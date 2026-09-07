Getty Images Sport
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'Bir seçenek daha' - Wolves, eski Chelsea ve Aston Villa kanat oyuncusu Bertrand Traore'nin transferini tamamladı
Traore, Midlands'a geri dönüyor
Wolverhampton, Burkina Faso milli oyuncusu Traore'yi kadrosuna katarak hücum seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirmek için harekete geçti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, Molineux'de bir yıllık sözleşmeye imza attı ve Hollanda devi Ajax'taki ikinci döneminin ardından Sunderland'de geçirdiği sürecin sonrasında İngiliz futboluna geri döndü. Traore, on yılı aşan profesyonel kariyerinde daha önce Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden bazılarında forma giydiği için Championship'e üst düzeyde büyük bir deneyim getiriyor.
Bu transfer, hücum hattına derinlik ve kendini kanıtlamış kalite katmak isteyen Wolves adına stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Traore, Aston Villa'da geçirdiği dört sezonda 62'nin üzerinde maça çıkıp 10 gol attığı için West Midlands bölgesine de yabancı değil.
- Getty Images Sport
Peixoto yeni hücum tehdidini övdü
Teknik direktör Cesar Peixoto, tecrübeli kanat oyuncusunun imzasını almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Traore'nin kendi taktik planında belirli bir boşluğu doldurduğunu belirtti. Kulübün resmî internet sitesine konuşan Peixoto, eski Chelsea oyuncusunu öncelikli hedef hâline getiren özelliklerin altını çizdi.
Peixoto, yeni transferin takıma neler katacağını detaylı şekilde anlatarak şunları söyledi: "İstediğimiz bir pozisyondu ve takımı geliştirmek için iyi bir oyuncu, bize bir seçenek daha sunuyor. Bu pozisyonda istediğim doğru özelliklere sahip; bire birde iyi, güçlü, gol atmak ya da asist yapmak için sol ayağını kullanabiliyor ve boş alana hücum etmede hızlı. Tek başına çalıştığı için fiziksel olarak hazır hâle gelmesi zaman alacak ve oyun anlayışımıza uyum sağlaması için de zamana ihtiyacı var, ancak Premier League'e çıkma mücadelesinde bize yardımcı olacak başka bir seçenek daha."
Göçebe ve başarılarla dolu bir kariyer
Traore'nin Molineux'e uzanan yolu, ses getiren transferler ve uluslararası alanda tanınmayla şekillendi. Chelsea'ye 18 yaşında katıldıktan sonra Eredivisie'de Vitesse Arnhem ve Ajax formalarıyla kendini geliştirdi, sonunda da ikincisinin Avrupa Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu. Ardından Lyon ile Ligue 1'de geçirdiği başarılı üç yıl geldi ve bu da Aston Villa'nın 2020'de onun için 17 milyon sterlin ödemesine yol açtı.
Uluslararası arenada ise Traore, Burkina Faso için kilit bir figür olmaya devam ediyor; 91 kez milli oldu ve kısa süre önce ülkesine Afrika Uluslar Kupası'nda kaptanlık yaptı. Bu liderlik ve uluslararası tecrübenin, Wolves soyunma odasında hayati önem taşıması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Championship maratonu için kadro derinliği oluşturmak
Traore'nin gelişi, Wolves'un Championship'in zorluklarını hafife almadığının açık bir göstergesi. 2017-18 sezonunda Championship şampiyonluğu yaşadıktan sonra Premier League'de geçirdiği sekiz yılın ardından geçen sezon küme düşen Wolves, ilk beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alarak topladığı sekiz puanla şu anda puan tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor.
Ligin gerekliliklerine değinen Peixoto, şunları ekledi: "Pazar günü de gördüğümüz gibi [Wolves'un Birmingham deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlik], Championship çok zorlu, bu yüzden maçları yönetebilmek için her pozisyonda iki oyuncuya ihtiyacımız var."
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