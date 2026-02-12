Goal.com
James Westwood

Bir sezonda dört menajer mi?! Sean Dyche'nin kovulması, Nottingham Forest'ın çöküşündeki son gelişme - ancak eski Arsenal başkanı Edu, affedilemez bir şekilde küme düşmeye doğru gidişatın en büyük sorumlusu

İşte böyle! Sean Dyche'nin Nottingham Forest'taki dönemi, sadece 114 gün ve 18 Premier Lig maçının ardından resmen sona erdi. Son damla, evinde son sıradaki Wolves ile 0-0 berabere kalması oldu. Dyche, City Ground'dan takımın ligde 17. sırada, düşme hattının sadece üç puan üzerinde ve 2025-26 sezonunun 12 maçı kala ayrılıyor.

Şimdi, küme düşme tehdidi büyük bir tehlike olarak başlarında dururken, Forest, felaketle sonuçlanan bu sezonun dördüncü teknik direktörünü atayarak tarih yazmaya hazırlanıyor. Dyche'nin ayrılması taraftarlar arasında şaşkınlık veya şok yaratmadı ve kendisi bile görev süresinin dolduğunu biliyor gibiydi.

54 yaşındaki teknik direktör, maç sonrası düzenlediği son basın toplantısında, "Kulüp sahibi [Evangelos Marinakis] bana karşı hiç şüphesiz adil davrandı. Duruma adil davrandı" dedi. "Kulüp sahibi bir değişiklik yapmak istiyorsa, bu onun kararıdır ve futbol artık böyle, gerçek bu.

Demek istediğim, sahipler sahibedir. Sizi hazırlamazlar, sadece olur ve olur, eğer işler böyle yürürse. Ben gerçekçiyim. Son birkaç maçtan bu yana buradaki gürültünün önemli ölçüde değiştiğini anlıyorum. Bu kadar kötü bir performans olmadığı için hayal kırıklığına uğradım. Ama futbolun modern hali hala bu. Talep yüksek. Bu, muhtemelen son iki yılda büyük ölçüde değişti. Talep gittikçe artıyor ve artıyor."

Ancak Dyche için bu kadar kısa sürede bu kadar düşük bir noktaya gelmek kişisel olarak acı verici olmuştur. 1980'lerin sonunda efsanevi Brian Clough'un akademi oyuncusu olarak Forest'ta yarım kalan işleri vardı ve kulüpte toplamda 400'den fazla maça çıkan iki kült kahraman olan Ian Woan ve Steve Stone gibi, başarıya ulaşmasına yardımcı olacak ideal yardımcıları vardı.

"Bu kulübü önemsiyorum. Bunu açıkça belirttim. Çok çalışıyorum," diye ekledi Dyche, Wolves maçından sonra. Ancak bunların hiçbiri onun bu iş için doğru kişi olduğu anlamına gelmiyor. Forest, en büyük utançtan kaçınmak için başka bir değişiklik yapmak zorundaydı. Ancak Forest'ın içinde bulunduğu kötü durumdan sorumlu olan tek kişi Dyche değil.

    Dyche'nin düşüşü

    Dyche, Marinakis yönetimindeki Forest menajerleri arasında en iyi galibiyet yüzdesini (47,1%) elde etti ve Steve Cooper ve Martin O'Neill'ı geride bıraktı. Tüm turnuvalarda 25 maçta 10 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 5 beraberlik kaydetti ve Forest'ı Avrupa Ligi eleme turlarına taşıdı.

    Ayrıca, ilk sekiz maçında sadece bir galibiyet alan ve Premier League'de 18. sırada yer alan bir takımı devraldı. Ange Postecoglou'nun 39 günlük görev süresinin ardından takımın güveni dibe vurmuştu, ancak Dyche ilk sekiz maçında dört galibiyet alarak bu güveni hızla geri kazandırdı.

