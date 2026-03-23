"Bir şeyler değişmeli" - Liam Rosenior, kulüp efsanesinin Amerikalı sahiplerin futbolu "anlamadığını" söylemesi üzerine, Chelsea'de işin üstesinden gelemeyebileceği konusunda uyarıldı
Rosenior, Chelsea'nin düşüşünü durdurmakta zorlanıyor
Stamford Bridge'deki hava, üst üste alınan dört mağlubiyetten sonra giderek kararmaya başladı. Ocak ayında Enzo Maresca'nın görevden alınmasının ardından takımın başına geçen Rosenior, bugüne kadar 19 maça çıktı; ancak balayı dönemi artık kesin olarak sona erdi. Son zamanlarda alınan ağır yenilgiler arasında, 5-2'lik deplasman mağlubiyeti ve Paris Saint-Germain'e karşı 3-0'lık ev sahibi mağlubiyeti yer alıyor. Bu mağlubiyetlerin ardından takım, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elendi. Hafta sonu Everton'a karşı 3-0 yenildikten sonra, takım 48 puanla ligde altıncı sırada yer alıyor. Takım, dördüncü sıradaki Aston Villa'nın altı puan gerisinde ve bu durum, Avrupa kupalarına katılma şansını ciddi şekilde zorlaştırıyor.
Strasbourg'dan bir adım öteye
Petit'e göre, Londra ekibini en çok zorlayan sorun savunma hattının kırılganlığı; BetGoat'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Chelsea'nin en büyük sorunu muhtemelen savunması. Pek çok sorunları var, ama asıl sorun savunma. Çok fazla gol yiyorlar. Kendi sahalarında çok fazla maç kaybettiler ve muhtemelen Premier Lig'de kendi sahasında en vasat takımlardan biri. Sanırım kendi sahalarında ligde 12. veya 13. sıradalar."
Maresca'nın yerini doldurmak zor oldu. Fransız teknik adam şunları ekledi: "Bence Strasbourg'un yapısı Rosenior'a mükemmel uyuyor. Ona Chelsea gibi dev bir kulübün sorumluluğunu vermek, özellikle Enzo Maresca'nın kulüpten ayrılmasının ardından görevi devralmış olması nedeniyle çok büyük bir adım."
Amerikalı işletme sahiplerine iş odaklılık konusunda uyarıda bulunuldu
Eski orta saha oyuncusu, kulüp yönetimine sert eleştiriler yönelterek, onların sportif başarıların yerine ticari çıkarları ön planda tuttuklarını ima etti. Keskin bir değerlendirmede bulunan Petit, şöyle konuştu: "Sezon sonunda kalıp kalmayacağını bilmiyorum ama dürüst olmak gerekirse, bir şeyler değişmek zorunda. Bence Amerikalı sahipler şunu anlamalı: Biz saygı duyuyoruz ve parayı ortaya koyanlara büyük saygı duyuyorum, ama sonuçta anlamadığınız konulara burnunuzu sokmayın."
Futbolu sadece bir iş olarak ele almanın taraftarları uzaklaştırdığını vurguladı. "Futbol pek çok insan için ciddi bir mesele, ama siz sürekli iş yapmaya çalışıyorsunuz, bu da Chelsea taraftarlarının bundan bıktığı anlamına geliyor. Kulüpte iş istemiyorlar, başarı istiyorlar."
Taktiksel naiflik ve vizyon eksikliği
Bu yön eksikliği, zihinsel olarak tükenmiş bir kadro üzerinde psikolojik bir yük oluşturuyor gibi görünüyor. Petit, genel stratejiyi sorgulayarak şu soruyu sordu: "Sezonun başından itibaren, teknik direktörle birlikte sportif açıdan vizyon nedir? Vizyon nedir? Nasıl oynayacağız?"
Bu durum PSG maçında acımasızca ortaya çıktı. Petit, teknik direktörün kararlarına şaşkınlığını gizleyemedi ve şöyle dedi: "Rosenior'un PSG maçında üçlü savunma oynattığına bakın, hadi ama. Hangi takıma karşı oynadığınızı gördünüz mü? Paris Saint-Germain'in forvetleri kimler? O adamlar sizi mahveder. Bire birde sizi mahvederler. Ve siz üçlü savunma mı oynuyorsunuz? Cidden mi?"