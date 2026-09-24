Newcastle yıldızı Livramento, İngiltere'nin UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya ile oynayacağı maç öncesinde son kadrodan bir kez daha çekildi ve böylece Tuchel'in elinde kalan tek asıl sağ bek artık Alexander-Arnold oldu.

Bu da onun o mevkiyi yeniden sahiplenmek adına bir fırsat yakalaması gerektiği anlamına geliyor; sahip olduğu bariz yetenek düşünüldüğünde, son sekiz yılda yalnızca 34 A milli maçta forma giymiş olması biraz tuhaf görünüyor.

Merseyside doğumlu oyuncu, sürekli kadroya girip çıkması konusunda hiçbir zaman şikâyet etmedi; topla olan yeteneğinin savunmadaki sözde zaaflarını örtüp örtmediği sorusu ise hep gündemde kaldı. O ise sadece işine odaklandı ve şimdi Santiago Bernabeu'daki yeni 'Galacticos'un bir parçası olan iki kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir isme dönüştü.

Kulüp düzeyinde formunu, İspanya'daki zorlu ilk sezonunun ardından yeniden buldu ve bu da milli takımda yeniden itibar kazanmasını sağladı. Bu konumunu ne kadar süre koruyacağı ise henüz belirsiz.