudur; özellikle de ABD Milli Takımı formasıyla önemli anlarda her zaman öne çıkan bir isimdir.

    Cuma günü elbette büyük bir an. Dünya Kupası maçı kadar büyük bir an pek yoktur, özellikle de kendi sahasında oynanan bir maç söz konusu olduğunda. Geçmiş performanslara bakıldığında, Reyna'nın büyük maçlardaki performansı bu gruptaki en iyiler arasında yer alıyor. O, Uluslar Ligi'ndeki önemli karşılaşmalarda her zaman öne çıkmıştır ve Paraguay maçına ne gibi katkılar sağladığını daha önce ele almıştık.

    Pulisic Cuma günkü maçı kaçırırsa, ABD'nin o yaratıcı kıvılcıma ihtiyacı olacak. Avustralya, dünyanın en yetenekli genç orta saha oyuncularından bazılarına sahip olan Türkiye milli takımı karşısında gösterdiği gibi, aşılması son derece zor bir rakip olacak. Socceroos'u alt etmek için herhangi bir takımın birkaç bireysel parlak anlara ihtiyacı olacak: bir dripling, bir pas ya da belki de kaleciyi şaşkına çevirecek, hiç beklenmedik bir trivela.

    Reyna, bu tür anları diğerlerinden daha fazla yaratıyor ve geçtiğimiz hafta sonu attığı golle, son birkaç yıldır inişli çıkışlı bir seyir izleyen özgüveninin bir kısmını kesinlikle geri kazanmış olacaktır. Öte yandan, bazı maçlar belirli oyuncuları gerektirir ve düşük blokta oynaması beklenen bir takıma karşı oynanacak bir maç, görünüşe göre Reyna gibi bir oyuncuya ihtiyaç duyulan bir maçtır.

    Ancak, özellikle bu Avustralya takımı karşısında Reyna’nın nasıl bir performans sergileyeceği konusunda büyük soru işaretleri var.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Aleyhindeki dava

    Son birkaç yıldır Reyna, pek çok zamanlaması kötü olan sakatlıkla boğuştu. Bu sakatlıkların bir sonucu olarak, fiziksel olarak hiçbir zaman tam performansına ulaşabilmiş gibi görünmedi. Birçok önemli koşu istatistiği, Reyna'yı belirli bir ışıkta gösteriyor; bu ışıkta, bir maç boyunca birçok kez en yüksek hıza ulaşmak istemeyen ya da ulaşamayan bir oyuncu görülüyor. Son birkaç yıldır istediği kadar fazla forma giyememesinin nedeni, en azından kısmen budur.

    "İçten içe, yeteneğime ve sahaya her çıktığımda neler yapabileceğime gerçekten güveniyorum," dedi GOAL'a bu ayın başlarında. "Tabii ki, belki de sadece 20 dakika oynayacağınızı bildiğinizde işler o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla, maçtan maça ritim elbette önemli ve kariyerimde bir sonraki adımı atmak için odaklandığım nokta da bu."

    Avustralya karşısında saf hız eksikliği bir sorun teşkil etmiyor. Kontrataklarda hızdan yararlanmaya çalışacak takımın ABD Milli Takımı değil, Avustralya olması muhtemel görünüyor. Reyna, ofansif orta saha olarak ilk 11’de yer alırsa, öncelikli görevi Avustralya’nın geri çekildiği anlarda bu sağlam savunmayı aşmak olacak.

    Ancak Avustralya savunma hattının en belirgin özelliği, son derece fiziksel olmasıdır. Pulisic de bunu geçen sonbaharda orta sahada sert bir müdahaleyle sakatlandığında bizzat deneyimlemişti. Socceroos’un savunma hattında 6-foot-3 veya daha uzun boylu üç oyuncu yer alıyor ve topu almak için müdahaleye çekinmeyen oyunculardan da bolca var. Fiziksel olarak güçlü bir grupturlar ve bu durumla gurur duyarlar.

    Reyna’ya dönersek, bu fiziksel mücadeleyle nasıl başa çıkacağı konusunda çok ciddi şüpheler var. Elbette Bundesliga’da da bununla karşılaşıyor, ancak bu maç bambaşka bir zorluk olabilir. Sakatlık geçmişi göz önüne alındığında, Reyna oldukça çirkin bir hal alabilecek bir maçta oynayabilecek mi?

    Bunu yapabilecek başkaları da var: Örneğin Alejandro Zendejas veya Brenden Aaronson. Weston McKennie ya da Malik Tillman daha ileride oynayarak Sebastian Berhalter veya Cristian Roldan gibi bir oyuncunun ilk 11’e girmesine olanak sağlayabilir. Belki de Tim Weah, savunmayı geniş alana yayarak USMNT’nin ihtiyaç duyduğu tek boşluğu açmak için tercih edilir.

    Ya da belki de Reyna olur; eğer sahaya çıkarsa, artıları eksilerini gölgede bırakabilir.

  • Gio Reyna USMNT World Cup 2026 ParaguayGetty

    Takıma yardım etmek

    Sonuçta Reyna, çeşitli şekillerde fark yaratabilir. Maçın başlarında Avustralya’yı tedirgin etmeye çalışabilir. Paraguay maçında yaptığı gibi, oyunun gidişatını değiştirmek amacıyla yedek kulübesinden oyuna girebilir. Reyna için aradaki fark pek yok. Dış dünyanın ne düşündüğüne bakılmaksızın, kendisine verilen rol ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun kabul etmeye hazır olduğunu söylüyor.

    "Her zaman kendime güveniyorum, bu yüzden bu benim için hiçbir zaman gerçek bir sorun olmadı," dedi, "ama benim için durum basit: bu takıma yardımcı olmak için ne yapabilirsem onu yaparım. İster 90 dakika oynayayım, ister hiç oynamayayım, ya da [Paraguay maçında olduğu gibi] oyuna yedek olarak gireyim, sadece bu takıma yardımcı olmaya ve mümkün olan her şekilde pozitif olmaya çalışıyorum."

    Paraguay maçındaki gol, Reyna’nın neler yapabileceğini herkese hatırlattı. Belki de Cuma günü, ABD Milli Takımı’nın bu önemli maçında ona bunu tekrar yapma şansı verecektir.

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