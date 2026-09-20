'Bir şey söylemek istemedim' - Öfkeli Roberto De Zerbi, Aston Villa karşısındaki dramatik çöküşün ardından Tottenham oyuncularını görmezden geldi

Mağlubiyetin şekli özellikle De Zerbi'yi kızdırdı; İtalyan teknik adam, baskı altında yaşanan belirli taktiksel hatalara ve mental dayanıklılık eksikliğine işaret etti. Tottenham, Micky van de Ven'in yüzündeki sakatlık nedeniyle 10 kişi kalmışken gol yedi ve daha sonra kaleci vuruşundan gelen uzun bir topla teslim oldu. De Zerbi, sahada bu tür durumlarda kıdemli isimlerin kontrolü ele alması gerektiğini yüksek sesle dile getirdi.

Teknik direktör, “Uzun bir vuruşta uzun toptan kabul edilemez bir gol yedik ve maçtan önce bunu biliyorduk, çünkü Aston Villa bu sezon geçen sezona göre yüzde 86 daha fazla uzun top oynuyor ve bunu çok ama çok sayıda toplantıda konuştuk” diye yakındı.

De Zerbi, oyunun gidişatı değiştiğinde takımın dağılmasını önleme sorumluluğunu ilk 11'deki tecrübeli isimlere yükledi. İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu benim sorumluluğum, sorumluluğumu alıyorum ama oyunun o anında, topa sahip olmaktan ve son üçte oynamaktan farklı bir maç oynanırken, çünkü ilk yarıdaki gibi 90 dakika boyunca son üçte oynayamayız, çünkü bir rakip var, Aston Villa o kadar da kötü bir takım değil, iyi bir takım. Ve savunma yapmamız gereken, kompakt savunma yapmamız gereken anda liderlerin lider olması ve takıma liderlik etmesi gerekiyor.”