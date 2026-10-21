Arjantinli milli futbolcu, Amazon Prime'a konuşurken geçen sezonu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Mac Allister, "Geçen yıl hepimiz için gerçekten çok zor bir yıldı," dedi. "Beklenen seviyede olmadığım açıktı. Bunu ilk söyleyen benim, söylemekten çekinmiyorum. Grup içinde bir şeyler yolunda değildi. Bu teknik direktör bunu değiştirdi ve bu gerçekten önemli."

25 yaşındaki oyuncu, Iraola'nın Slot'un savunma sisteminden uzaklaşmasına da dikkat çekti. "Oynama şeklimiz oldukça farklı. Karşılaştırma yapmayı sevmiyorum," diye açıkladı. "Kendimi iyi hissediyorum, istediğim ve keyif aldığım şey bu. Şimdi daha çok adam adama oynuyoruz. [Rakibi] takip etmeniz gerektiği için daha az iletişim kurmanız gerekiyor.

"Geçen yıl daha çok alan savunması yapıyorduk. Millî takımda da daha çok alan savunması yapıyoruz ve işe yarıyor. Şimdi bire bir savunma yapıyoruz ve bu da işe yarıyor.

"Sonuçta mesele, sorumluluk almamız. Değişikliklerden biri bu. Ama artık çok daha kolay; daha az düşünmeniz, belki daha fazla koşmanız gerekiyor. Futbol bu yöne gidiyor."