    Forest, yeni yıla ligde de güçlü bir başlangıç yaptı ve Londra Stadyumu'nda aynı sıkıntıları yaşayan West Ham'ı 2-1 yendikten sonra lider Arsenal ile 0-0 berabere kaldı. Ancak, bu iki maçın arasında, Dyche'nin ilk kez büyük baskı altına girdiği, Championship takımı Wrexham'a karşı FA Cup üçüncü turunda şok edici bir yenilgi yaşandı.

    Koç ve taraftarlar arasında bir uçurum oluşmaya başladı ve ardından Brentford'da alınan deplasman galibiyeti ve Avrupa Ligi'nde ilerleme, bu çatlağı sadece geçici olarak kapatmaya yaradı. Dyche, Şubat ayını City Ground'da Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldığı hayal kırıklığı yaratan bir maç ve Leeds'te 3-1 yenildiği altı puanlık maçla başladı, bu da Çarşamba gecesi Wolves ile oynanacak maçı mutlak bir galibiyet maçı haline getirdi.

    Forest, Wolves'un kalesine 35 şut yağdırmasına rağmen yine başarısız oldu. Kameralar maç boyunca gözle görülür şekilde öfkeli olan Marinakis'i gösterdi ve son düdük çaldıktan sonra Dyche'ye yuhalamalar yağarken, bundan sonra ne olacağı belliydi.

    Suçu oyunculara atmak

    The Telegraph'a göre, Marinakis, çıkmaza girilmesinin ardından acil bir toplantı düzenledi ve bazı yönetim kurulu üyelerinin direnişine rağmen, sezonu kurtarmak için Dyche'yi kovmanın gerekli olduğuna karar verdi. Yunan iş adamının zihninde bir süredir şüpheler artıyordu.

    Bazı oyuncuların, Dyche'nin taktikleri ve yönetim yaklaşımından duydukları memnuniyetsizliği dile getirmek için Marinakis'e başvurduğu söyleniyor. Yönetim kurulu, maçlar sonrası yaptığı yorumlarla da İngiliz teknik adamdan rahatsızdı, çünkü Dyche her zaman hataları kendinden uzaklaştırıp oyunculara yöneltmeye çalışıyordu.

    Nitekim, Wrexham'a penaltı atışlarında yenildikten sonra Dyche, kadrodaki yedek oyuncular hakkında şöyle konuştu: "Onlar kendilerini gösterdiler ve bir daha 'Neden oynamıyorum?' diye kapımı çalmayacaklar, bu kesin, ilk yarıdaki grup. Onları [devre arasında] hepsini oyundan alabilirdim. Aynaya bakmalısınız çünkü bu, kulübün amblemi için kabul edilemez."

    Aralık ayında Hill Dickinson Stadyumu'nda eski kulübü Everton'a 3-0 yenildikten sonra Dyche şöyle dedi: "Takımdaki genel havanın doğru bir başlangıç olduğunu düşünmüyorum. Çok yetersiz kaldık.

    "Oyuncularımıza, kendilerinin ve kulübün istediği her şeyin önlerinde olduğu zihniyetini aşılamaya çalışıyoruz. Bu durum değişmeyecek, bu yüzden her zaman, her gün antrenmanda ve her maç gününde hazır olmalılar. O zaman, böyle yerlere geldiğinizde, oyuna girip etki yaratmaya hazır olursunuz. Bugün maçın başından itibaren bunu hissetmediğimizi düşünüyorum."

    Başından beri gözden kaçan daha büyük resim

    Dyche, başlangıçta Postecoglou'nun kaosuna ideal bir çare olarak görülüyordu; doğrudan futbolu tercih eden pragmatik bir teknik direktör. Ancak, sonuçlar kötüye gitmeye başlayınca, oyuncular eski Burnley teknik direktörünün bir B planı olup olmadığını merak etmeye başladılar, Daily Mail'in haberine göre.

    Antrenmanlarda fiziksel gelişim, top çalışmasından daha öncelikliydi ve Dyche çok fazla koşu talep etti, bu da bazı yıldızları uzaklaştırdı ve diğerlerini maç günlerine yorgun girmeye zorladı. Tüm bunlar, sıkıcı futbolun tanımı olan bir futbol tarzına dönüştü.

