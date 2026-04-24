Çeviri:
"Bir şeyler değişmek zorunda" - Portekizli "Özel Adam"ın Stamford Bridge'de üçüncü döneminin gündeme gelmesiyle Chelsea'nin Jose Mourinho'nun dönüşüne ilişkin tutumu ortaya çıktı
İstikrar arayışı
Chelsea, kısa süren görev süresi boyunca kulübün gidişatını düzeltemediği için görevden alınan Rosenior'un yerine kalıcı bir teknik direktör arıyor. Taraftarlar zorlu dönemlerde sık sık Mourinho'nun adını haykırsa da, yönetim kurulu Bournemouth'tan Andoni Iraola veya Fulham'dan Marco Silva gibi daha genç teknik direktörlere yönelmiş görünüyor. Mourinho'nun kulüple olan tarihi bağlarına rağmen, mevcut yönetim, birinci takım kadrosu için farklı bir uzun vadeli vizyona odaklanmaya devam ediyor.
Yönetim kurulunun tutumu netleşti
Chelsea ile kulübün en başarılı teknik direktörü arasındaki romantik bir yeniden birleşme ihtimali giderek uzaklaşıyor; kulübün karar vericileri farklı bir yöne doğru ilerlemeye kararlı görünüyor. Premier Lig'e dönüş yerine, mevcut beklentiler "Özel Adam"ın yakın gelecekte kulüp futbolundan uluslararası sahneye geçiş için hazırlandığını gösteriyor.
Yönetim kurulunun bu konudaki iç görüşünü ve Mourinho'nun muhtemel bir sonraki hamlesini analiz eden gazeteci Ben Jacobs, GiveMeSport'a şunları söyledi: "Chelsea, Jose Mourinho'nun dönüşünü her zaman önemsiz göstermiştir. Dolayısıyla bu konuda bir şeyler değişmesi gerekecektir. Mourinho'nun serbest oyuncu olması beklendiğini ve birçok kişinin, Dünya Kupası'ndan sonra Portekiz milli takımının başına geçme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşündüğünü belirtmek gerekir."
Ödüllü bir miras
Mourinho, iki farklı dönemde elde ettiği muazzam başarılarla Chelsea tarihinin en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. 2004 ile 2007 yılları arasındaki ilk döneminde 185 maçta 124 galibiyet ve iki lig şampiyonluğu elde ederken, 2013'teki dönüşünde 2015'teki ayrılışına kadar üçüncü Premier Lig şampiyonluğunu ve bir başka Lig Kupası'nı kazandı. Her ne kadar yakın zamanda Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde Stamford Bridge'i ziyaret etmiş olsa da, kulüp kaynakları odak noktasının BlueCo'nun transfer stratejisine uyan ve Premier Lig'de daha güncel deneyime sahip teknik direktörler üzerinde olduğunu vurguluyor.
Önümüzdeki yol
Calum McFarlane, sezon sonuna kadar birinci takımın başına geçici olarak geçecek; böylece Behdad Eghbali ve spor direktörleri, yeni teknik direktör adaylarını titizlikle değerlendirebilecek. Kulübün, daha önceki deneyimsiz atamalarda yapılan hataları tekrarlamamak için, Premier Lig'de kendini kanıtlamış adaylara öncelik verdiği bildiriliyor. Mourinho'nun gölgesi stadyumun üzerinde hâlâ hissedilse de, yönetim kurulunun Silva ve Iraola'ya gösterdiği ilgi, "Özel Adam" döneminden uzaklaştıklarını gösteriyor.