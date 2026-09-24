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'Bir şey söylemedi' - Trent Alexander-Arnold, Thomas Tuchel yönetiminde İngiltere'ye geri çağrılmayı zor yoldan hak ettiği için neden büyük 'övgüyü' hak ediyor?
- Getty
Alexander-Arnold, 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
Artık bu profesyonelliğinin karşılığını alıyor; bir başka büyük turnuvayı uzaktan izlemek zorunda kaldıktan sonra İngiltere kadrosuna anında geri dönüşü kesinleşti. Tuchel, yaz aylarında Kuzey Amerika için biletleri dağıtırken yetenekli 27 yaşındaki oyuncuya yer bulmadı.
O dönemde birçok kişi bu karardaki eksikleri göstermek için acele etti ve Tino Livramento'nun talihsiz bir sakatlık yaşamasının ardından İngiltere bek bölgesinde yetersiz kaldı. Kendilerini stoper olarak görecek Ezri Konsa ile Jarell Quansah, sürekli değişen savunma hattının sağ tarafındaki boşlukları kapatmak zorunda kaldı.
Alexander-Arnold'ın İngiltere formasıyla kaç maçı var?
Newcastle yıldızı Livramento, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynayacağı maç öncesinde son kadrodan bir kez daha çekildi ve böylece Tuchel'in elinde kalan tek asıl sağ bek artık Alexander-Arnold oldu.
Bu da onun o mevkiyi yeniden sahiplenmek adına bir fırsat yakalaması gerektiği anlamına geliyor; sahip olduğu bariz yetenek düşünüldüğünde, son sekiz yılda yalnızca 34 A milli maçta forma giymiş olması biraz tuhaf görünüyor.
Merseyside doğumlu oyuncu, sürekli kadroya girip çıkması konusunda hiçbir zaman şikâyet etmedi; topla olan yeteneğinin savunmadaki sözde zaaflarını örtüp örtmediği sorusu ise hep gündemde kaldı. O ise sadece işine odaklandı ve şimdi Santiago Bernabeu'daki yeni 'Galacticos'un bir parçası olan iki kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir isme dönüştü.
Kulüp düzeyinde formunu, İspanya'daki zorlu ilk sezonunun ardından yeniden buldu ve bu da milli takımda yeniden itibar kazanmasını sağladı. Bu konumunu ne kadar süre koruyacağı ise henüz belirsiz.
- Chase
Alexander-Arnold, Uluslar Ligi görevi için yeniden çağrıldı
Alexander-Arnold’ın yeniden kadroya çağrılması ve kariyerinin kolay geçmediği kesin olan zorlu dönemlerini aşarken hak ettiği övgü sorulduğunda, eski Liverpool ve İngiltere forveti Heskey, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişe sahip kişilere ücretsiz antrenörlük yeterliliklerine erişim sağlayan Chase futbol antrenörlük programı ile bağlantılı olarak, GOAL'e şunları söyledi: “Bence bu en önemli şeylerden biri. Sadece işine odaklanıp yoluna devam ettiği için ona hak ettiği övgüyü vermelisiniz.
“Ben de sanırım üç ya da dört yıl boyunca İngiltere kadrosunda hiç yer almadığım bir dönem yaşadım ama biliyordum ki sadece başımı eğip işime bakarsam bir noktada geri dönecektim. Bence Trent de tam olarak aynısını yaptı.
“Çıkıp bir şey söylemedi, sadece işini yaptı ve bunu yorulmadan yaptı. Yeniden kadroya dönmek için kendi yolunu açtığını gösteriyor.”
Gibbs-White, İngiltere tarafından yeniden kadroya çağrılanlardan bir diğeri
Alexander-Arnold, yeniden kadroya dahil edilen tek İngiltere yıldızı değil. Nottingham Forest'ta 2025-26 sezonunu müthiş bir şekilde tamamlamasına rağmen Dünya Kupası'nı kaçıran Morgan Gibbs-White da Chelsea'nin oyun kurucusu Cole Palmer'ın kadrodan çekilmesinin ardından alternatif olarak kadroya alındı.
Heskey, İngiltere'nin yaz aylarında FIFA'nın amiral gemisi turnuvasını üçüncü sırada tamamlamasını gördükten sonra kadroyu yakından takip eden isimler arasında yer alıyor.
48 yaşındaki eski golcü, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki serüveninin yeni bir nesle futbol antrenörlüğünü kariyer olarak düşünmeleri için nasıl ilham verdiğini konuşmak üzere Chase ile birlikte St George’s Park'ı ziyaret etti.
Chase futbol antrenörlüğü programı, Birleşik Krallık genelinde düşük gelirli geçmişe sahip kişilere giriş seviyesi antrenörlük yeterlilikleri ile profesyonel antrenörlük burslarına tam finansmanlı erişim sunarak daha fazla insanın futbol antrenörlüğüne adım atmasına imkan sağlıyor.
Heskey, geçen sezon 18 gol atan ve Palmer, Morgan Rogers, Eberechi Eze ile Phil Foden gibi isimlerden daha iyi performans gösteren U17 Dünya Kupası ve U21 Avrupa Şampiyonası şampiyonu Gibbs-White'ın Tuchel'in kadrosuna dahil edilmesi hakkında şunları söyledi: "Bence zaten kadroda olması gerekiyordu.
"Bence geçen sezonu harika geçirdi, bu sezona da öyle başladı. Ayrıca kattıkları açısından, orada zaten sahip olduklarımızdan çok farklı. O ceplerde boşluk bulması, topla mesafe kat etmesi, pozisyon yaratması, gol fırsatları üretmesi. Bence müthişti.
"Ayrıca o gerçekten bir kazanan. Genç milli takımlarla kazandı. Genç milli takımlarla kazanmanın ne anlama geldiğini biliyor. Kadroda da ihtiyacınız olan şey bu."
Tuchel, yeni nesil teknik direktörlere ilham oluyor
Önümüzdeki iki hafta boyunca İngiltere'nin oynayacağı dört maç, yani İspanya, Çekya (iki kez) ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesinde, Alexander-Arnold ile Gibbs-White ülkeleri adına daha fazla süre almayı umacaktır.
Heskey ise uzaktan takip edecek ve arkasında inşa edilen yeni nesil antrenör yetenekleriyle Tuchel'in, 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'e karşı alınan hayal kırıklığı yaratan yarı final yenilgisinin ardından yöneltilen bazı rahatsız edici sorular sonrasında nasıl bir performans sergileyeceğini değerlendirecek.
Chase futbol antrenörlük programı hakkında daha fazla bilgi için ziyaret edin: Chase futbol antrenörlük programı: https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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