    Dyche, savunmada 4-5-1'e dönüşen katı, düşük top hakimiyetli 4-2-3-1 dizilişini uygulayarak, mümkün olan en verimli şekilde alan kazanmak için genellikle yaz transferi Igor Jesus gibi hedef oyunculara uzun paslar atmayı tercih etti. Bu, her zaman onun tarzı olmuştur.

    Takımın talismanı Morgan Gibbs-White'ın bu sistemde boğulacağı ve Elliot Anderson'ın pas menzilinin normalden çok daha derin bir rolde boşa gideceği öngörülmeliydi. Dyche ayrıca orta saha oyuncusu Nicolas Dominguez'i sol kanatta oynatarak ve James McAtee ile Taiwo Awoniyi'yi neredeyse tamamen göz ardı ederek kendi ayağına kurşun sıktı.

    Forest, Dyche'yi atarken açıkça sadece kısa vadeli düşünmüştü. O, bu kadar yetenekli bir kadrodan maksimum verimi alacak bir adam olamazdı.

    Dyche, Nuno gibi reddedildi

    Yanlış karar vermelerinin suçu Dyche'ye ait değil. Forest, öncelikle küresel futbol direktörü Edu Gaspar'ın arka planda aldığı kötü kararlar nedeniyle bu karmaşık duruma düştü.

    Eski Arsenal spor direktörü, geçen yaz Nuno Espirito Santo ile ünlü bir şekilde çatışmış ve bu da Portekizli teknik adamın sezonun sadece üçüncü maçında kovulmasına yol açmıştı. Edu, Forest'ın o transfer döneminde yaptığı 13 transferden sorumluydu. Bu transferlerin çoğu Nuno'nun istediğinden daha geç gerçekleşti ve onun hedef listesindekilerden farklıydı. Kulübe yaklaşık 200 milyon sterlin (273 milyon dolar) mal olan bu transferlerin hiçbiri beklentileri karşılayamadı.

    Brezilyalı forvet Jesus iyi bir performans gösterdi, ancak 11 golünün sadece ikisi Premier Lig'de geldi, Dan Ndoye, Omari Hutchinson ve Arnaud Kalimuendo gibi oyuncular ise neredeyse hiç etki yaratamadı. Mail'e göre, Edu Ocak transfer döneminde Dyche'nin kararını da geçersiz kıldı.

    Dyche, Everton ve Burnley'de birlikte çalıştığı Dwight McNeil, Newcastle kalecisi Nick Pope ve Brighton'ın orta saha oyuncusu Lewis Dunk gibi Premier Lig'de kendini kanıtlamış oyuncuları istiyordu, çünkü geçmişteki küme düşme mücadelelerinden güç ve azmin önemini biliyordu. Edu ise 22 yaşındaki Alman sol bek Luca Netz, Manchester City'nin 2. kalecisi Stefan Ortega ve Napoli'den kiralık olarak gelen İtalyan forvet Lorenzo Lucca'yı tercih etti. Lucca, sezonun ilk yarısında Serie A'da sadece bir gol atmıştı.

    Lucca'nın, Dyche yönetiminde tek bir maça bile çıkamayan ve çok özlenen, uzun süreli sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Chris Wood'un yerini yeterince doldurabilecek mi, bunu zaman gösterecek. Forest'ın Jesus ve Awoniyi ile zaten yeterli kadroya sahip olduğu ve McNeil'in çok daha faydalı bir transfer olacağı yönünde görüşler var.

    'Edu, güven gösterisinde başarısız'

    Marinakis, dışarıdan bakanlar tarafından genellikle sorunlu bir karakter olarak gösterilir ve yedi ay içinde üçüncü teknik direktörü kovması, bu algıyı değiştirmesine yardımcı olmayacaktır. Ancak, Forest'ı uzun yıllar süren çorak dönemden sonra İngiliz futbolunun zirvesine taşıyan, onun hırsı, azmi ve finansal gücüydü.

