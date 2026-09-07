'Bir seçenek daha' - Wolves, eski Chelsea ve Aston Villa kanat oyuncusu Bertrand Traore'nin transferini tamamladı

Wolverhampton, Burkina Faso milli oyuncusu Traore'yi kadrosuna katarak hücum seçeneklerini önemli ölçüde güçlendirmek için harekete geçti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, Molineux'de bir yıllık sözleşmeye imza attı ve Hollanda devi Ajax'taki ikinci döneminin ardından Sunderland'de geçirdiği sürecin sonrasında İngiliz futboluna geri döndü. Traore, on yılı aşan profesyonel kariyerinde daha önce Avrupa'nın en önde gelen kulüplerinden bazılarında forma giydiği için Championship'e üst düzeyde büyük bir deneyim getiriyor.

Bu transfer, hücum hattına derinlik ve kendini kanıtlamış kalite katmak isteyen Wolves adına stratejik bir hamle niteliği taşıyor. Traore, Aston Villa'da geçirdiği dört sezonda 62'nin üzerinde maça çıkıp 10 gol attığı için West Midlands bölgesine de yabancı değil.