Bir sezonda dört menajer mi?! Sean Dyche'nin kovulması, Nottingham Forest'ın çöküşündeki son gelişme - ancak eski Arsenal başkanı Edu, affedilemez bir şekilde küme düşmeye doğru gidişatın en büyük sorumlusu

Şimdi, küme düşme tehdidi büyük bir tehlike olarak başlarında dururken, Forest, felaketle sonuçlanan bu sezonun dördüncü teknik direktörünü atayarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Dyche'nin ayrılması taraftarlar arasında şaşkınlık veya şok yaratmadı ve kendisi bile görev süresinin dolduğunu biliyor gibiydi.

54 yaşındaki teknik direktör, maç sonrası düzenlediği son basın toplantısında, "Kulüp sahibi [Evangelos Marinakis] bana karşı hiç şüphesiz adil davrandı. Duruma adil davrandı" dedi. "Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu onun kararıdır ve futbol artık böyle, gerçek bu.

Demek istediğim, sahipler sahibedir. Sizi hazırlamazlar, sadece olur ve olur, eğer işler böyle yürürse. Ben gerçekçiyim. Son birkaç maçtan bu yana buradaki gürültünün önemli ölçüde değiştiğini anlıyorum. Bu kadar kötü bir performans olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ama futbolun modern hali hala bu. Talep yüksek. Bu, muhtemelen son iki yılda büyük ölçüde değişti. Talep gittikçe artıyor ve artıyor."

Ancak Dyche için bu kadar kısa sürede bu kadar düşük bir noktaya gelmek kişisel olarak acı verici olmuştur. 1980'lerin sonunda efsanevi Brian Clough'un akademi oyuncusu olarak Forest'ta yarım kalan işleri vardı ve kulüpte toplamda 400'den fazla maça çıkan iki kült kahraman olan Ian Woan ve Steve Stone gibi, başarıya ulaşmasına yardımcı olacak ideal yardımcıları vardı.

"Bu kulübü önemsiyorum. Bunu açıkça belirttim. Çok çalışıyorum," diye ekledi Dyche, Wolves maçından sonra. Ancak bunların hiçbiri onun bu iş için doğru kişi olduğu anlamına gelmiyor. Forest, en büyük utançtan kaçınmak için başka bir değişiklik yapmak zorundaydı. Ancak Forest'ın içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu olan tek kişi Dyche değil.