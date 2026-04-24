"Bir şeyler değişmek zorunda" - Portekizli "Özel Adam"ın Stamford Bridge'de üçüncü döneminin gündeme gelmesiyle Chelsea'nin Jose Mourinho'nun dönüşüne ilişkin tutumu ortaya çıktı

Chelsea ile kulübün en başarılı teknik direktörü arasındaki romantik bir yeniden birleşme ihtimali giderek uzaklaşıyor; kulübün karar vericileri farklı bir yöne doğru ilerlemeye kararlı görünüyor. Premier Lig'e dönüş yerine, mevcut beklentiler "Özel Adam"ın yakın gelecekte kulüp futbolundan uluslararası sahneye geçiş için hazırlandığını gösteriyor.

Yönetim kurulunun bu konudaki iç görüşünü ve Mourinho'nun muhtemel bir sonraki hamlesini analiz eden gazeteci Ben Jacobs, GiveMeSport'a şunları söyledi: "Chelsea, Jose Mourinho'nun dönüşünü her zaman önemsiz göstermiştir. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler değişmesi gerekecektir. Mourinho'nun serbest oyuncu olması beklendiğini ve birçok kişinin, Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımının başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşündüğünü belirtmek gerekir."