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“Bir şeyler yolunda değildi”: Alexis Mac Allister, Andoni Iraola'nın Liverpool'un dağılan soyunma odasını nasıl toparladığını anlatırken Arne Slot dönemini eleştirdi
- AFP
Merseyside'da zorlu bir geçiş
Slot, Anfield'daki ilk sezonunda Premier League şampiyonluğu kazanarak büyük başarı elde etti. Ancak ikinci sezonunda işler hızla tersine döndü ve takımın ligi hayal kırıklığı yaratan beşinci sırada bitirmesi sonunda görevinden ayrılmasına yol açtı.
Iraola, takımı yeniden istikrara kavuşturmak için göreve getirildi ve yeni teknik direktörün etkisi şimdiden hissediliyor. Bu etki, Villarreal karşısında Şampiyonlar Ligi'nde 4-3'lük kaotik bir geri dönüş galibiyetiyle salı akşamı kendini gösterdi.
Liverpool, İspanyol ekibi karşısında maçın başlarında yediği iki golle geriye düştü. Mac Allister'ın kafa golü geri dönüşü başlattı. Ardından Ronald Araujo'nun beraberlik golü, Arjantinli oyuncunun ikinci golü ve Florian Wirtz'in golü, konuk ekip adına Tani Oluwaseyi'nin maçın sonlarında bir gol atmasına rağmen üç puanı getirdi.
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Taktik değişiklikler ve sorumluluk üstlenmek
Arjantinli milli futbolcu, Amazon Prime'a konuşurken geçen sezonu değerlendirirken sözünü sakınmadı. Mac Allister, "Geçen yıl hepimiz için gerçekten çok zor bir yıldı," dedi. "Beklenen seviyede olmadığım açıktı. Bunu ilk söyleyen benim, söylemekten çekinmiyorum. Grup içinde bir şeyler yolunda değildi. Bu teknik direktör bunu değiştirdi ve bu gerçekten önemli."
25 yaşındaki oyuncu, Iraola'nın Slot'un savunma sisteminden uzaklaşmasına da dikkat çekti. "Oynama şeklimiz oldukça farklı. Karşılaştırma yapmayı sevmiyorum," diye açıkladı. "Kendimi iyi hissediyorum, istediğim ve keyif aldığım şey bu. Şimdi daha çok adam adama oynuyoruz. [Rakibi] takip etmeniz gerektiği için daha az iletişim kurmanız gerekiyor.
"Geçen yıl daha çok alan savunması yapıyorduk. Millî takımda da daha çok alan savunması yapıyoruz ve işe yarıyor. Şimdi bire bir savunma yapıyoruz ve bu da işe yarıyor.
"Sonuçta mesele, sorumluluk almamız. Değişikliklerden biri bu. Ama artık çok daha kolay; daha az düşünmeniz, belki daha fazla koşmanız gerekiyor. Futbol bu yöne gidiyor."
Özgüven geri gelirken Ngumoha parlıyor
Yapılan değişiklikler, Avrupa'daki geri dönüşü kritik bir kafa golüyle başlatan Mac Allister'a açıkça yaradı. “Uzun boylu değilim! Ama ceza sahasına girmeyi seviyorum,” diye şaka yaptı. “Antrenörler ön direğe koşu yapmayı sevdiğimi biliyor. Dünya Kupası'nda da gol attım. Oraya [gitmeyi] seviyorum. Babam da benimle aynı boyda, belki biraz daha kısa. O da hava toplarında iyiydi.”
Orta saha oyuncusu, iki kritik asist yapan 18 yaşındaki takım arkadaşı Rio Ngumoha'yı da övmekte gecikmedi. Mac Allister, “Rio harikaydı, fark yarattı,” dedi. “Bazen gol atan oyunculardan söz edersiniz ama o gerçekten çok önemliydi.
“Ne kadar kaliteli olduğu açık. Herkes biliyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğunu görmek kolay. Topsuz oyunda çok çalıştı, bu da önemli.
“İkinci golde de Rio harikaydı. Onunla topu yerden ortalaması hakkında hep konuşurum.”
- News Images
Avrupa'daki ivmeyi sürdürmek
Iraola'nın ilk önceliği, bu dirençli Şampiyonlar Ligi performansının üzerine koymak olacak. Avrupa'da iki gollük dezavantajı aşmak, takımın zihinsel direncinin yeniden güçlendiğini gösteriyor ve geçen sezon yaşanan zorluklarla belirgin bir tezat oluşturuyor.
Soyunma odasındaki hava düzelmiş ve kilit oyuncular sadeleştirilmiş bir sistemde başarılı performans sergilemeye başlamışken Liverpool, Avrupa'da yakaladığı ivmeyi ülke içindeki müsabakalarda istikrarlı sonuçlara dönüştürmeye çalışacak.
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