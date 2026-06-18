"Bir sonraki adımı at" - Christian Pulisic, Avustralya maçını kaçırırsa Gio Reyna, ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda daha büyük bir rol üstlenmeye hazır mı?

SEATTLE -- Gio Reyna’nın golü, ona inananlar için bir ilham kaynağı oldu. Ya da belki de şüphecilere bir cevap niteliğindeydi. Belki de, sadece belki, daha basit bir şeydi: Ayakkabısının dışıyla o dünya klasında bitirişi gerçekleştirmek için üç buçuk yıl boyunca kendini geliştiren bir oyuncu için özel bir an.

Nasıl bakarsanız bakın, o anda Reyna'nın nihayet aradığı noktaya ulaştığı hissedildi. Reyna'nın Dünya Kupası serüveninin üç yılı aşkın bir süre boyunca hayal kırıklıkları ve olumsuzluklarla şekillendikten sonra, nihayet gündemi değiştiren bir an yaşadı: Paraguay'a karşı attığı Dünya Kupası golü. Takım tarihinin en iyi sonuçlarından birinde gelen bir gol.

Ancak şimdi, ABD Milli Takımı, takım tarihinin en önemli maçı olarak nitelendirilebilecek başka bir maça hazırlanıyor: Seattle’da Avustralya ile oynanacak Dünya Kupası karşılaşması. Kazanırsa, ABD grubu birinci bitirme yolunda en avantajlı konuma geçecek ve takımı daha önce hiç görülmemiş bir şekilde kendi sahasında ilerlemeye hazırlayacak. Kaybederse ya da berabere kalırsa, işler biraz daha belirsiz hale gelecek. Ne de olsa Dünya Kupası’nda işler bu kadar ince bir çizgide ilerliyor.

Ancak bu kritik anlarda fark yaratabilecek oyuncular da var. Christian Pulisic elbette bunlardan biri, ancak ABD Milli Takımı’nın bir sonraki maçında oynayıp oynamayacağı belirsiz. Diğerleri de eksik değil: Folarin Balogun, Weston McKennie, Sergino Dest – hepsi de maçın gidişatını değiştirebilecek hamleler yapma yeteneğini göstermişler.

Reyna da öyle, bu da bizi asıl soruya getiriyor: Artık o golü de özgeçmişine ekleyen Reyna, bu ABD Milli Takımı kadrosunda bir başka kilit oyun değiştirici olarak bir adım daha ileri gidebilir mi?

"Gerçekten bir sonraki adımı atmak istiyorum," dedi Reyna bu ayın başlarında GOAL'a verdiği röportajda, "ve bunu yapabileceğime de gerçekten inanıyorum. Formumu korumak istiyorum. Bunu elimden gelen en iyi şekilde sürdürmek için saha dışında pek çok şey yapıyorum.

"Sadece sahip olduğum bu yeteneği en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Umarım bu Dünya Kupası bunun için iyi bir başlangıç olur."

Bu başlangıç, Paraguay maçında gerçekleşti ve bu, turnuva sona ermeden önce Reyna’ya daha fazlasını kazandırabilir.