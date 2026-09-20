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'Bir şey söylemek istemedim' - Öfkeli Roberto De Zerbi, Aston Villa karşısındaki dramatik çöküşün ardından Tottenham oyuncularını görmezden geldi
De Zerbi, iç sahadaki yenilginin ardından soyunma odasını susturdu
Tottenham Hotspur Stadı'ndaki atmosfer cumartesi günü yeni bir dip noktaya indi; De Zerbi, takımının çöküşünün hemen ardından sessizlik yemini etmeyi tercih etti. İtalyan teknik adam, maçın hemen sonrasında takımla bilerek konuşmamayı seçtiğini, ani tepkiyle ya da faydasız açıklamalar yapmak istemediğini söyledi ve sessizliğinin herhangi bir kişisel sorundan ya da oyuncularıyla arasında bir çatlak bulunmasından değil, sakin kalma isteğinden kaynaklandığını netleştirdi.
"Belki de daha iyidir. Bugün oyuncularla konuşmadım çünkü hiçbir şey söylemek istemedim. Hayır, onlarla aramda hiçbir şey yok," dedi De Zerbi.
- AFP
Savunmadaki hatalar ve liderlik boşluğu eleştirildi
Mağlubiyetin şekli özellikle De Zerbi'yi kızdırdı; İtalyan teknik adam, baskı altında yaşanan belirli taktiksel hatalara ve mental dayanıklılık eksikliğine işaret etti. Tottenham, Micky van de Ven'in yüzündeki sakatlık nedeniyle 10 kişi kalmışken gol yedi ve daha sonra kaleci vuruşundan gelen uzun bir topla teslim oldu. De Zerbi, sahada bu tür durumlarda kıdemli isimlerin kontrolü ele alması gerektiğini yüksek sesle dile getirdi.
Teknik direktör, “Uzun bir vuruşta uzun toptan kabul edilemez bir gol yedik ve maçtan önce bunu biliyorduk, çünkü Aston Villa bu sezon geçen sezona göre yüzde 86 daha fazla uzun top oynuyor ve bunu çok ama çok sayıda toplantıda konuştuk” diye yakındı.
De Zerbi, oyunun gidişatı değiştiğinde takımın dağılmasını önleme sorumluluğunu ilk 11'deki tecrübeli isimlere yükledi. İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu benim sorumluluğum, sorumluluğumu alıyorum ama oyunun o anında, topa sahip olmaktan ve son üçte oynamaktan farklı bir maç oynanırken, çünkü ilk yarıdaki gibi 90 dakika boyunca son üçte oynayamayız, çünkü bir rakip var, Aston Villa o kadar da kötü bir takım değil, iyi bir takım. Ve savunma yapmamız gereken, kompakt savunma yapmamız gereken anda liderlerin lider olması ve takıma liderlik etmesi gerekiyor.”
De Zerbi, zorlanan Solanke'ye destek verdi
De Zerbi'nin hayal kırıklığını daha da artıran bir diğer unsur ise flaş transfer Dominic Solanke'nin beklentilerin altında kalan formu oldu. Hücum hattına bitiriciliğiyle liderlik etmesi beklenen golcü, sezonun ilk ayında eski halinin adeta gölgesi gibi göründü. Teknik direktör, forvetin fiziksel durumunun ve özgüveninin şu anda gereken seviyede olmadığını kabul etti.
De Zerbi, "Kesinlikle ondan daha fazlasına ihtiyacımız var ama o benim oyuncularımdan biri, Dom'u oyuncu olarak seviyorum ve sonuna kadar onun yanında olacağım. Kalması, kendini daha iyi hissetmesi gerekiyor, fiziksel durumu kesinlikle yeterince iyi değil ama bu onun için normal. Belki de şu anda özgüveni yeterince iyi değil çünkü o, bu Dom Solanke'den çok daha iyi" dedi.
- Getty Images Sport
Kalan yıldızları yoğun bir antrenman bekliyor
Kadrosunun büyük bir bölümü üç haftalık milli ara sırasında milli takım görevine gideceği için De Zerbi, yaklaşan bu arayı bir aksaklıktan ziyade avantaj olarak görüyor. Milli takıma çağrılanlar kendi ülkeleriyle maç ritimlerini koruyacak olsa da teknik adam, bu arayı odağı yeniden kulübe çevirmek için ideal bir fırsat olarak değerlendiriyor. Geride kalan kilit oyuncular içinse De Zerbi yoğun bir antrenman programı uygulamayı planlıyor.
De Zerbi, "Milli takıma giden oyuncuların oynaması, çalışması gerekiyor ve diğer oyuncular, [Conor] Gallagher, Solanke, Tosin [Adarabioyo], [Marcos] Senesi, Savio gibi isimlerle ise kesinlikle daha fazla çalışmamız gerekiyor çünkü bu maçtaki fiziksel durumu beğenmedim" diyerek sözlerini tamamladı.
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