    Nuno da bu yükselişin merkezindeydi, bu yüzden Marinakis geçen yıl Haziran ayında ona yeni bir sözleşme imzaladı, ancak Nuno daha sonra kamuoyuna yaptığı açıklamalarla pozisyonunu savunulamaz hale getirdi. Nuno'nun yerine Postecoglou'yu seçmek bir hataydı diyebiliriz, ancak Marinakis'in gerekçesi mantıklıydı; sevimli eski Tottenham menajerinin eğlenceli oyun stili, Premier League'de "Büyük Altı"nın tekelini kırmayı hedefleyen bir kulüp için daha uygun bir seçimdi.

    Dyche'nin de hemen istikrar getirmesi mantıklıydı. Her ikisi de yanlış hesaplamaydı, açıkça hatalar değildi. Ancak Edu'nun atanması için aynı şey söylenemez.

    GOAL'un kıdemli yazarı ve Nottingham Forest'ın sadık taraftarı Chris Burton, "Transferler çok kötüydü ve bunun sorumlusu Edu'dur. Nuno ile anlaşmazlığa düşen ve tüm bunları başlatan da oydu" diyor. "Edu'ya bu kadar büyük bir etki gücü verilmemeliydi. Menajerden daha fazla söz sahibi olarak kimin transfer edileceğine karar veriyor, bu da her zaman felakete yol açar. Marinakis her şeyi tek başına yönetemez ve başkalarına güvenebilmelidir. Edu bu güveni hak etmiyor."

    Pereira gemiyi dengeleyecek mi?

    Burton, Forest'ın sezonu iyi bir şekilde bitirme şansına ilişkin şunları ekledi: "Ligde kalabiliriz ve bu yüzden yönetim kurulu şimdi harekete geçti. Oyuncuları yeniden motive edecek birine ihtiyacımız var - daha fazla taktiksel zekaya sahip, Cooper gibi birine." Ayrılmasından üç yıl sonra, Cooper, Forest taraftarlarının kalbinde hala özel bir yere sahip. 23 yıllık Premier Lig sürgünü sona erdirmiş ve soyunma odasında sarsılmaz bir birlik duygusu yaratmış olan Cooper'ın daha fazla zaman hak ettiğini düşünenler çok.

    Dyche'nin yerine geçecek en güçlü aday olarak gösterilen Vitor Pereira, Wolves'ta benzer bir etki yarattı. Portekizli taktikçi, Aralık 2024'te küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan, 19. sırada ve küme düşme hattından 5 puan uzakta olan bir kadroyu devraldı ve Aston Villa, Tottenham ve Manchester United'ı yenerek büyük galibiyetler elde ederek takımı 16. sıraya taşıdı.

    Pereira, Molineux'daki görevine buruk bir son vermesine rağmen, patronların Kasım ayı başında onu kovmasına rağmen hala büyük saygı görüyor. Wolves, menajerin transfer istekleri göz ardı edildikten ve takımın sembolü olan Matheus Cunha, Rayan Ait-Nouri ve Nelson Semedo üçlüsü ayrıldıktan sonra keskin bir düşüşe geçti.

    BBC Sport, Forest'ın daha önce Olympiacos'ta Marinakis ile çalışarak lig ve kupa ikilisini kazanan Pereira ile görüşmelere başladığını iddia ediyor. Cooper'ın bir zamanlar yaptığı gibi takımı canlandıramaması için hiçbir neden yok; bu kesinlikle Wolves'taki kadar zorlu bir iş değil.

    Forest, ligde kalmak ve Avrupa Ligi'nde uzun bir yol kat etmek için fazlasıyla yeterli kaliteye sahip, playofflarda sıradaki rakibi Fenerbahçe. Küme düşmesi düşünülemez. Pereira veya bu görevi üstlenecek kişi takımı tehlikeden uzak tutabilirse, asıl iş yaz aylarında başlayacak ve ilk adım Edu'dan kurtulmak olmalı.

